Datenanonymisierung: Ein Leitfaden zum Schutz sensibler Daten
Da Datenschutz sowohl zu einer gesetzlichen Anforderung als auch zu einem Wettbewerbsvorteil wird, setzen Unternehmen auf Datenanonymisierung, um sensible Informationen verantwortungsvoll zu nutzen. Durch das Entfernen oder Ändern persönlicher Identifikatoren ermöglicht die Anonymisierung Teams, Erkenntnisse zu gewinnen und gleichzeitig den Datenschutz des Einzelnen zu gewährleisten.
- Übersicht
- Was ist Datenanonymisierung?
- Welche Arten von Daten sollten anonymisiert werden?
- 5 gängige Ansätze zur Datenanonymisierung
- Ressourcen
Übersicht
Die Kund:innen von heute legen Wert auf ihren Datenschutz, und dank Gesetzen wie der DSGVO und dem CPRA räumen Unternehmen dem Datenschutz Priorität ein. Die Datenanonymisierung ermöglicht es Unternehmen, sensible Informationen verantwortungsvoll zu nutzen. Durch das Ändern oder Entfernen von personenbezogenen Daten (Personally Identifiable Information, PII) aus Datasets können sensible Daten sicher analysiert und geteilt werden. In diesem Artikel erklären wir, wie die Datenanonymisierung funktioniert und welche Arten von Daten anonymisiert werden sollten. Außerdem untersuchen wir fünf gängige Methoden zur Datenanonymisierung und zeigen, wie jede einzelne funktioniert, um den Datenschutz des Einzelnen zu gewährleisten und die Einhaltung von Datenschutzgesetzen zu unterstützen.
Was ist Datenanonymisierung?
Datenanonymisierung ist der Prozess der Änderung oder Entfernung personenbezogener Daten aus Datasets, um den Datenschutz von Personen zu gewährleisten. Ihr Zweck ist es, Daten so zu transformieren, dass sie nicht auf bestimmte Personen zurückgeführt werden können. Dadurch bleibt die Anonymität gewahrt, während die Nützlichkeit der Daten für Analysen, Forschung und andere Zwecke erhalten bleibt. Die Anonymisierung kann erreicht werden, indem die Originaldaten durch künstliche Daten ersetzt werden, Dataset-Attribute so umgeordnet werden, dass sie von ihrer ursprünglichen Form abweichen, und maschinell generierte synthetische Daten anstelle der echten Daten verwendet werden.
Obwohl Techniken zur Datenanonymisierung eine wichtige Rolle dabei spielen können, die Möglichkeiten einer unrechtmäßigen Offenlegung sensibler Daten zu verringern, sind sie keine All-in-One-Lösung für den Datenschutz. Datenanonymisierung sollte in Verbindung mit anderen Datenschutzkontrollen verwendet werden, einschließlich Datenzugriffskontrollen wie der rollenbasierten Zugriffskontrolle (Role-Based Access Control, RBAC) oder der attributbasierten Zugriffskontrolle (Attribute-Based Access Control, ABAC). Die Datenverschlüsselung ist eine weitere Standardmethode, die implementiert werden sollte, um sensible Daten zu sichern. Diese Methode verwendet einen Verschlüsselungsschlüssel, einen mathematisch abgeleiteten Schlüssel, der verhindert, dass Dritte Daten im Ruhezustand, bei der Übertragung oder bei aktiver Nutzung lesen können.
Welche Arten von Daten sollten anonymisiert werden?
PII ist die am häufigsten anonymisierte Datenart. Beispiele hierfür sind Kontaktinformationen, Geburtsdatum, Kreditkartenkontonummern und Sozialversicherungsnummern (SSNs). PII umfasst auch biometrische Informationen wie Fotos mit identifizierbaren Merkmalen oder Stimmensignaturen sowie Informationen aus dem Bildungswesen, der Beschäftigung, den Finanzen und dem medizinischen Bereich. Datenanonymisierung kann auch auf andere Arten von Daten angewendet werden, die vertraulich bleiben müssen, einschließlich der Finanzberichte eines Unternehmens und geistigen Eigentums wie Forschungsergebnisse oder proprietäre Fertigungsprozesse.
5 gängige Ansätze zur Datenanonymisierung
Datenanonymisierung kann auf viele Arten erreicht werden. Die Auswahl des richtigen Ansatzes zur Datenanonymisierung hängt von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich der Datennutzungsfälle und -ziele des Unternehmens, der verwendeten Datentypen und deren Sensibilitätsstufe.
Datenmaskierung
Datenmaskierung ist eine der am häufigsten anzutreffenden Arten der Datenanonymisierung. Dieser Prozess verschleiert oder ändert die Werte im ursprünglichen Dataset, indem sie durch künstliche Daten ersetzt werden, die echt erscheinen, aber keine tatsächliche Verbindung zum Original haben. Datenmaskierung ermöglicht es Unternehmen, den Zugriff auf das ursprüngliche Dataset zu behalten, während sie gleichzeitig äußerst widerstandsfähig gegen Erkennung oder Reverse Engineering ist. Techniken zur Datenmaskierung fallen in zwei Hauptkategorien: statisch und dynamisch. Bei der statischen Datenmaskierung werden Maskierungsregeln vor der Speicherung oder Freigabe auf Daten angewendet, was sie ideal für den Schutz sensibler Daten macht, die sich im Laufe der Zeit wahrscheinlich nicht ändern. Bei der dynamischen Datenmaskierung werden Maskierungsregeln angewendet, wenn die Daten abgefragt oder übertragen werden.
Datentokenisierung
Die Datentokenisierung ersetzt sensible Daten durch einen nicht sensiblen Ersatz oder Token. Diese Token sind zufällig generierte Datenzeichenfolgen ohne eigene wirkliche Bedeutung oder eigenen Wert. Da nur das System, das das Token generiert hat, auf die Daten in ihrer ursprünglichen Form zugreifen kann, können sensible Daten, die tokenisiert wurden, nicht durch Reverse Engineering zurückgewonnen werden.
Pseudonymisierung
Die Pseudonymisierung ersetzt private Identifikatoren wie Namen oder E-Mail-Adressen durch fiktive. Diese Technik bewahrt die Datenintegrität und stellt sicher, dass die Daten statistisch korrekt bleiben, was bei der Verwendung von Daten für Modelltraining, Tests und Analytics ein wichtiger Aspekt ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Techniken zur Datenanonymisierung berücksichtigt die Pseudonymisierung keine indirekten Identifikatoren wie Alter, geografischen Standort oder Aufenthaltsort, die in Kombination mit anderen Informationen zur Identifizierung bestimmter Personen verwendet werden können. Das bedeutet, dass Daten, die mit diesem Ansatz geschützt werden, weiterhin den Datenschutzbestimmungen der DSGVO unterliegen.
Data Swapping
Beim Data Swapping werden die Attributwerte des Datasets neu geordnet, sodass sie den Originaldaten nicht mehr ähneln. Durch die Neuordnung von Daten innerhalb von Datenbankzeilen bewahrt diese Methode der Datenanonymisierung die statistische Relevanz der Daten und minimiert gleichzeitig die Risiken einer Re-Identifizierung.
Synthetische Daten
Synthetische Daten adressieren Datenschutzbedenken auf eine Weise, die unter den anderen hier diskutierten Methoden einzigartig ist. Synthetische Daten werden künstlich erzeugt und haben keine nachvollziehbare Verbindung zu einem tatsächlichen Datensatz. Obwohl synthetische Daten maschinell generiert werden, sind sie eine realistische Darstellung des ursprünglichen Datasets und können für ähnliche Zwecke verwendet werden, jedoch ohne die Datenschutzbedenken.