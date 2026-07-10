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7 de outubro

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Gestão de ativos e patrimônio

Snowflake paragestão de ativos e patrimônio

Descubra novas fontes de alfa, reduza os custos operacionais e ofereça experiências hiperpersonalizadas aos clientes unificando o ecossistema de dados da sua empresa. Tudo isso sem comprometer a conformidade com rigorosos requisitos regulatórios.

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Visão geral

Por que escolher Snowflake para gestão de ativos e patrimônio

Agilize as pesquisas de ponta, a gestão preditiva de riscos e os serviços inteligentes de consultoria a clientes, unificando dados estruturados de mercado, notícias e pesquisas não estruturadas e conjuntos de dados alternativos, sem comprometer a conformidade regulatória.

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Adote IA para a melhora contínua das decisões de investimento

Transforme dados de mercado em insights sobre a concorrência com IA conversacional. Em tempo real, acesse análises de dados do portfólio, avaliações de risco e personalização de clientes usando linguagem natural, sem fluxos de trabalho complexos.

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Unifique todos os dados de investimento

Elimine silos de dados, conectando dados de mercado, informações de clientes, feeds regulatórios e conjuntos de dados alternativos em uma única plataforma com o Snowflake Marketplace.

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Segurança mais simples, com controles integrados de governança e conformidade

Mantenha os padrões fiduciários com recursos de governança baseados em IA, trilhas de auditoria automatizadas, relatórios regulatórios e controles granulares de privacidade voltados para oferecer suporte à conformidade contínua em todos os investimentos.

nossos clientes

Empresas líderes em gestão de ativos e patrimônio optam pelo Snowflake

Financial Services

State Street Accelerates Investment Insights by Building AI-Enhanced Alpha Data Platform on Snowflake

By building its Alpha Data Platform on Snowflake, State Street has increased productivity, halved labor costs and ramped up AI innovation to help investment managers make better decisions.

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  • 87% Reduction of false data error alerts
  • 25x More productivity for data operations teams
Read the case study
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Empresas líderes de gestão de ativos escolhem o Snowflake

Principais casos de uso em gestão de ativos e patrimônio

Data Analytics

Pesquisa quantitativa e análise de dados de investimentos

Acesse, instantaneamente, dados prontos para consulta. Crie modelos multifatoriais, execute testes retroativos (backtests) e faça análises de risco, sem movimentação de dados.

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AI Sparkle icon

Visão 360° do investidor

Ofereça estratégias personalizadas de investimento por meio de análise de produtos baseada em IA, recomendações preditivas e insights automatizados de clientes.

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Management Optimizer

Gestão de riscos e relatórios regulatórios

Aumente a velocidade do cálculo de risco e apoie as exigências regulatórias globais em todas as jurisdições com uma base de dados unificada e de alta performance.

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Profit

Investimento em ESG

Ofereça melhores decisões de investimento e resultados aos clientes com dados de ESG, consistentes e em tempo real, para todas as estratégias de investimento.

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SNOWFLAKE PARTNER NETWORK

Um ecossistema construídosobre o Snowflake

Nossos fornecedores de dados e serviços podem ajudar a migrar, otimizar e expandir a implementação do ambiente Snowflake da sua empresa.

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Acessar os guias de desenvolvedor para gestão de ativos e patrimônio

Crie soluções com mais rapidez a partir de quickstarts e arquiteturas de referência prontas para produção. Descubra casos de uso reais, práticas recomendadas de administração e muito mais dos especialistas e parceiros Snowflake.

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  • US$ 400 em créditos gratuitos.
  • Acesso imediato ao AI Data Cloud.
  • Potencialize suas principais cargas de trabalho de dados.
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Snowflake para gestão de ativos e patrimônio

Perguntas frequentes

Respostas para as dúvidas mais frequentes para ajudar sua organização na jornada de dados e IA com o Snowflake.

O Snowflake para gestão de ativos e patrimônio é uma plataforma unificada que consolida dados financeiros fragmentados, incluindo dados de mercado, informações de clientes, holdings de portfólios e conjuntos de dados alternativos, em um ambiente único e governado com recursos de IA nativos para análise de dados de investimento, gestão de riscos e personalização para os clientes.

Os clientes Snowflake usam o AI Data Cloud para lidar com seus desafios de dados e agilizar as inovações em IA. Principalmente nas organizações de gestão de ativos e patrimônio, o uso do Snowflake AI Data Cloud transforma os principais processos em termos de:

  • Pesquisa quantitativa e análise de dados de investimentos: possibilitando modelagem multifatorial, testes retroativos (backtests) e geração de alfa.

  • Visão 360° do consumidor e personalização: gerando visões abrangentes do cliente para estratégias de investimento personalizadas.

  • Gestão de riscos e relatórios regulatórios: fornecendo análises de VaR em tempo real, testes de estresse e automação de processos de conformidade.

  • Investimento em ESG: dando suporte à integração de dados de sustentabilidade e modelos de pontuação de ESG.

  • Otimização de portfólios: facilitando o reequilíbrio dinâmico e a atribuição de performance.

Os clientes Snowflake lidam com as regulamentações com uma base de dados unificada para aumentar a transparência e a consistência em sua forma de relatar e cumprir várias regulamentações em diferentes regiões. 
 

Alguns exemplos disso na área de gestão de ativos e patrimônio são: 
 

  • MiFID II e EMIR: fornecendo relatórios de negócios e transparência de transações.

  • AIFMD e Form PF: gerando divulgações de fundos de investimento alternativos.

  • SFDR: lidando com requisitos sustentáveis de divulgação de informações financeiras.

  • Basel III e FRTB: dando apoio à adequação de capital e estruturas de risco de mercado.

  • RGPD e PCI DSS: apoiando a conformidade com requisitos de privacidade e segurança de dados.

Empresas de gestão de ativos e patrimônio que usam o Snowflake conseguem resultados de negócios transformadores ao acelerar drasticamente todo o ciclo de vida dos dados. As equipes de investimento observam uma grande redução no tempo de preparação dos dados quantitativos, permitindo que elas mudem o foco da engenharia manual para a geração alfa. 

Essa eficiência também se estende às equipes de analistas de relatórios, que percebem ganhos de produtividade por meio de fluxos de trabalho simplificados e entrega automatizada. A performance de consultas para análises de dados de investimento revoluciona o fornecimento de insights em velocidades sem precedentes para dar suporte ao processo decisório em tempo real. Além disso, as empresas podem fortalecer a resiliência melhorando a disponibilidade em nível de serviço e alcançando uma redução substancial nos custos operacionais por meio da consolidação de sistemas herdados, fragmentados, em uma base de dados unificada.

O suporte nativo Python do Snowpark elimina a necessidade de movimentação de dados, permitindo que os especialistas quantitativos criem e implementem modelos de ML diretamente nos dados. Dados de mercado pré-integrados do Snowflake Marketplace e engenharia automatizada de recursos reduzem os ciclos de desenvolvimento de modelos de semanas para dias.

A IA com agentes possibilita decisões de investimento autônomas dentro de parâmetros definidos, desde reequilíbrio de portfólios e monitoramento de riscos em tempo real até recomendações personalizadas para os clientes. Os agentes de IA podem processar indicadores de mercado, executar negociações e gerar relatórios de clientes, enquanto apoiam a supervisão humana das decisões estratégicas.