Ir para o conteúdo

Snowflake World Tour São Paulo

7 de outubro

Inscrever-se agora

IA generativa: arquitetura, modelos e aplicações

Ao contrário da IA tradicional, que se concentra no reconhecimento de padrões e previsões, a IA generativa aprende a partir de vastos conjuntos de dados, gerando resultados totalmente novos.

  1. Página inicial
  2. IA generativa
  3. Arquitetura da IA generativa
  • Visão geral
  • Arquitetura da IA generativa: as cinco camadas
  • Tipos de modelos de IA generativa
  • Aplicações reais da IA generativa
  • Recursos

Visão geral

A IA generativa é um campo da inteligência artificial em rápida evolução. Ela permite que as máquinas gerem conteúdo, incluindo texto, imagens, vídeo e dados sintéticos. Ao contrário da IA tradicional, que se concentra no reconhecimento de padrões e previsões, a IA generativa aprende a partir de vastos conjuntos de dados, gerando resultados novos. Ela capacita aplicações que vão desde o marketing personalizado e o aprimoramento da pesquisa até o design avançado de produtos e a criação de conteúdo.

Para desenvolver e implementar a IA generativa de forma eficaz, é necessária uma arquitetura sólida que permita o processamento contínuo dos dados, treinamento de modelos, integração de feedback, implementação e monitoramento. Além disso, diferentes tipos de modelos de IA, como grandes modelos de linguagem (large language models, LLMs), redes adversariais generativas (generative adversarial networks, GANs) e autocodificadores variáveis (variational autoencoders, VAEs), desempenham um papel fundamental na definição dos recursos da IA generativa.

Arquitetura da IA generativa: as cinco camadas

Uma abordagem estruturada para o desenvolvimento de IA generativa inclui cinco camadas principais.

1. Camada de processamento de dados

  • A camada básica da IA generativa envolve coleta, limpeza e transformação de dados.

  • Fontes de dados podem incluir repositórios internos, conjuntos de dados de terceiros ou entradas geradas pelo usuário.

  • A engenharia de recursos possibilita que os modelos sejam treinados com dados pertinentes, eliminando informações irrelevantes.

2. Camada do modelo generativo

  • O modelo de IA é treinado e ajustado para gerar resultados de alta qualidade.

  • A seleção do modelo depende do caso de uso (por exemplo, LLMs para texto ou GANs para imagens).

  • Técnicas como o aprendizado por transferência permitem que as empresas personalizem modelos pré-treinados para tarefas específicas.

3. Feedback e camada de melhoria contínua

  • Os modelos de IA melhoram ao longo do tempo ao incorporar o feedback dos usuários.

  • Os métodos incluem pesquisas, monitoramento de interações e aprendizado por reforço para aumentar a precisão do modelo.

  • Os loops de feedback detectam bias, alucinações ou respostas imprecisas, refinando os resultados do modelo.

4. Camada de implementação e integração 

  • Os modelos de IA são integrados às aplicações por meio de APIs, plataformas na nuvem e softwares corporativos.

  • As considerações relativas à infraestrutura incluem recursos de escalabilidade, segurança e processamento.

  • A integração contínua entre front-end e back-end garante que as empresas possam aproveitar a IA generativa de maneira eficaz.

5. Camada de monitoramento e manutenção

  • Após a implementação, os modelos devem ser monitorados em termos de precisão, desempenho e aspectos éticos.

  • As empresas devem atualizar e retreinar periodicamente os modelos com base em novos dados e requisitos em constante evolução.

  • A alocação de recursos e a otimização de custos são fundamentais para manter a eficiência da IA.

Tipos de modelos de IA generativa

Existem três principais tipos de modelos de IA generativa.

1. Grandes modelos de linguagem (LLMs)

  • São treinados em vastos conjuntos de textos, permitindo geração de texto, resumo, tradução e respostas a perguntas.
  • Esses recursos são utilizados em insights de dados não estruturados, chatbots, automação de conteúdo e mecanismos de pesquisa inteligentes.

2. Redes adversariais generativas (GANs)

  • Um gerador cria dados sintéticos, enquanto um discriminador avalia a autenticidade, refinando os resultados ao longo do tempo.
  • São amplamente usados na síntese de imagem e vídeo, na tecnologia deepfake e na geração de conteúdo artístico.

3. Autocodificadores variáveis (VAEs)

  • São redes codificadoras-decodificadoras que aprendem representações latentes de dados, permitindo a detecção de anomalias, a geração de imagens e a criação de conjuntos de dados sintéticos.

Aplicações reais da IA generativa

A IA generativa pode ser usada de várias maneiras em diferentes funções comerciais. Confira aqui sete aplicações da IA generativa no mundo real.

1. Geração e aumento de dados

A IA generativa cria conjuntos de dados sintéticos quando os dados reais são limitados, ajudando as empresas a melhorar os modelos de aprendizado de máquina.

2. Melhor busca e descoberta de dados

Os mecanismos de pesquisa com tecnologia de IA compreendem consultas em linguagem natural, oferecendo respostas relevantes e insights sobre os dados sem exigir consultas complexas.

3. Marketing personalizado e engajamento do cliente

A IA gera recomendações personalizadas, emails, descrições de produtos e anúncios, aumentando o engajamento do usuário.

4. Design e prototipagem de novos produtos

As simulações baseadas em IA ajudam engenheiros, arquitetos e designers a testar múltiplas variações de produtos, auxiliando na criação de versões virtuais antes de partirem para a produção física.

5. Produção de conteúdo criativo e de mídia

As equipes de marketing utilizam a IA generativa para criar publicações nas redes sociais, scripts de vídeo, logotipos e campanhas publicitárias, otimizando os fluxos de trabalho criativos.

6. Inteligência de mercado e análise de dados com tecnologia de IA

A IA auxilia na visualização de dados, previsão e geração automatizada de relatórios, tornando a tomada de decisões corporativas mais eficiente.

7. Melhoria das funções dos mecanismos de busca

Mecanismos de pesquisa aprimorados com IA generativa geram resumos, sugerem tópicos relacionados e refinam as consultas dos usuários, melhorando a recuperação de informações.