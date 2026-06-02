Schutz Ihres Unternehmens in KI-Geschwindigkeit

Der Wandel hin zu autonomen KI-Agenten, die in der Lage sind, kritische Geschäftsentscheidungen zu treffen, beschleunigt die Innovation, verstärkt aber auch die Sicherheitsrisiken in Ihrer gesamten Daten- und KI-Landschaft. Ein aktueller Snowflake-Bericht zeigt, dass 96 % der Unternehmen weiterhin mit kritischen Hürden zu kämpfen haben, darunter Datenqualität, Qualifikationslücken und die Integration von Altsystemen.

Um KI-Projekte erfolgreich in die Produktion zu überführen, ist die Sicherung der Daten nicht verhandelbar. Dies erfordert eine sorgfältige Abwägung darüber, wie KI-Agenten mit Ihren Daten interagieren, sowie Maßnahmen zur Abwehr von böswilligen Prompt Injections. Sicherheitsverantwortliche müssen sich ständig fragen: „Ist unsere Plattform für die Governance von produktionsreifer KI ausgelegt und kann sie unser Unternehmen mit der Geschwindigkeit von KI schützen?“

Wir bei Snowflake haben uns verpflichtet, native, proaktive und unternehmensgerechte Sicherheitsfunktionen für alle Ihre Daten- und KI-Workloads bereitzustellen. Unser Ansatz zielt darauf ab, Sicherheitsverantwortlichen und Plattformarchitekt:innen/-administrator:innen das nötige Vertrauen zu geben, um agentenbasierte Anwendungen in großem Maßstab bereitzustellen, während gleichzeitig die Datenintegrität gewahrt und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützt wird.