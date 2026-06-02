信頼できるAIの基盤を確立

実験的なAIと本番環境のAIとの間にあるギャップが、モデルによって引き起こされることはほとんどありません。これはインフラストラクチャの問題です。具体的には、エージェント型エンタープライズの新たなビジネスのペースに合わせて稼働できる、接続されガバナンスが効いたインフラストラクチャの欠如が原因です。

AIエージェントは、組織がエンタープライズデータをセキュアに保ち、変換し、提供する方法を再定義しています。人間の意思決定のペースに合わせて構築されたデータシステムは、機密データ全体にわたって高速で継続的に推論し行動するエージェントの要求を満たすように進化する必要があります。つまり、次の3つの基本的な要素に対処する必要があります。

保存場所を問わず、一貫してガバナンスが効いたデータ

自律型AI向けに設計されたセキュリティ

すべてのワークロードに対する高いパフォーマンス

Summit 2026で、Snowflakeはこれらの各課題を解決する一連の機能を発表しました。これにより、エージェントは適切に保護され容易に理解できるデータに対し、迅速な行動を可能にするスピードで適切なレベルのアクセス権を得ることができます。そして、ユーザーは安心してAIを本番環境にデプロイできるようになります。

AIのための信頼できるコンテキストレイヤー

AIエージェントの性能は、分析や推論に使用するデータの品質に依存します。そして、エージェントがクエリを高速化し、より自律的なアクションを実行するようになるにつれて、データエステート全体で一貫したビジネスロジックと定義を持つことが重要な成功要因になります。「アクティブ顧客数」というメトリクスは、BIダッシュボード、Snowflake Cortex AIエージェント、アナリストのSQLクエリのいずれから取得された場合でも、同じ数値を返す必要があります。ビジネスロジックがSnowflakeの外部にあるツールやデータに分散していると、定義に一貫性がなくなる可能性があります。これは、信頼を損ない、新しいエージェントワークフローが追加されるたびに増大する、セマンティックの断片化という問題です。

Snowflake Horizonカタログの新機能であるSnowflake Horizon Contextは、ビジネスロジックをプラットフォームに組み込むことでこの問題に対処します。これにより、すべてのAIエージェント、BIツール、アプリケーションが同じ一貫した定義を継承します。ビジネスのメトリクス、ディメンション、リレーションシップは一度定義されるとあらゆる場所に適用され、ガバナンス制御はクエリエンジンレベルで自動的に継承されます。

後付けのセマンティックミドルウェアとは異なり、すべてのツールやクエリインターフェイスに手動で接続する必要はありません。Horizon Contextの標準コネクタは、クエリ履歴、dbtモデル、BIログからコンテキストを自動的に抽出し、組織の知識を解き放ち、セマンティックモデルの作成を加速させます。

その後、Semantic Studio（プライベートプレビュー）およびSnowflake Semantic View Autopilot（一般提供）を使用してメタデータのエンリッチメントを自動化し、コンテキストレイヤーの構築と維持に必要な手作業を減らすことができます。Snowflake CoCoにSQL生成タスクを与えるか、より高度なデータ分析タスクを与えるかにかかわらず、Universal Searchを使用して関連するコンテキストが自動的に取得されます。Universal Searchは、人気度などのシグナルを使用してランキングを改善し、アクセス制御ポリシーを使用して結果をフィルタリングする、キーワード検索とセマンティック検索のハイブリッドです。

ガバナンスが効いたセマンティック基盤をSnowflakeの外部でも利用できるようにするため、Horizon ContextはいくつかのSnowflake機能を活用しています。

標準コネクタ： PostgreSQL、Microsoft SQL Server、Tableau、Microsoft Power BI、dbtなどのツールに接続します。これにより、多くのソースからクエリログ、人気度、スキーマなどの豊富なコンテキストを収集し、検索可能な1つのカタログにまとめることができます。

エンドツーエンドの列レベルのリネージ： データ資産が互いにどのように関連しているかを理解するには、リネージが不可欠です。Horizon Contextは、Snowflakeおよび外部データベースのクエリログ、BIシステム、OpenLineageフィードからリネージ情報を抽出し、それらをすべてつなぎ合わせて、完全なエンドツーエンドのリネージグラフを作成します。

ネイティブのOpen Semantic Interchange（OSI）統合 （プライベートプレビュー）：メトリクス、ディメンション、リレーションシップに関するベンダー中立の仕様を提供します。これにより、Horizon Contextで定義されたビジネスロジックを、変換することなくエコシステム全体で読み取り、理解できるようになります。

Semantic Studio （プライベートプレビュー）：SQLを記述せずにセマンティックビューを構築するためのビジュアルモデリングインターフェイスを提供します。これにより、データチームとビジネスアナリストの双方がガバナンスにアクセスしやすくなります。

AtScaleを利用したセマンティックビュー向けXMLAエンドポイント （まもなくプライベートプレビュー）：Power BIとExcelをセマンティックレイヤーに直接接続します。これにより、エンタープライズBIユーザーは、AIエージェントと同じガバナンスが効いた定義に基づいて作業できるようになります。

Advanced Semantics（プライベートプレビュー）：詳細レベル（LOD）計算、コンポーザブルな定義、および自動クエリ書き換えを伴うユーザー定義のマテリアライゼーションをサポートします。

Horizon Contextの詳細については、ブログ記事「Horizon Context：AI、BI、アプリのためのガバナンスが効いたコンテキストレイヤー」をご覧ください。

Horizon Contextのリリースに伴い、SnowflakeはHorizon Catalogの機能を強化しました。これにより、Snowflakeの内外にあるデータエステートのガバナンスを担う中央コントロールプレーンとしての役割と使いやすさが強調されています。

Snowflake CoWorkが、SQLに堪能なユーザーだけでなく、すべてのユーザーがポリシー、分類、アクセス制御を利用できるようにしたのと同様に、新しいIntent-Driven Governance（プライベートプレビュー）機能は、平易な言語のテンプレートをアクティブなHorizon Catalogポリシーに変換します。ビジネスリーダーやデータ実務者は、Snowflakeのガバナンスの基本要素を学習しなくても、ガバナンスの意図を承認できます。そしてSnowflakeは、マスキング、アクセス制御、データ品質を含むタグベースの適用を、既存および将来のオブジェクト全体にわたって自動的に推進します。システムはドリフトを継続的に監視し、詳細な監査パッケージを生成して、稼働中の構成を承認された人間の意図まで直接追跡します。さらに、新しいSnowflake CoCoスキルによるエージェント型ガバナンス（一般提供）により、ユーザーは自然言語のプロンプトを送信して、ポリシーの適用、バグの修正、異種リソースにわたる機密データの監視を行うことができます。

Horizon Catalogは、外部エンジンからの完全でセキュアな双方向の読み取り/書き込みアクセス（一般提供）を備えるようになりました。これにより、Snowflakeで定義したポリシーが、Apache Iceberg™ REST互換エンジンに普遍的に拡張されます。Apache Iceberg REST Scan Planning API （パブリックプレビュー）のサポートにより、クロス環境での適用がきめ細かいデータ保護にまで拡張されます。これらの機能を組み合わせることで、お客様は初日からすべてのエンジンからセキュアにアクセスできる、ガバナンスが効いた単一のデータコピーに基づいて作業できるようになります。これにより、エージェント型エンタープライズのビジネスのペースに合わせて稼働できるアーキテクチャが提供され、チームやエージェントの実行がスピードアップします。Snowflakeの相互運用可能なレイクハウスを使用して、ガバナンスが効いた単一のデータコピーにセキュアに標準化する方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

組み込みのAIエージェントセキュリティ

従来のアクセス制御は、既知のロール、予測可能なアクセスパターン、監査可能なセッションで操作する人間向けに設計されていました。エージェントは、この常識を覆します。エージェントはマシンの速度とスケールで継続的に稼働し、プロンプトを通じて操作されることで、意図しない（または悪意のある）行動をとる可能性があります。今日の多くのプラットフォームでは、エージェントには検証可能なID、スコープされた権限、明確な監査証跡が欠けています。これは本番環境への展開において大きな障壁となります。実際、弊社の2026年 生成AIとエージェントのROIレポートの回答者の半数以上（56%）が、ガバナンスとコンプライアンスに関する課題を少なくとも1つ報告しています。

Snowflakeは、自律型アクターにゼロトラストの原則を拡張する、専用のエージェントセキュリティモデルによって、この課題に正面から取り組んでいます。Agent Identity（パブリックプレビュー）は、本番環境のデータにアクセスする前に、暗号化によって検証されたIDをすべてのエージェントに付与します。この新しいコンテキストは監査可能性をサポートし、金融サービス、ヘルスケア、官公庁・公的機関などの規制の厳しい業界におけるコンプライアンスフレームワークのトレーサビリティ要件に対応できる、完全な管理の連鎖を構築します。