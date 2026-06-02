Schaffen Sie die Grundlage für vertrauenswürdige KI

Die Kluft zwischen experimenteller und produktionsbasierter KI wird selten durch Modelle verursacht. Es ist ein Infrastrukturproblem – genauer gesagt ein Mangel an vernetzter, kontrollierter Infrastruktur, die mit dem neuen Geschäftstempo des agentischen Unternehmens Schritt halten kann.

KI-Agenten definieren die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Unternehmensdaten schützen, transformieren und bereitstellen, neu. Datensysteme, die auf die Frequenz menschlicher Entscheidungsfindung ausgelegt sind, müssen sich weiterentwickeln, um den Anforderungen von Akteuren gerecht zu werden, die sensible Daten mit hoher Geschwindigkeit rationalisieren und kontinuierlich bearbeiten. Das heißt, drei grundlegende Elemente zu berücksichtigen:

Einheitlich kontrollierte Daten, egal wo sie sich befinden

Sicherheit für autonome KI

Hohe Performance für alle Workloads

Auf dem Summit 2026 hat Snowflake eine Reihe von Funktionen vorgestellt, die jede dieser Herausforderungen meistern, indem es Mitarbeitenden den richtigen Zugriff auf gut geschützte und leicht verständliche Daten in einem Tempo bietet, das es ihnen ermöglicht, schnell zu handeln – und mit dem Sie KI getrost in der Produktion einsetzen können.

Eine bewährte Kontextebene für KI

Ihre KI-Agenten sind nur so gut wie die Daten, die sie für Analysen und Schlussfolgerungen verwenden. Und während Mitarbeitende ihre Abfragen beschleunigen und autonomere Maßnahmen ergreifen, werden einheitliche Geschäftslogiken und Definitionen in Ihrem gesamten Datenbestand zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor. Die Kennzahl „aktive Kund:innen“ sollte dieselbe Zahl zurückgeben, unabhängig davon, ob sie aus einem BI-Dashboard, einem Snowflake Cortex AI-Agenten oder einer SQL-Abfrage eines Analysten stammt. Wenn die Geschäftslogik über Tools und Daten außerhalb von Snowflake verstreut ist, kann dies zu inkonsistenten Definitionen führen – ein Problem der semantischen Fragmentierung, das das Vertrauen untergräbt und mit jedem neuen agentischen Workflow wächst.

Snowflake Horizon Context, eine neue Funktion in Snowflake Horizon Catalog, bettet Geschäftslogik in die Plattform ein. So erbt jeder KI-Agent, jedes BI-Tool und jede Anwendung dieselben, einheitlichen Definitionen. Geschäftsmetriken, Dimensionen und Beziehungen werden einmal definiert und überall durchgesetzt, wobei die Governance-Kontrollen automatisch auf der Ebene der Abfrage-Engine vererbt werden.

Im Gegensatz zu semantischer Middleware, die auf Bolzen aufgesetzt wird, müssen nicht alle Tools und Abfrageschnittstellen manuell verbunden werden. Die sofort einsatzbereiten Konnektoren von Horizon Context analysieren den Kontext automatisch aus Abfragehistorien, dbt-Modellen und BI-Protokollen, wodurch institutionelles Wissen erschlossen und die Erstellung semantischer Modelle beschleunigt wird.

Anschließend können Sie die Anreicherung von Metadaten mit Semantic Studio (Private Preview) und Snowflake Semantic View Autopilot (allgemein verfügbar) automatisieren, um den manuellen Aufwand für die Erstellung und Pflege einer Kontextebene zu reduzieren. Unabhängig davon, ob Sie Snowflake CoCo eine Aufgabe zur SQL-Erstellung oder eine übergeordnete Datenanalyse übertragen, wird der relevante Kontext automatisch mithilfe von Universal Search abgerufen, einem hybriden Schlüsselwort und einer semantischen Suche, die Signale wie Beliebtheit verwendet, um das Ranking zu verbessern, und Zugriffskontrollrichtlinien, um Ergebnisse zu filtern.

Um die kontrollierte semantische Grundlage über Snowflake hinaus portierbar zu machen, nutzt Horizon Context verschiedene Snowflake-Funktionen:

Konfektionierte Konnektoren: Verbinden Sie sich mit Tools wie PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Tableau, Microsoft Power BI und dbt, mit denen Sie umfassenden Kontext (Abfrageprotokolle, Beliebtheit, Schemas usw.) aus vielen Quellen in einem durchsuchbaren Katalog zusammenführen können.

End-to-End-Lineage auf Spaltenebene: Die Datenherkunft ist entscheidend, um zu verstehen, wie Daten-Assets miteinander in Beziehung stehen. Horizon Context analysiert Datenherkunftsdaten aus Snowflake und externen Datenbankabfrageprotokollen, BI-Systemen und OpenLineage-Feeds und fügt sie zu einem vollständigen End-to-End-Datenherkunftsgraph zusammen.

Native Open Semantic Interchange (OSI) Integration (Private Preview): Bietet eine anbieterneutrale Spezifikation für Kennzahlen, Dimensionen und Beziehungen, sodass die in Horizon Context definierte Geschäftslogik in Ihrem gesamten Ökosystem ohne Übersetzung gelesen und verstanden werden kann.

Semantic Studio (Private Preview): Bietet eine visuelle Modellierungsschnittstelle für die Erstellung semantischer Ansichten, ohne SQL zu schreiben. So ist Governance für Datenteams und Geschäftsanalysten gleichermaßen zugänglich.

XMLA-Endpunkt für Semantic Views, angetrieben von AtScale (demnächst in Private Preview): Verbindet Power BI und Excel direkt mit der semantischen Ebene, sodass BI-Nutzende in Unternehmen mit denselben kontrollierten Definitionen arbeiten können wie KI-Agenten.

Erweiterte Semantik (Private Preview): Unterstützt Detailgradberechnungen, zusammensetzbare Definitionen und benutzerdefinierte Materialisierungen mit automatischer Abfrageumschreibung.

Weitere Informationen zu Horizon Context finden Sie in unserem Blog „Horizon Context: Die kontrollierte Kontextschicht für KI, BI und Apps.“

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung von Horizon Context nahm Snowflake Erweiterungen an Horizon Catalog vor, die seine Rolle als zentrale Kontrollebene für die Governance Ihres Datenbestands innerhalb und außerhalb von Snowflake unterstreichen.

Ebenso wie Snowflake CoWork Richtlinien, Klassifizierungen und Zugriffskontrollen für alle Benutzer zugänglich macht, nicht nur für diejenigen, die fließend SQL sprechen, wandeln neue Intent-Driven Governance-Funktionen (Private Preview) einfachsprachige Vorlagen in aktive Horizon Catalog-Richtlinien um. Führungskräfte und Datenexpert:innen können ihre Governance-Absichten genehmigen, ohne die Primitiven von Snowflake Governance erlernen zu müssen. Snowflake sorgt automatisch für eine tag-basierte Durchsetzung – einschließlich Maskierung, Zugriffskontrollen und Datenqualität – für bestehende und künftige Objekte. Das System überwacht kontinuierlich die Drift und generiert detaillierte Auditpakete, die Live-Konfigurationen direkt auf die genehmigte menschliche Absicht zurückverfolgen. Darüber hinaus ermöglicht agentische Governance über neue Snowflake CoCo-Skills (allgemein verfügbar) Benutzer:innen das Senden von Prompts in natürlicher Sprache, um Richtlinien anzuwenden, Fehler zu beheben und sensible Daten über verschiedene Ressourcen hinweg zu überwachen.

Horizon Catalog bietet nun vollen sicheren bidirektionalen Lese-/Schreibzugriff von externen Engines (allgemein verfügbar), wodurch die Richtlinien, die Sie in Snowflake definieren, universell auf Apache IcebergTM REST-kompatible Engines erweitert werden. Die Unterstützung der Apache Iceberg REST Scan Planning API (Public Preview) weitet die umgebungsübergreifende Durchsetzung auf präzise Datenschutzmaßnahmen aus. Zusammen ermöglichen diese Funktionen Kunden, mit einer einzigen kontrollierten Datenkopie zu arbeiten, auf die jede Engine vom ersten Tag an sicher zugreifen kann. Dies beschleunigt die Ausführung für Teams und Agenten, indem eine Architektur bereitgestellt wird, die bereit ist, im Geschäftstempo des agentischen Unternehmens zu arbeiten. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit dem Interoperable Lakehouse von Snowflake sicher auf eine einzige kontrollierte Datenkopie standardisieren können.

Integrierte Sicherheit von KI-Agenten

Traditionelle Zugriffskontrolle wurde für Menschen entwickelt, die mit bekannten Rollen, vorhersehbaren Zugriffsmustern und auditierbaren Sitzungen arbeiten. Agenten drehen das Skript um: Sie arbeiten kontinuierlich mit Maschinengeschwindigkeit und Skalierbarkeit und können durch Aufforderungen manipuliert werden, auf unbeabsichtigte (oder böswillige) Weise zu handeln. Bei vielen Plattformen von heute fehlen Agenten nachweisliche Identität, umfassende Berechtigungen und klare Auditpfade. Das ist ein großes Hindernis für die Bereitstellung in der Produktion – in der Tat gibt über die Hälfte der Befragten in unserem Bericht „ROI of GenAI and Agents 2026“ (56 %) an, mindestens eine Herausforderung im Zusammenhang mit Governance und Compliance zu bewältigen.

Snowflake meistert diese Herausforderung direkt mit einem speziell entwickelten Agentensicherheitsmodell, das das Zero-Trust-Prinzip auf autonome Akteure ausdehnt. Agent Identity (Public Preview) gibt jedem Agenten eine kryptographisch verifizierte Identität, bevor er in der Produktion auf Daten zugreift. Dieser neue Kontext unterstützt die Auditfähigkeit und schafft eine vollständige Kette von Sorgerechten, die die Rückverfolgbarkeitsanforderungen von Compliance-Frameworks in stark regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und öffentlichem Sektor erfüllen kann.