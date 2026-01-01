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Turbinando Scikit-Learn e Pandas no Snowflake com GPUs
Veja como agilizar os ciclos de desenvolvimento de modelos para scikit-learn, pandas, UMAP e HDBSCAN com GPUs. Sem necessidade de alteração de código.
Agilize o aprendizado de máquina com GPUs ou CPUs distribuídas na mesma plataforma onde estão seus dados governados. Otimize o desenvolvimento de modelos e MLOps sem precisar manter ou configurar a infraestrutura. Tudo com uma interface de usuário centralizada.
Visão geral
Desenvolva, implemente e monitore modelos e recursos de ML em escala com uma plataforma totalmente integrada que reúne ferramentas, fluxos de trabalho e infraestrutura de processamento para os dados.
Unifique pipelines de modelos de ponta a ponta com qualquer modelo de código aberto na mesma plataforma onde seus dados residem.
Ajuste a escala de pipelines de ML em CPUs ou GPUs com otimizações integradas de infraestrutura, sem ajustes ou configurações manuais.
Descubra, gerencie e governe recursos e modelos no Snowflake durante todo o ciclo de vida.
Fluxo de trabalho de ML
Desenvolvimento de modelos
Otimize a carga de dados e distribua o treinamento de modelos do Snowflake Notebooks ou em qualquer IDE de sua preferência com ML Jobs.
Gerenciamento de recursos
Crie, gerencie e forneça recursos de ML com atualização contínua e automatizada de dados em lote ou de streaming usando o Snowflake Feature Store.
Facilite a descoberta, a reutilização e a governança de recursos durante o treinamento e a inferência.
Com facilidade, rastreie visualmente e procure por recursos em todo o pipeline por meio da interface de usuário integrada do Feature Store.
Produção
Abasteça os modelos em menos de 100 milissegundos para possibilitar casos de uso online, de baixa latência, como recomendações personalizadas e detecção de fraudes.
Antes, o processo para treinar todos esses modelos e gerar previsões levava meia hora. O modelo unificado no Snowflake é super-rápido. É preciso apenas alguns minutos para gerar previsões para centenas de milhares de clientes. Essa rapidez e simplicidade ajudam a liberar mais recursos para a empresa, como previsão de cenários e simulação."
Dan Shah
Manager of Data Science
"Ao fornecer estimativas de taxas totalmente automatizadas, e em tempo real, com 97% a 99% de precisão no Snowflake, conseguimos melhorar a transparência dos custos e fortalecer a confiança nos processos de liquidação e relatórios."
Venkata Kalyan Sanaboyina
Senior Engineering Lead
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Veja como agilizar os ciclos de desenvolvimento de modelos para scikit-learn, pandas, UMAP e HDBSCAN com GPUs. Sem necessidade de alteração de código.
Vídeo
Veja o vídeo mais recente de demonstração com recursos de desenvolvimento e inferência no Snowflake ML.
ML de ponta a ponta
Sim, pode. Cientistas de dados e engenheiros de ML podem criar e implementar modelos com processamento distribuído em CPUs ou GPUs. Isso é possível graças à infraestrutura moderna de contêineres baseada em Ray, que alimenta a plataforma Snowflake ML.
Sim, oferece. O Snowflake ML lida tanto com cargas de trabalho online e em lote. Para necessidades em tempo real, lojas de recursos e inferência de modelos estão disponíveis online para aprimorar casos de uso como recomendações personalizadas, detecção de fraudes, otimização de preços e detecção de anomalias.
Não, é possível trazer modelos de outras origens para executar em produção com base em dados do Snowflake. Durante a inferência, você pode usar os recursos integrados de MLOps, como observabilidade de ML e governança de RBAC.
É sim. O Snowflake ML é compatível com todas as bibliotecas de código aberto. Você pode acessar, com segurança, repositórios de código aberto por meio de comando pip e importar qualquer modelo de hub, como o Hugging Face.
A Snowflake trabalha com um modelo de preços com base no consumo. Veja aqui a tabela mais recente de valores de créditos.
Sim, pode. Você pode testar qualquer um dos nossos quickstarts de ML diretamente durante o seu período de avaliação gratuita.