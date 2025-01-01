Video
Snowflake für
Data Mesh
Die cloudübergreifende Plattform von Snowflake ermöglicht es Domänen-Teams, nahtlos zusammenzuarbeiten und Datenprodukte über verschiedene Clouds und Regionen hinweg auszutauschen – ganz ohne Kopieren oder ETL. Domänen-Teams können mit den Tools und Sprachen ihrer Wahl arbeiten und Ressourcen unabhängig voneinander skalieren mithilfe der elastischen Hochleistungs-Engine von Snowflake. Dank Snowflake finden Unternehmen das optimale Gleichgewicht zwischen Domänenkontrolle und Governance-Standards.
