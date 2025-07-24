¿Qué son la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento (GRC)?

GRC hace referencia al marco y a los procesos que las empresas implementan para garantizar que sus operaciones sean responsables y éticas, y que cumplan las normativas.

La gobernanza consiste en establecer políticas, procedimientos y estructuras de toma de decisiones que sirvan de guía para las operaciones de una organización. La gestión de riesgos se centra en identificar, evaluar y mitigar posibles riesgos o amenazas que podrían afectar a los objetivos de la empresa. El cumplimiento garantiza que se cumplen las leyes, los reglamentos y los estándares del sector que son relevantes para la organización.

La complejidad del panorama empresarial moderno hace que sea importante tener un marco de GRC. Las organizaciones operan en un mercado global con regulaciones, ciberamenazas y riesgos para la reputación cada vez mayores. Una gestión inadecuada de la GRC puede acarrear consecuencias graves, como sanciones financieras, daños a la reputación y la pérdida de confianza de los clientes.

La implementación de la GRC puede aportar numerosas ventajas a las empresas. Optimiza las operaciones porque proporciona un marco cohesivo que permite que los procesos de la empresa estén en sintonía con los objetivos. Asimismo, mejora el proceso de toma de decisiones, ya que ofrece información precisa y actualizada sobre los riesgos y los requisitos de cumplimiento. La GRC también promueve la transparencia, la responsabilidad y la integridad dentro de la organización, lo que fomenta una cultura de conducta ética.