Creare le basi per un’AI affidabile

Il divario tra AI sperimentale e AI in produzione raramente dipende dai modelli. È un problema di infrastruttura e, nello specifico, riguarda la mancanza di un’infrastruttura connessa e governata in grado di operare al nuovo ritmo di business dell’agentic enterprise.

Gli agenti AI stanno ridefinendo il modo in cui le organizzazioni proteggono, trasformano e mettono a disposizione i propri dati aziendali. I sistemi di dati progettati per la cadenza del processo decisionale umano devono evolversi per soddisfare le esigenze di agenti che ragionano e agiscono in modo continuo su dati sensibili ad alta velocità. Ciò significa affrontare tre elementi fondamentali:

Dati governati in modo coerente, ovunque risiedano

Sicurezza progettata per l’AI autonoma

Prestazioni elevate per tutti i workload

Al Summit 2026, Snowflake ha presentato una serie di funzionalità che rispondono a ciascuna di queste sfide, offrendo agli agenti il giusto livello di accesso a dati ben protetti e facilmente comprensibili, a una velocità che consente loro di agire rapidamente e che ti permette di distribuire l’AI in produzione con sicurezza.

Un livello di contesto affidabile per l’AI

I tuoi agenti AI sono validi solo quanto i dati che utilizzano per l’analisi e il ragionamento. E man mano che gli agenti accelerano le query e assumono azioni più autonome, disporre di una logica e di definizioni di business coerenti in tutto il data estate diventa un fattore critico di successo. La metrica “clienti attivi” deve restituire lo stesso numero, indipendentemente dal fatto che provenga da una dashboard di BI, da un agente AI Snowflake Cortex o da una query SQL di un analista. Se la logica di business è dispersa tra strumenti e dati esterni a Snowflake, le definizioni rischiano di essere incoerenti: un problema di frammentazione semantica che erode la fiducia e cresce a ogni nuovo workflow agentico.

Snowflake Horizon Context, una nuova funzionalità di Snowflake Horizon Catalog, risolve questo problema integrando la logica di business nella piattaforma, in modo che ogni agente AI, strumento di BI e applicazione erediti le stesse definizioni coerenti. Metriche di business, dimensioni e relazioni vengono definite una sola volta e applicate ovunque, con controlli di governance ereditati automaticamente a livello di query engine.

A differenza dei middleware semantici aggiuntivi, non sono necessarie connessioni manuali a ogni strumento e interfaccia di query; i connettori out-of-the-box di Horizon Context estraggono automaticamente il contesto da cronologie delle query, modelli dbt e log di BI, liberando il sapere aziendale e accelerando la creazione di modelli semantici.

Puoi quindi automatizzare l’arricchimento dei metadati con Semantic Studio (in private preview) e Snowflake Semantic View Autopilot (in GA) per ridurre lo sforzo manuale necessario a sviluppare e mantenere un livello di contesto. Che tu assegni a Snowflake CoCo un’attività di generazione SQL o un’attività di analisi dei dati di livello superiore, recupererà automaticamente il contesto pertinente utilizzando Universal Search, una ricerca ibrida per parole chiave e semantica che sfrutta segnali come la popolarità per migliorare il ranking e policy di controllo degli accessi per filtrare i risultati.

Per portare la data foundation semantica governata oltre Snowflake, Horizon Context sfrutta diverse funzionalità Snowflake:

Connettori out-of-the-box: Connettiti a strumenti come PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Tableau, Microsoft Power BI e dbt che ti permettono di raccogliere un contesto ricco (log delle query, popolarità, schemi e altro) da molte fonti in un unico catalogo ricercabile.

Lineage end‑to‑end a livello di colonna: La lineage è fondamentale per comprendere le relazioni tra i data asset. Horizon Context estrae le informazioni di lineage dai log delle query di Snowflake e di database esterni, dai sistemi di BI e dai feed OpenLineage, unendole per creare un grafo di lineage completo ed end‑to‑end.

Integrazione nativa Open Semantic Interchange (OSI) (in private preview): Fornisce una specifica vendor-neutral per metriche, dimensioni e relazioni, così che la logica di business definita in Horizon Context possa essere letta e compresa in tutto l’ecosistema senza traduzioni.

Semantic Studio (in private preview): Fornisce un’interfaccia di modellazione visiva per creare viste semantiche senza scrivere SQL, rendendo la governance accessibile sia ai team dati sia agli analisti di business.

XMLA Endpoint for Semantic Views powered by AtScale (presto in private preview): Collegherà Power BI ed Excel direttamente al livello semantico, così che gli utenti di BI enterprise potranno lavorare con le stesse definizioni governate degli agenti AI.

Advanced Semantics (in private preview): Supporta calcoli level-of-detail (LOD), definizioni componibili e materializzazioni definite dall’utente con riscrittura automatica delle query.

Per maggiori dettagli su Horizon Context, leggi il blog “Horizon Context: il livello di contesto governato per AI, BI e app.”

Insieme al rilascio di Horizon Context, Snowflake ha introdotto miglioramenti a Horizon Catalog che ne sottolineano il ruolo, e la facilità d’uso, come control plane centrale per la governance del tuo data estate dentro e fuori Snowflake.

Proprio come Snowflake CoWork mette policy, classificazione e controlli degli accessi a portata di ogni utente, non solo di chi padroneggia SQL, le nuove funzionalità di Intent-Driven Governance (in private preview) convertono template in linguaggio semplice in policy attive di Horizon Catalog. I leader aziendali e i professionisti dei dati possono approvare gli intenti di governance senza dover imparare le primitive di Snowflake Governance, e Snowflake applica automaticamente l’enforcement basato su tag, inclusi masking, controlli degli accessi e qualità dei dati, su oggetti esistenti e futuri. Il sistema monitora continuamente eventuali deviazioni e genera pacchetti di audit dettagliati, tracciando direttamente le configurazioni aggiornate fino all’intento umano approvato. Inoltre, la governance agentica tramite le nuove skill di Snowflake CoCo (in GA) permette agli utenti di inviare prompt in linguaggio naturale per applicare policy, correggere bug e monitorare i dati sensibili su risorse eterogenee.

Horizon Catalog ora offre accesso sicuro e bidirezionale in lettura/scrittura dai motori esterni (in GA), estendendo universalmente le policy definite in Snowflake ai motori compatibili con Apache Iceberg™ REST. Il supporto per Apache Iceberg REST Scan Planning API (in public preview) estende l’enforcement cross-environment a protezioni dei dati granulari. Insieme, queste funzionalità consentono ai clienti di lavorare su un’unica copia governata dei dati, accessibile in modo sicuro da ogni motore fin dal primo giorno, accelerando l’esecuzione per team e agenti grazie a un’architettura pronta a operare al ritmo di business dell’azienda agentica. Scopri di più su come standardizzare in modo sicuro su un’unica copia di dati governati con l'Interoperable Lakehouse Snowflake qui.

Sicurezza integrata per gli agenti AI

Il controllo degli accessi tradizionale è stato progettato per gli esseri umani, che operano con ruoli noti, pattern di accesso prevedibili e sessioni verificabili. Gli agenti ribaltano le regole: Operano in modo continuo a velocità e scala macchina e possono essere manipolati tramite prompt per agire in modi non intenzionali (o malevoli). In molte piattaforme attuali, gli agenti non dispongono di un’identità verificabile, di autorizzazioni delimitate e di audit trail chiari. È un grande ostacolo al deployment in produzione: di fatto, oltre la metà degli intervistati nel report “Il ROI dell'AI generativa e degli agenti AI 2026” (56%) ha segnalato almeno una sfida legata a governance e compliance.

Snowflake affronta questa sfida in modo diretto con un modello di sicurezza per agenti appositamente progettato che estende i principi zero-trust agli attori autonomi. Agent Identity (in public preview) assegna a ogni agente AI un’identità verificata crittograficamente prima che acceda ai dati in produzione. Questo nuovo contesto supporta l’auditabilità, creando una catena di custodia completa che può soddisfare i requisiti di tracciabilità dei framework di compliance in settori altamente regolamentati come servizi finanziari, sanità e settore pubblico.