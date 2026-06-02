Estabeleça a base para uma IA confiável

A lacuna entre a IA experimental e a IA em produção raramente é causada pelos modelos. Trata-se de um problema de infraestrutura, mais especificamente, da falta de uma infraestrutura conectada e governada que possa operar no novo ritmo de negócios da empresa agêntica.

Os agentes de IA estão redefinindo a forma como as organizações protegem, transformam e disponibilizam seus dados corporativos. Os sistemas de dados criados para o ritmo da tomada de decisões humana precisam evoluir para atender às demandas de agentes que raciocinam e agem continuamente sobre dados confidenciais em alta velocidade, o que significa abordar três elementos fundamentais:

Dados governados de forma consistente, não importa onde estejam

Segurança projetada para IA autônoma

Alta performance para todas as cargas de trabalho

No Summit 2026, a Snowflake apresentou um conjunto de recursos que respondem a cada um desses desafios, oferecendo aos agentes o nível certo de acesso a dados bem protegidos e fáceis de entender, em uma velocidade que permite agir rapidamente e que permite a você implementar a IA em produção com confiança.

Uma camada de contexto confiável para a IA

Seus agentes de IA são tão bons quanto os dados que utilizam para análise e raciocínio. E, à medida que os agentes aceleram suas consultas e assumem mais ações autônomas, ter uma lógica de negócios e definições consistentes em todo o seu data estate se torna um fator crítico de sucesso. A métrica "clientes ativos" deve retornar o mesmo número, quer venha de um dashboard de BI, de um agente Snowflake Cortex AI ou de uma consulta SQL de um analista. Se a lógica de negócios estiver dispersa por ferramentas e dados fora do Snowflake, ela pode ter definições inconsistentes, um problema de fragmentação semântica que corrói a confiança e cresce a cada novo fluxo de trabalho agêntico.

O Snowflake Horizon Context, um novo recurso do Snowflake Horizon Catalog, resolve isso incorporando a lógica de negócios à plataforma, de modo que todos os agentes de IA, ferramentas de BI e apps herdem as mesmas definições consistentes. As métricas, dimensões e relações de negócios são definidas uma vez e aplicadas em todos os lugares, com controles de governança herdados automaticamente no nível do mecanismo de consulta.

Diferentemente do middleware semântico complementar, não há necessidade de conexões manuais com cada ferramenta e interface de consulta; os conectores prontos para uso do Horizon Context extraem o contexto automaticamente de históricos de consulta, modelos dbt e logs de BI, liberando o conhecimento institucional e acelerando a criação de modelos semânticos.

Você pode então automatizar o enriquecimento de metadados com o Semantic Studio (versão preliminar privada) e o Snowflake Semantic View Autopilot (GA) para reduzir o esforço manual necessário para criar e manter uma camada de contexto. Seja para dar ao Snowflake CoCo uma tarefa de geração de SQL ou uma tarefa de análise de dados de nível mais alto, ele recupera automaticamente o contexto relevante usando o Universal Search, uma busca híbrida de palavras-chave e semântica que usa sinais como popularidade para melhorar a classificação, e políticas de controle de acesso para filtrar os resultados.

Para tornar a base semântica governada portátil além do Snowflake, o Horizon Context aproveita vários recursos do Snowflake:

Conectores prontos para uso: Conecte-se a ferramentas como PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Tableau, Microsoft Power BI e dbt que permitem reunir um contexto rico (logs de consulta, popularidade, esquemas e muito mais) de várias fontes em um único catálogo pesquisável.

Linhagem em nível de coluna de ponta a ponta: A linhagem é fundamental para entender como os ativos de dados se relacionam entre si. O Horizon Context extrai informações de linhagem do Snowflake e de logs de consulta de bancos de dados externos, sistemas de BI e feeds do OpenLineage, unindo tudo para criar um gráfico de linhagem completo de ponta a ponta.

Integração nativa do Open Semantic Interchange (OSI) (versão preliminar privada): Fornece uma especificação independente de fornecedor para métricas, dimensões e relações, de modo que a lógica de negócios definida no Horizon Context possa ser lida e compreendida em todo o seu ecossistema sem necessidade de tradução.

Semantic Studio (versão preliminar privada): Fornece uma interface de modelagem visual para criar views semânticas sem escrever SQL, tornando a governança acessível tanto para equipes de dados quanto para analistas de negócios.

XMLA Endpoint for Semantic Views com tecnologia AtScale (em breve em versão preliminar privada): Conectará o Power BI e o Excel diretamente à camada semântica, para que os usuários de BI corporativo possam trabalhar a partir das mesmas definições governadas que os agentes de IA.

Advanced Semantics (versão preliminar privada): Oferece suporte a cálculos de nível de detalhe (LOD), definições modulares e materializações definidas pelo usuário com reescrita automática de consulta.

Saiba mais sobre o Horizon Context em nosso blog “Horizon Context: a camada de contexto governada para IA, BI e apps.”

Junto com o lançamento do Horizon Context, a Snowflake fez melhorias no Horizon Catalog que reforçam seu papel, e sua facilidade de uso, como um plano de controle central para a governança do seu data estate dentro e fora do Snowflake.

Assim como o Snowflake CoWork coloca a política, a classificação e os controles de acesso ao alcance de todos os usuários, e não apenas daqueles fluentes em SQL, os novos recursos de Intent-Driven Governance (versão preliminar privada) convertem modelos em linguagem simples em políticas ativas do Horizon Catalog. Líderes de negócios e profissionais de dados podem aprovar a intenção de governança sem precisar aprender os primitivos do Snowflake Governance, e a Snowflake aplica automaticamente a imposição baseada em tags, incluindo mascaramento, controles de acesso e qualidade de dados, em objetos existentes e futuros. O sistema monitora continuamente possíveis desvios e gera pacotes de auditoria detalhados, rastreando diretamente as configurações ativas até a intenção humana aprovada. Além disso, a governança agêntica por meio das novas skills do Snowflake CoCo (GA) permite que os usuários enviem prompts em linguagem natural para aplicar políticas, corrigir bugs e monitorar dados confidenciais em recursos distintos.

O Horizon Catalog agora tem acesso de leitura/gravação bidirecional, seguro e completo a partir de mecanismos externos (GA), estendendo as políticas que você define no Snowflake universalmente para mecanismos compatíveis com o Apache Iceberg™ REST. O suporte à Apache Iceberg REST Scan Planning API (versão preliminar pública) estende a imposição entre ambientes a proteções de dados granulares. Juntos, esses recursos permitem que os clientes trabalhem a partir de uma única cópia governada de dados, acessível com segurança por todos os mecanismos desde o primeiro dia, acelerando a execução para equipes e agentes ao oferecer uma arquitetura pronta para operar no ritmo de negócios da empresa agêntica. Saiba mais sobre como padronizar com segurança em uma única cópia de dados governados com o Interoperable Lakehouse da Snowflake aqui.

Segurança integrada para agentes de IA

O controle de acesso tradicional foi projetado para humanos que operam com funções conhecidas, padrões de acesso previsíveis e sessões auditáveis. Os agentes invertem essa lógica: Eles operam continuamente em velocidade e escala de máquina e podem ser manipulados por meio de prompts para agir de maneiras não intencionais (ou nefastas). Em muitas plataformas atuais, os agentes não têm identidade verificável, permissões delimitadas e trilhas de auditoria claras. Esse é um grande obstáculo para a implantação em produção. De fato, mais da metade dos participantes do nosso relatório "O ROI da IA generativa edos agentes 2026" (56%) relatou pelo menos um desafio relacionado à governança e à conformidade.

A Snowflake está enfrentando esse desafio de frente com um modelo de segurança de agentes desenvolvido especificamente para essa finalidade, que estende os princípios de zero trust aos atores autônomos. O Agent Identity (versão preliminar pública) dá a cada agente uma identidade verificada criptograficamente antes que ele acesse dados em produção. Esse novo contexto oferece suporte à auditabilidade, criando uma cadeia de custódia completa que pode atender aos requisitos de rastreabilidade de frameworks de conformidade em setores altamente regulamentados, como serviços financeiros, área da saúde e setor público.