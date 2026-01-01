Setor industrial

Antes, o processo para treinar todos esses modelos e gerar previsões levava meia hora. O modelo unificado no Snowflake é super-rápido. É preciso apenas alguns minutos para gerar previsões para centenas de milhares de clientes. Essa rapidez e simplicidade ajudam a liberar mais recursos para a empresa, como previsão de cenários e simulação."

Dan Shah

Manager of Data Science