Ir para o conteúdo

Snowflake World Tour São Paulo

7 de outubro

Inscrever-se agora
IA
Visão geral
Snowflake Cortex AISnowflake ML
Agentes de dadosAnálise de dados não estruturados
Pesquisa de IA
Material de referência
RECURSO

Snowflake ML

Agilize o aprendizado de máquina com GPUs ou CPUs distribuídas na mesma plataforma onde estão seus dados governados. Otimize o desenvolvimento de modelos e MLOps sem precisar manter ou configurar a infraestrutura. Tudo com uma interface de usuário centralizada.

Two women working together in an office
NOVIDADES DO SNOWFLAKE ML

Snowflake anuncia fluxos de trabalho de ML com agentes, multimodais e em tempo real

snowflake ml diagram as of January 2026

Visão geral

Combinar várias ferramentas para fluxos de trabalho de ML pode ser complicado. Prepare os modelos para produção em uma única plataforma.

Desenvolva, implemente e monitore modelos e recursos de ML em escala com uma plataforma totalmente integrada que reúne ferramentas, fluxos de trabalho e infraestrutura de processamento para os dados.

ver a demonstração
Platform diagram

Integre desenvolvimento e MLOps

Unifique pipelines de modelos de ponta a ponta com qualquer modelo de código aberto na mesma plataforma onde seus dados residem.

AI icon

Ajuste a escala dos modelos desde o início

Ajuste a escala de pipelines de ML em CPUs ou GPUs com otimizações integradas de infraestrutura, sem ajustes ou configurações manuais.

Scale icon

Produza insights confiáveis de ML

Descubra, gerencie e governe recursos e modelos no Snowflake durante todo o ciclo de vida.

Fluxo de trabalho de ML

Use o Snowflake ML parareduzir o tempo do desenvolvimento à produção

Desenvolvimento de modelos

Crie modelos com escalabilidade a partir de dados do Snowflake com fluxos de trabalho de ML com agentes

  • Use o Cortex Code para gerar, iterar e refinar de forma autônoma pipelines totalmente executáveis de ML a partir de prompts em linguagem natural.

  • Otimize a carga de dados e distribua o treinamento de modelos do Snowflake Notebooks ou em qualquer IDE de sua preferência com ML Jobs.  

  • Use bibliotecas pré-instaladas, como XGBoost e PyTorch, ou use “pip install” para instalar qualquer pacote a partir de hubs de código aberto, como PyPi e HuggingFace.
Ver uma demonstração do Snowflake Notebooks
Platform diagram
Platform diagram

Gerenciamento de recursos

Desenvolver e gerenciar recursos em lote e em tempo real para pipelines no nível de produção

  • Crie, gerencie e forneça recursos de ML com atualização contínua e automatizada de dados em lote ou de streaming usando o Snowflake Feature Store.

  • Facilite a descoberta, a reutilização e a governança de recursos durante o treinamento e a inferência.

  • Com facilidade, rastreie visualmente e procure por recursos em todo o pipeline por meio da interface de usuário integrada do Feature Store.

Ver o guia do desenvolvedor

Produção

Implemente modelos de ML desenvolvidos em qualquer plataforma para inferência em lote e online

  • Registre modelos de qualquer origem no Snowflake Model Registry e disponibilize-os para previsões em lote ou em tempo real sobre dados do Snowflake, utilizando CPUs ou GPUs.

  • Abasteça os modelos em menos de 100 milissegundos para possibilitar casos de uso online, de baixa latência, como recomendações personalizadas e detecção de fraudes.

  • Monitore facilmente as métricas de performance e de derivação com a função integrada ML Observability.
Platform diagram

Visão geral dos recursos

Conheça melhor os recursos integrados para desenvolvimento
e produção no Snowflake ML.

Por onde começar

Dê o próximo passocom o Snowflake

Comece sua avaliação gratuita de 30 dias do Snowflake

  • US$ 400 de crédito para começar a usar a plataforma de forma gratuita.
  • Acesso imediato aos recursos mais recentes do Snowflake ML.
  • Desenvolva e implemente um modelo com CPUs ou GPUs.
Avaliação gratuita

ML de ponta a ponta

Perguntas frequentes

Sim, pode. Cientistas de dados e engenheiros de ML podem criar e implementar modelos com processamento distribuído em CPUs ou GPUs. Isso é possível graças à infraestrutura moderna de contêineres baseada em Ray, que alimenta a plataforma Snowflake ML.

Sim, oferece. O Snowflake ML lida tanto com cargas de trabalho online e em lote. Para necessidades em tempo real, lojas de recursos e inferência de modelos estão disponíveis online para aprimorar casos de uso como recomendações personalizadas, detecção de fraudes, otimização de preços e detecção de anomalias.

Não, é possível trazer modelos de outras origens para executar em produção com base em dados do Snowflake. Durante a inferência, você pode usar os recursos integrados de MLOps, como observabilidade de ML e governança de RBAC. 

É sim. O Snowflake ML é compatível com todas as bibliotecas de código aberto. Você pode acessar, com segurança, repositórios de código aberto por meio de comando pip e importar qualquer modelo de hub, como o Hugging Face. 

A Snowflake trabalha com um modelo de preços com base no consumo. Veja aqui a tabela mais recente de valores de créditos. 

Sim, pode. Você pode testar qualquer um dos nossos quickstarts de ML diretamente durante o seu período de avaliação gratuita.

* Private preview, Public preview, Coming soon