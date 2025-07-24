OLTP vs. OLAP: Unterschiede und Anwendungen

OLAP und OLTP sind separate Prozesse, die in der Vergangenheit durch individuelle Anforderungen an Datenverarbeitung und -speicherung getrennt waren. Viele Unternehmen entscheiden sich jedoch in der Regel nicht zwischen ihnen. Manche Teams brauchen eine, andere beides. Im Folgenden haben wir die wichtigsten Unterschiede zusammengefasst:

Zweck

Der wichtigste Unterschied zwischen OLAP und OLTP ist der zentrale Zweck der beiden Systeme. Ein OLAP-System kann schnell große Datenmengen verarbeiten und ermöglicht so tiefgreifende Analysen über mehrere Dimensionen hinweg. Mit den Daten, die hierbei gewonnen werden, können Teams bessere Entscheidungen treffen und die Problemlösung optimieren.

Im Gegensatz dazu sind OLTP-Systeme darauf ausgelegt, riesige Mengen von Transaktionsdaten zu bewältigen, die mehrere Nutzende umfassen. So können relationale Datenbanken in Echtzeit kleine Datenmengen aktualisieren, einfügen oder löschen. Die meisten OLTP-Systeme werden eingesetzt, um Transaktionen auszuführen, wie z. B. bei Hotelbuchungen, Mobile-Banking-Vorgängen, E-Commerce-Käufen oder beim Bezahlvorgang im Geschäft. Viele OLAP-Systeme rufen ihre Daten über eine ETL-Pipeline aus OLTP-Datenbanken ab und können daraus Einblicke generieren, beispielsweise indem sie die Aktivität und Performance von Geldautomaten analysieren.

Einfach ausgedrückt: Unternehmen nutzen OLTP-Systeme, um ihr Geschäft zu betreiben, und OLAP-Systeme, um ihr Geschäft zu verstehen.

Datenquellen

Das OLAP-Schema, das mehrere Dimensionen abdeckt, eignet sich für komplexe Abfragen, die Daten aus mehreren Datasets abrufen, darunter Verlaufs- und aktuelle Daten und – wie bereits erwähnt – auch OLTP-Quellen. OLTP-Systeme speichern Transaktionsdaten in einer relationalen Datenbank und können so die riesigen Mengen transaktionaler Informationen, die im System eingehen, optimal bewältigen.

Updates und Backups

OLAP-Systeme wurden entwickelt, um Abfragen zu verarbeiten, die Tausende oder gar Millionen von Datenzeilen umfassen. Daten können stündlich oder täglich aktualisiert werden, je nach den Anforderungen des jeweiligen Unternehmens. Im Gegensatz dazu aktualisieren OLTP-Systeme in der Regel nur wenige Datenzeilen, dafür aber (nahezu) in Echtzeit. OLTP-Systeme werden auch deutlich häufiger gesichert als OLAP-Systeme. Grund hierfür ist, dass OLTP für die Verarbeitung von Transaktionen verwendet wird. Deshalb sind regelmäßige Backups erforderlich, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und die Anforderungen relevanter Gesetze und Vorschriften zu erfüllen. Bei OLAP wird seltener gesichert, da sich Datenverluste in diesen Systemen einfach beheben lassen, indem die verlorenen Daten erneut aus der ursprünglichen Quelle geladen werden.

Geschwindigkeit

OLTP-Systeme bieten per Definition Antwortzeiten im Millisekunden-Bereich. OLAP-Datenbanken verarbeiten hingegen deutlich mehr Daten, weshalb ihre Reaktion langsamer ausfällt. Je nach der verwendeten Technologie und der Menge an Daten, die verarbeitet werden müssen, reichen die Antwortzeiten von OLAP-Systemen von wenigen Sekunden bis hin zu mehreren Stunden.

Datenspeicher-Kapazität

Sofern alte Transaktionsdaten archiviert werden, fallen die Datenspeicher-Anforderungen von OLTP-Systemen recht gering aus. OLAP-Systeme erfordern hingegen riesige Speicherkapazitäten, um richtig zu funktionieren. Die schiere Größe der aggregierten Daten für OLAP-Applikationen erfordert den Einsatz eines modernen Cloud Data Warehouse, das diese riesigen Speicheranforderungen erfüllen kann.

Zielgruppe

OLTP-Systeme sind kundenorientiert. Sie sind ausgelegt auf die Verwendung durch Frontline-Teams, also Mitarbeitende mit direktem Kundenkontakt. Hierzu zählen beispielsweise Teams in Geschäften, Fachleute für Hotelbuchungen oder Onlineshopper:innen. OLAP-Systeme sind hingegen zur internen Verwendung bestimmt und werden von Data Scientists, Analyst:innen und anderen geschäftlichen User:innen verwendet, wie z. B. von Teamleiter:innen oder der Geschäftsführung. Diese Entscheidungstragenden können über Analytics-Dashboards auf die nötigen Daten zugreifen.