페타바이트 규모의 데이터 자산을 Snowflake로 마이그레이션해 고객 경험을 한층 강화한 Aviva

2,500만여 명의 고객 규모와 325여 년의 오랜 역사를 자랑하는 Aviva는 영국, 아일랜드, 캐나다에서 사업을 전개하는 선도적인 종합 보험사로, 데이터는 비즈니스 운영 전반에서 핵심적인 역할을 합니다.

Aviva는 고객 여정, 언더라이팅, 보험금 청구 관리, 의사 결정 전반에서 데이터 기반 접근 방식에 지속적으로 중점을 두어 왔습니다. 그러나 조직이 성장하고 다른 회사를 인수하면서 데이터 팀은 서로 다른 여러 데이터 플랫폼을 관리하고 유지해야 하는 어려움에 직면하게 되었습니다.

이러한 상황에서 생성형 AI와 준실시간 데이터 스트리밍과 같은 새로운 기술을 최대한 활용하기 위해 Aviva는 페타바이트 규모의 데이터 생태계를 Snowflake AI 데이터 클라우드로 이전하는 대대적인 전환 프로그램을 추진했습니다.