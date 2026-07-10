Snowflake paragestão de ativos e patrimônio
Descubra novas fontes de alfa, reduza os custos operacionais e ofereça experiências hiperpersonalizadas aos clientes unificando o ecossistema de dados da sua empresa. Tudo isso sem comprometer a conformidade com rigorosos requisitos regulatórios.
Visão geral
Por que escolher Snowflake para gestão de ativos e patrimônio
Agilize as pesquisas de ponta, a gestão preditiva de riscos e os serviços inteligentes de consultoria a clientes, unificando dados estruturados de mercado, notícias e pesquisas não estruturadas e conjuntos de dados alternativos, sem comprometer a conformidade regulatória.
Adote IA para a melhora contínua das decisões de investimento
Transforme dados de mercado em insights sobre a concorrência com IA conversacional. Em tempo real, acesse análises de dados do portfólio, avaliações de risco e personalização de clientes usando linguagem natural, sem fluxos de trabalho complexos.
Unifique todos os dados de investimento
Elimine silos de dados, conectando dados de mercado, informações de clientes, feeds regulatórios e conjuntos de dados alternativos em uma única plataforma com o Snowflake Marketplace.
Segurança mais simples, com controles integrados de governança e conformidade
Mantenha os padrões fiduciários com recursos de governança baseados em IA, trilhas de auditoria automatizadas, relatórios regulatórios e controles granulares de privacidade voltados para oferecer suporte à conformidade contínua em todos os investimentos.
Principais casos de uso em gestão de ativos e patrimônio
Pesquisa quantitativa e análise de dados de investimentos
Acesse, instantaneamente, dados prontos para consulta. Crie modelos multifatoriais, execute testes retroativos (backtests) e faça análises de risco, sem movimentação de dados.
Visão 360° do investidor
Ofereça estratégias personalizadas de investimento por meio de análise de produtos baseada em IA, recomendações preditivas e insights automatizados de clientes.
Gestão de riscos e relatórios regulatórios
Aumente a velocidade do cálculo de risco e apoie as exigências regulatórias globais em todas as jurisdições com uma base de dados unificada e de alta performance.
Investimento em ESG
Ofereça melhores decisões de investimento e resultados aos clientes com dados de ESG, consistentes e em tempo real, para todas as estratégias de investimento.
SNOWFLAKE PARTNER NETWORK
Um ecossistema construídosobre o Snowflake
Nossos fornecedores de dados e serviços podem ajudar a migrar, otimizar e expandir a implementação do ambiente Snowflake da sua empresa.
Guias
Acessar os guias de desenvolvedor para gestão de ativos e patrimônio
Crie soluções com mais rapidez a partir de quickstarts e arquiteturas de referência prontas para produção. Descubra casos de uso reais, práticas recomendadas de administração e muito mais dos especialistas e parceiros Snowflake.
10 resultados
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Snowflake para gestão de ativos e patrimônio
Perguntas frequentes
Respostas para as dúvidas mais frequentes para ajudar sua organização na jornada de dados e IA com o Snowflake.
O Snowflake para gestão de ativos e patrimônio é uma plataforma unificada que consolida dados financeiros fragmentados, incluindo dados de mercado, informações de clientes, holdings de portfólios e conjuntos de dados alternativos, em um ambiente único e governado com recursos de IA nativos para análise de dados de investimento, gestão de riscos e personalização para os clientes.
Os clientes Snowflake usam o AI Data Cloud para lidar com seus desafios de dados e agilizar as inovações em IA. Principalmente nas organizações de gestão de ativos e patrimônio, o uso do Snowflake AI Data Cloud transforma os principais processos em termos de:
Pesquisa quantitativa e análise de dados de investimentos: possibilitando modelagem multifatorial, testes retroativos (backtests) e geração de alfa.
Visão 360° do consumidor e personalização: gerando visões abrangentes do cliente para estratégias de investimento personalizadas.
Gestão de riscos e relatórios regulatórios: fornecendo análises de VaR em tempo real, testes de estresse e automação de processos de conformidade.
Investimento em ESG: dando suporte à integração de dados de sustentabilidade e modelos de pontuação de ESG.
- Otimização de portfólios: facilitando o reequilíbrio dinâmico e a atribuição de performance.
Os clientes Snowflake lidam com as regulamentações com uma base de dados unificada para aumentar a transparência e a consistência em sua forma de relatar e cumprir várias regulamentações em diferentes regiões.
Alguns exemplos disso na área de gestão de ativos e patrimônio são:
MiFID II e EMIR: fornecendo relatórios de negócios e transparência de transações.
AIFMD e Form PF: gerando divulgações de fundos de investimento alternativos.
SFDR: lidando com requisitos sustentáveis de divulgação de informações financeiras.
Basel III e FRTB: dando apoio à adequação de capital e estruturas de risco de mercado.
- RGPD e PCI DSS: apoiando a conformidade com requisitos de privacidade e segurança de dados.
Empresas de gestão de ativos e patrimônio que usam o Snowflake conseguem resultados de negócios transformadores ao acelerar drasticamente todo o ciclo de vida dos dados. As equipes de investimento observam uma grande redução no tempo de preparação dos dados quantitativos, permitindo que elas mudem o foco da engenharia manual para a geração alfa.
Essa eficiência também se estende às equipes de analistas de relatórios, que percebem ganhos de produtividade por meio de fluxos de trabalho simplificados e entrega automatizada. A performance de consultas para análises de dados de investimento revoluciona o fornecimento de insights em velocidades sem precedentes para dar suporte ao processo decisório em tempo real. Além disso, as empresas podem fortalecer a resiliência melhorando a disponibilidade em nível de serviço e alcançando uma redução substancial nos custos operacionais por meio da consolidação de sistemas herdados, fragmentados, em uma base de dados unificada.
O suporte nativo Python do Snowpark elimina a necessidade de movimentação de dados, permitindo que os especialistas quantitativos criem e implementem modelos de ML diretamente nos dados. Dados de mercado pré-integrados do Snowflake Marketplace e engenharia automatizada de recursos reduzem os ciclos de desenvolvimento de modelos de semanas para dias.
A IA com agentes possibilita decisões de investimento autônomas dentro de parâmetros definidos, desde reequilíbrio de portfólios e monitoramento de riscos em tempo real até recomendações personalizadas para os clientes. Os agentes de IA podem processar indicadores de mercado, executar negociações e gerar relatórios de clientes, enquanto apoiam a supervisão humana das decisões estratégicas.