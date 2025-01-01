BERICHT
Ein CDO-Leitfadenzur Bewertung des Mehrwerts von KI
Best Practices zum Nachweis des ROI von KI-Investitionen
Jeder Aspekt einer Datenstrategie zielt darauf ab, den Geschäftserfolg mit dem mächtigsten Gut eines jeden Unternehmens voranzutreiben – seinen Daten. Für diesen Bericht haben wir mehr als ein Dutzend amtierende Chief Data Officers befragt, um herauszufinden:
Wie sie die Wirksamkeit ihrer KI-Strategien messen.
Wie sie den geschaffenen Mehrwert kommunizieren, um weitere Investitionen zu fördern.
Welche Rolle Metriken in den einzelnen Phasen des Adoptionszyklus spielen.
Warum Partnerschaften zwischen Technologie und Business wichtiger sind als je zuvor.
WIE KI-FÜHRUNGSKRÄFTEALLE AN EINEN TISCH BRINGEN
Heutzutage arbeiten technische Teams mit Geschäftsteams zusammen, anstatt ihnen nur zu dienen. Das ist nicht neu – aber mit KI steht mehr auf dem Spiel. Deshalb haben wir Datenverantwortliche gefragt, wie sie ihre Ausführung durch Cross-Training und Kollaboration verbessern.
„Das Unternehmen ist nicht der ‚Kunde‘. Führungskräfte in Geschäfts- und Datenteams oder digitalen Abteilungen sind Kolleg:innen.“
Kaoutar Sghiouer
DAS GESCHÄFT VORANTREIBENFÜR EINEN MESSBAREN ROI
Nichts treibt die Einführung von Technologien so sehr an wie der Bedarf. Erfolgreiche CDOs berichten uns, dass sie nach Problemen suchen, die es zu lösen gilt, anstatt einfach ungefragte KI-Initiativen auszurollen.
„Finden Sie jemanden mit einem akuten Problem. Diese Person wird wahrscheinlich zu einem Pilotprojekt bereit sein. Und sie wird in Zukunft ein:e Fürsprecher:in sein.“
Heblon Barbosa
DIE GESAMTE KI-REISE MESSEN: WICHTIGE METRIKEN FÜR JEDE ADOPTIONSPHASE
Datenverantwortliche beschreiben den Prozess der Einführung neuer Technologien wie generativer KI und unterstreichen die Bedeutung der Erfolgsmessung in den vier Hauptphasen: Experimente, Operationalisierung, Expansion und Transformation.
“„Die Bedeutung der Wertmessung nimmt mit den einzelnen Phasen der Technologieeinführung zu.“
Mercedes Pantoja
ERFOLGREICHE CDOs BEHALTEN DAS WICHTIGSTE UNTERNEHMENSZIEL IM BLICK
Der unternehmerische Mehrwert ergibt sich nicht aus einer einzigen Metrik. CDOs beschreiben, wie sie Kosten- und Gewinnmessungen kombinieren, um ein ganzheitliches Bild vom Gewinnbeitrag der KI zu erhalten.
„Die Rolle des CDO ist es heute, Systeme zu entwickeln, die Daten konsequent in Ergebnisse umwandeln und das Unternehmen beim Messen, Lernen und Anpassen begleiten."
Anahita Tafvizi
