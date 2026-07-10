Snowflake para gestão de ativos e patrimônio

Empresas de gestão de ativos e patrimônio que usam o Snowflake conseguem resultados de negócios transformadores ao acelerar drasticamente todo o ciclo de vida dos dados. As equipes de investimento observam uma grande redução no tempo de preparação dos dados quantitativos, permitindo que elas mudem o foco da engenharia manual para a geração alfa.

Essa eficiência também se estende às equipes de analistas de relatórios, que percebem ganhos de produtividade por meio de fluxos de trabalho simplificados e entrega automatizada. A performance de consultas para análises de dados de investimento revoluciona o fornecimento de insights em velocidades sem precedentes para dar suporte ao processo decisório em tempo real. Além disso, as empresas podem fortalecer a resiliência melhorando a disponibilidade em nível de serviço e alcançando uma redução substancial nos custos operacionais por meio da consolidação de sistemas herdados, fragmentados, em uma base de dados unificada.