생성형 AI는 빠르게 발전하고 있는 인공지능의 한 분야로, 기계가 텍스트, 이미지, 비디오, 합성 데이터 등 다양한 형태의 콘텐츠를 생성할 수 있도록 돕습니다. 기존 AI가 패턴 인식과 예측에 초점을 맞추는 반면, 생성형 AI는 방대한 데이터 세트를 학습하여 전혀 새로운 결과물을 만들어냅니다. 생성형 AI는 개인화된 마케팅과 검색 기능 고도화에서부터 고급 제품 설계와 콘텐츠 제작에 이르기까지 폭넓은 분야를 지원합니다.

생성형 AI를 효과적으로 개발하고 배포하려면 데이터 처리부터 모델 훈련, 피드백 통합, 배포, 모니터링에 이르는 과정을 원활하게 지원하는 강력한 아키텍처가 필요합니다. 또한, 대규모 언어 모델(LLM), 생성형 적대 신경망(GAN), 변형 오토인코더(VAE) 등 다양한 유형의 AI 모델은 생성형 AI의 역량을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다.