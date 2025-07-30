Datenanonymisierung ist der Prozess der Änderung oder Entfernung personenbezogener Daten aus Datasets, um den Datenschutz von Personen zu gewährleisten. Ihr Zweck ist es, Daten so zu transformieren, dass sie nicht auf bestimmte Personen zurückgeführt werden können. Dadurch bleibt die Anonymität gewahrt, während die Nützlichkeit der Daten für Analysen, Forschung und andere Zwecke erhalten bleibt. Die Anonymisierung kann erreicht werden, indem die Originaldaten durch künstliche Daten ersetzt werden, Dataset-Attribute so umgeordnet werden, dass sie von ihrer ursprünglichen Form abweichen, und maschinell generierte synthetische Daten anstelle der echten Daten verwendet werden.

Obwohl Techniken zur Datenanonymisierung eine wichtige Rolle dabei spielen können, die Möglichkeiten einer unrechtmäßigen Offenlegung sensibler Daten zu verringern, sind sie keine All-in-One-Lösung für den Datenschutz. Datenanonymisierung sollte in Verbindung mit anderen Datenschutzkontrollen verwendet werden, einschließlich Datenzugriffskontrollen wie der rollenbasierten Zugriffskontrolle (Role-Based Access Control, RBAC) oder der attributbasierten Zugriffskontrolle (Attribute-Based Access Control, ABAC). Die Datenverschlüsselung ist eine weitere Standardmethode, die implementiert werden sollte, um sensible Daten zu sichern. Diese Methode verwendet einen Verschlüsselungsschlüssel, einen mathematisch abgeleiteten Schlüssel, der verhindert, dass Dritte Daten im Ruhezustand, bei der Übertragung oder bei aktiver Nutzung lesen können.