Warner Music Group oferece um superatendimento aos fãs, artistas e selos com Snowflake e Hightouch

O Warner Music Group (WMG) é uma grande empresa do ramo musical, cuja família de selos inclui nomes como Atlantic Records, 300 Elektra Entertainment e Warner Records. A editora musical do WMG, Warner Chappell Music, detém mais de 1 milhão de direitos autorais em seu catálogo. Para oferecer a melhor experiência possível a fãs e artistas, o WMG ingere e analisa grandes volumes de dados.