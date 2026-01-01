고객 사례
페타바이트 규모의 데이터 자산을 Snowflake로 마이그레이션해 고객 경험을 한층 강화한 Aviva
영국의 대표적인 종합 보험사인 Aviva는 AI 데이터 클라우드를 통해 1년도 채 되지 않는 기간 안에 대규모 데이터 자산을 성공적으로 전환했습니다.
1.3 PB단 7개월 만에 마이그레이션된 데이터 규모
8X데이터 처리 속도 향상 배수
업종Financial Services
위치London, England
고객을 위한 데이터 활용
2,500만여 명의 고객 규모와 325여 년의 오랜 역사를 자랑하는 Aviva는 영국, 아일랜드, 캐나다에서 사업을 전개하는 선도적인 종합 보험사로, 데이터는 비즈니스 운영 전반에서 핵심적인 역할을 합니다.
Aviva는 고객 여정, 언더라이팅, 보험금 청구 관리, 의사 결정 전반에서 데이터 기반 접근 방식에 지속적으로 중점을 두어 왔습니다. 그러나 조직이 성장하고 다른 회사를 인수하면서 데이터 팀은 서로 다른 여러 데이터 플랫폼을 관리하고 유지해야 하는 어려움에 직면하게 되었습니다.
이러한 상황에서 생성형 AI와 준실시간 데이터 스트리밍과 같은 새로운 기술을 최대한 활용하기 위해 Aviva는 페타바이트 규모의 데이터 생태계를 Snowflake AI 데이터 클라우드로 이전하는 대대적인 전환 프로그램을 추진했습니다.
주요 내용
신속한 대규모 마이그레이션: Aviva는 단 7개월 만에 Oracle Cloud에서 Amazon Web Services(AWS) 기반 Snowflake로 1.3PB의 데이터를 마이그레이션했습니다.
데이터 처리 속도 향상: 더욱 강력한 데이터 클라우드 환경이 구축됨에 따라 이제는 데이터를 8배 더 빠르게 처리할 수 있으며, 이를 통해 팀들은 데이터를 더 신속하게 액세스하고 고객에게도 더 빠르게 대응할 수 있게 되었습니다.
- 처리 시간 최소 70% 이상 감소
Aviva Zero 출시와 시작된 포괄적인 데이터 전환
Aviva는 데이터 플랫폼 현대화를 추진하면서 플랫폼 공급업체 선정에 대한 엄격한 기준을 마련했습니다. 클라우드 네이티브 스택을 갖추고 여러 클라우드 환경을 지원해야 했으며, 컴포넌트 기반 아키텍처와 공급업체 종속을 방지할 수 있는 유연한 연결성을 필요로 했습니다.
Aviva의 데이터 엔지니어링 및 데이터 운영 총괄인 Niall Scott은 “Snowflake는 이러한 주요 요구 사항을 모두 충족했습니다.”라고 설명하고, 이렇게 덧붙였습니다. “하지만 그뿐만이 아니었습니다. 정기적인 업데이트를 제공하기 위한 명확한 로드맵을 갖추고 있어, 데이터 활용의 가능성 측면에서 항상 최첨단을 유지할 수 있도록 지원한다는 점도 인상적이었습니다.”
Aviva는 친환경 자동차 보험 상품인 Aviva Zero를 출시하면서 Snowflake 기반 데이터 플랫폼 구축을 시작했습니다. Aviva Zero는 전적으로 Snowflake AI 데이터 클라우드에서 운영되며, 보험 가입자가 운전으로 인한 탄소 배출을 상쇄할 수 있도록 지원합니다.
Aviva는 Avia Zero의 성공 이후, Oracle Cloud 환경에서 운영되던 핵심 워크로드를 AWS 기반 Snowflake로 이전하기 시작했으며, 이 과정은 보험금 청구, 사기 감지 등 핵심 사용 사례부터 단계적으로 진행되었습니다. 방대한 데이터 자산을 보유한 조직인 만큼 고객이 기대하는 높은 서비스 품질에 영향을 주지 않으면서, 수개월에 걸쳐 페타바이트 규모의 데이터를 마이그레이션해야 했습니다.
대부분의 데이터를 Snowflake로 통합함으로써 데이터에 더 빠르게 접근할 수 있게 되었고, 그 결과 고객 대응과 보험금 청구 처리도 더 빨라졌습니다."
Niall Scott
Snowflake로 간소화된 페타바이트 규모의 마이그레이션
Aviva는 Snowflake의 Professional Services 팀 및 AI 데이터 클라우드 서비스 파트너인 NextPathway와 협력하여 Snowflake 기반 데이터 환경과 운영 모델을 설계하고 구축했습니다. 이러한 협업을 통해 Snowflake 환경을 구축한 뒤 곧바로 운영을 시작할 수 있었고 이후 더 많은 데이터 워크로드를 이전하는 동안에도 인프라를 원활하게 확장할 수 있었습니다.
Aviva의 데이터 엔지니어링 및 데이터 운영 총괄인 Niall Scott은 이렇게 설명합니다. “Snowflake Professional Services 팀은 보험 산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 큰 도움을 주었습니다. 또한 보험 산업을 넘어 다른 산업 분야에서 쌓은 전문성도 함께 제공했습니다. 다른 산업이 어떻게 운영되고 있는지 살펴보고 그들의 모범 사례를 적용할 수 있다는 점은 매우 큰 가치가 있습니다. 이를 통해 저희 역시 보다 효과적으로 확장할 수 있으니까요."
Snowflake Professional Services 팀의 지원을 받아, Aviva는 총 1.3 PB에 달하는 데이터 자산의 상당 부분을 단 7개월 만에 AWS 기반 Snowflake로 이전했습니다. 이 핵심 워크로드를 이전한 이후, Aviva의 데이터 팀은 데이터 처리 속도가 8배 향상된 것을 확인했습니다. Niall은 이렇게 덧붙였습니다. “이제는 데이터를 훨씬 더 빠르게 처리할 수 있습니다. 모든 데이터가 Snowflake에 있기 때문에, 데이터를 외부로 전송할 필요가 없습니다. 이전에는 5~10분 간격으로 마이크로 배치를 실행했지만, 이제는 데이터를 스트리밍 방식으로 처리해 데이터 상황을 거의 실시간으로 확인할 수 있습니다. 이는 특히 고객이 가장 취약한 상황에 놓였을 때 신속하게 대응하는데 큰 도움이 됩니다.”
“고객이 보험금을 청구할 때는 대개 어려운 상황에 처해 도움이 절실한 때입니다. Snowflake를 통해 상황을 더 빠르게 파악할 수 있게 되면서, 고객이 필요로 하는 지원을 필요한 시점에 제공할 수 있게 되었습니다.”
Niall Scott
Aviva와 고객 모두에게 가치를 제공하는 데이터 플랫폼
Snowflake의 초 단위 과금 구조 덕분에, Aviva는 기존 데이터 환경에 비해 더 낮은 비용으로 더 빠른 처리 속도를 달성할 수 있게 되었습니다. “Snowflake에서는 사용량 기반으로 비용이 결정되기 때문에 전체 비용이 절감되었습니다.”라고 Niall은 설명합니다.
Snowflake로 이전한 이후, Aviva 팀은 시간도 절약하고 엔지니어의 관리 부담도 줄일 수 있었습니다. AI 데이터 클라우드는 업데이트와 패치를 전적으로 Snowflake에서 관리하기 때문입니다. Niall은 이렇게 말합니다. “Snowflake는 기술 기업이지만 Aviva는 아닙니다. 기술을 지원하고 최신 기능과 도구로 저희 시스템을 최신 상태로 유지하는 일은 Snowflake가 가장 잘할 수 있습니다. 최신 Python 라이브러리와 같은 도구가 항상 최신 상태로 유지되기 때문에 뛰어난 고객 경험을 제공하는 데 필요한 도구를 언제나 사용할 수 있습니다.”
Snowflake의 빠른 처리 속도는 Aviva의 의사 결정권자와 데이터 분석가에게도 도움이 되지만, 고객 서비스 개선에도 기여하고 있습니다. 예를 들어, 고객의 차량이 사고로 인해 수리가 필요할 경우, Aviva 팀은 데이터를 신속하게 분석해 해당 사고 차량을 효과적으로 수리할 수 있는 인근 정비소를 찾아내 불필요한 이동 거리를 줄일 수 있습니다.
또한 Aviva는 여러 워크로드를 Snowflake로 가져옴으로써 보험, 연금, 자산 관리 부문 전반에 걸쳐 고객을 보다 통합적으로 파악할 수 있게 되었습니다. 따라서 이를 기반으로 여러 상품을 아우르는 복합 모델링을 활용하여 고객의 니즈를 더 빠르게 이해하고, 보다 연결된 서비스 경험을 제공할 수 있습니다.
유연한 혁신을 향한 미래
Aviva는 이미 Snowflake와 함께 앞으로의 혁신을 위한 큰 계획을 가지고 있습니다. 그중 가장 우선적으로 집중하고 있는 분야는 생성형 AI와 같은 새로운 혁신 기술입니다. Aviva는 이미 생성형 AI를 활용해 복잡한 보험금 청구 과정을 빠르게 요약하고, 이를 고객 센터 상담원이 활용할 수 있도록 지원하고 있지만, 여기서 그치지 않고 더 많은 사용 사례를 발굴해 적용 범위를 확대할 계획입니다.
또한 Snowflake의 기존 도구들을 더욱 유연하게 활용함으로써 고객 여정을 한층 더 원활하게 제공하고자 합니다. Niall Scott은 이렇게 설명합니다. “Snowflake에 축적된 데이터를 활용해 조직의 혁신도 추진하고 있습니다. 저희는 늘 진정한 데이터 중심 기업이 되는 것을 목표로 해왔습니다. 그리고 이제 Snowflake를 통해, 그 목표를 실현하는 데 필요한 도구와 데이터를 갖추게 되었습니다.”