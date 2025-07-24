GRC（ガバナンス、リスク、コンプライアンス）とは

GRCとは、責任ある、倫理的な、コンプライアンスに準拠したオペレーションを企業が確保するために実装するフレームワークとプロセスを指します。

ガバナンスには、組織運営の指針となるポリシー、手順、意思決定構造の確立が含まれます。リスク管理では、ビジネス上の目標に影響を与える可能性のある潜在的なリスクや脅威を特定、評価、緩和することに重点を置きます。コンプライアンスにより、組織に関連性のある法律、規制、業界標準への準拠が確保されます。

GRCフレームワークが重要なのは、現代のビジネス環境が複雑化しているためです。組織は、規制、サイバー脅威、評判リスクが増加しているグローバル市場で活動しています。非効果的なGRC管理は、金銭的罰則、評判の失墜、顧客の信頼の喪失などの深刻な結果につながる可能性があります。

GRCの実装は、企業に多くのメリットをもたらします。ビジネスプロセスを目標と整合させる一貫したフレームワークを提供することで、業務を合理化します。リスクとコンプライアンス要件に関する正確かつ最新の情報を提供し、意思決定を強化します。また、GRCは組織内の透明性、アカウンタビリティ、整合性を促進し、倫理的な行動の文化を醸成します。