BERT 소개: NLP 모델 설명

BERT의 학습과 추론은 여러 정교한 메커니즘이 결합돼 이루어집니다.

토크나이제이션

BERT는 텍스트를 토큰이라는 더 작은 단위로 분해합니다. 예를 들어 ‘playing’이라는 단어는 ‘play’와 ‘##ing’로 나뉠 수 있습니다. 각 토큰은 숫자로 변환되며, 문장 시작에는 [CLS], 문장 사이에는 [SEP] 같은 특수 마커가 추가됩니다. 이 방식을 통해 드물게 사용되는 단어에 대한 정확도를 높이고 어휘 크기를 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다.

입력 임베딩

각 토큰에는 세 가지 유형의 임베딩이 적용됩니다. 토큰 임베딩은 단어 자체를, 위치 임베딩은 시퀀스 내에서의 위치를, 세그먼트 임베딩은 어떤 문장에 속하는지를 나타냅니다. 이를 통해 BERT는 텍스트의 내용과 구조에 대한 유용한 정보를 함께 활용할 수 있습니다.

어텐션 메커니즘

BERT는 어텐션 메커니즘을 사용하여 문장 내의 각 단어가 다른 모든 단어를 얼마나 고려해야 하는지 계산합니다. 예를 들어 ‘bank’라는 단어를 처리할 때 문장 내 다른 모든 단어에 어텐션 점수를 부여합니다. ‘river’와 ‘water’가 함께 등장하면 높은 점수를 받게 되며, 이는 ‘bank’가 강둑을 의미할 가능성이 높다는 것을 나타냅니다. 반대로 ‘money’와 ‘deposit’가 더 높은 점수를 받으면, BERT는 ‘bank’를 금융 기관으로 이해합니다.

트랜스포머 인코더 레이어

BERT는 여러 개의 스택 계층을 통해 텍스트를 처리하며, 각 계층은 여러 개의 어텐션 계산을 병렬로 실행합니다. 각 계층은 점진적으로 더 복잡한 패턴을 캡처합니다. 초기 계층은 기본적인 문법을 학습하는 반면, 심층 계층은 추상적인 관계와 의미 체계를 이해합니다.

사전 학습 작업

사전 학습 과정의 일부로, BERT는 토큰의 15%를 무작위로 마스킹하고 해당 토큰을 예측합니다. 이를 통해 양방향 이해 능력이 강화됩니다. 또한 문장 쌍을 분석해, 두 번째 문장이 원문에서 첫 번째 문장보다 앞에 오는지 또는 뒤에 오는지를 예측합니다. 이 기법은 문장 간 관계를 이해하는 데 도움이 됩니다.

파인튜닝과 추론

사전 학습이 완료되면 개발자는 상단에 작업별 계층을 추가해 감성 분석이나 스팸 감지와 같은 특정 작업을 수행하도록 BERT를 학습시킬 수 있습니다. 추론 단계에서 텍스트는 모든 어텐션 계층을 거치며 컨텍스트에 기반한 이해를 형성하고, BERT는 이러한 풍부한 표현을 기반으로 예측 결과를 출력합니다.