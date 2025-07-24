O que é GRC (governança, risco e conformidade)?

Vamos entender os principais componentes de GRC:

Governança: funções e responsabilidades

A governança envolve a estrutura e os processos que orientam o processo decisório e garantem a responsabilidade em uma organização. Este componente define as funções e responsabilidades dos executivos, gerentes e funcionários, estabelecendo uma hierarquia e uma divisão clara de responsabilidades. Uma governança eficaz possibilita decisões eficientes e transparência, promovendo o comportamento ético em toda a organização.

Gestão de riscos: identificação e mitigação de riscos

A gestão de riscos envolve identificar, avaliar e mitigar possíveis perigos que possam afetar os objetivos da organização. Ao identificar riscos de forma proativa, as empresas podem implementar estratégias para minimizar seu impacto e se proteger contra possíveis perdas. Este componente envolve a realização de avaliações de risco, o desenvolvimento de planos de mitigação e o monitoramento e a análise regulares dos riscos para acompanhar sua eficácia contínua.

Conformidade: cumprimento de regulamentações e normas

Conformidade refere-se ao processo de seguir as leis, regulamentações e normas próprias do setor que regem as operações comerciais. Este componente garante que as organizações operem dentro de limites legais e éticos, reduzindo o risco de multas, penalidades e danos à reputação. As atividades de conformidade incluem entender quais são as regulamentações aplicáveis, estabelecer controles internos, realizar auditorias e implementar ações corretivas para resolver os casos identificados de não conformidade.

Integrar esses componentes-chave de governança, risco e conformidade às operações permite às organizações melhorar o desempenho geral, reduzir a exposição a riscos e promover a confiança junto aos stakeholders.