La plataforma de Snowflake entre nubes permite a los equipos de dominio colaborar y compartir productos de datos con facilidad entre distintas nubes y regiones sin tener que pasar por procesos de copia o de extracción, transformación y carga (extract, transform, load; ETL). Los equipos de dominio pueden trabajar con las herramientas y los lenguajes que prefieran, así como escalar los recursos independientemente, gracias al motor de rendimiento elástico de Snowflake. Con Snowflake, las organizaciones pueden alcanzar el equilibrio entre la propiedad de los dominios y los estándares de gobernanza.

Obtén más información aquí:

http://www.snowflake.com/data-mesh