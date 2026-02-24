Hastings Direct Brings Machine Learning to Its Data for Speedier Service
保険プロバイダーであるHastings Directは、SnowflakeとMicrosoftを活用して自社データをすべて一元化し、MLを使用して独自の料金モデルを開発するなどしてビジネスを変革しています。
BERTは、Googleが2018年に開発したAI言語モデルです。テキストを前後の文脈を同時に分析することで単語の意味を深く理解し、現代のLLMの基盤技術となっています。このガイドでは、BERTの概要と仕組み、BERTモデルのアーキテクチャ、アルゴリズム、AI、NLPタスク、大規模言語モデルの進化に対する影響を探ります。
Transformerによる双方向エンコーダ表現（BERT）は、コンピューターによる自然言語処理の革新技術です。2018年にGoogleが開発したこのオープンソースのアプローチは、テキストを同時に双方向で分析することで、コンテキスト内の単語の意味をより深く理解できるようにします。BERTは、大量のテキストを使用して言語モデルを事前トレーニングする手法を確立しました。これにより、開発者は後でモデルをファインチューニングして、さまざまなタスクを実行できるようになりました。このことは、現在使用されているTransformerベースの大規模言語モデルの基礎を築きました。これは、人間の言語を実際に「理解」するAIを作るにはコンテキストへの深い理解が鍵となることを示しています。
このガイドでは、BERTの概要、その仕組み、最も一般的な実際の用途について説明します。
BERTは、各単語を順番に処理するのではなく、ターゲット単語の前後を同時に分析することで、自然言語処理（NLP）に革命的な変化をもたらしました。基盤となるTransformerアーキテクチャにより、言語モデルは、文章内の単語の距離に関係なく異なる単語の重要性を互いに比較し、周囲の文脈によって同じスペルの単語の意味を区別できます。
さらにBERTは、モデルのトレーニングに2段階のプロセスを導入しました。まず、モデルは膨大な量のラベル付けされていないテキストを使用してトレーニングされ、言語パターンの一般的な理解を取得します。2つ目は、規模の小さいラベル付きデータセットを使用して特定のタスクでモデルをファインチューニングすることです。これは「転移学習」と呼ばれます。各言語モデルをゼロからトレーニングする必要がなくなったことで、インターネット検索やセンチメント分析などの幅広いアプリケーションで最先端のNLPを利用できるようになりました。
Googleは2019年にBERTを検索エンジンに統合し、検索クエリを人間が実際に記述するように理解できるようにしました。現在は、ほぼすべての英語クエリで使用されており、他の多くの言語にも拡張されています。これにより、Googleは複雑な質問の解釈、会話型検索の理解、適切な回答を提供するためにコンテキストが重要なクエリの処理を大幅に改善しています。
BERTのコンテキスト双方向分析機能は、AIとNLPの進化における主要なマイルストーンと考えられています。これにより、質問応答、センチメント分析、名前付きエンティティ認識（単語が個人、製品、組織、その他のエンティティを表すかどうかを自動的に分類）など、11種類のNLPタスクにわたって記録的な成果を達成しました。BERTが使用するTransformerアーキテクチャは、長いテキストにわたって単語間の関係を捕捉できるため、実質的にすべての最新のLLMの基盤となっています。
BERTのトレーニングと推論では、以下の高度なメカニズムが連携して実行されます。
BERTは、テキストをトークンと呼ばれる小さな断片に分割します。たとえば、「playing」という単語は「play」と「##ing」に分けられます。各トークンは数値に変換され、BERTは文頭に[CLS]、間に[SEP]などの特別なマーカーを追加します。このアプローチは、あまり使用されない単語の精度を高め、語彙のサイズを管理しやすくします。
各トークンは、トークン（単語の内容）、位置（シーケンス内の単語の出現位置）、セグメント（どの文に属するか）という3種類の埋め込み情報を付与されます。これにより、BERTはテキストの内容と構造に関する有益な情報を取得できます。
BERTはアテンションメカニズムを使用して、各単語が文内の他の単語をどれだけ考慮するかを計算します。たとえば、BERTは「銀行」という単語を処理すると、その文内の他のすべての単語にアテンションスコアを割り当てます。「river」と「water」が出現すると高得点を取得し、この場合、「bank」は川岸を指している可能性が高いと判断されます。「money」と「deposit」の点数が高ければ、BERTは「bank」は「金融機関」であると解釈します。
BERTは、複数のレイヤースタックでテキストを処理し、レイヤーごとに複数のアテンション計算を並行して実行します。各レイヤーは段階的に複雑なパターンを捕捉します。初期のレイヤーは基本的な文法を学習し、より深いレイヤーは抽象的な関係やセマンティクスを学習します。
事前トレーニングプロセスの一環として、BERTはトークンの15%をランダムにマスキングし、その内容の予測を試みます。これは、双方向の理解に役立ちます。また、一対の文を分析して、元のテキストで2番目の文が最初の文の前か後かを予測します。このテクニックは、文の間の関係を理解するのに役立ちます。
事前トレーニングが完了すると、開発者はその上にタスク固有のレイヤーを追加し、BERTがセンチメント分析やスパム検知などのタスクを実行するようにトレーニングできます。推論時には、テキストがすべてのアテンションレイヤーを流れてコンテキスト理解を構築し、BERTは、こうして得られた豊かな文脈表現に基づいて予測を出力します。
2018年の発表以来、BERTはさまざまな実用的なユースケースに展開されています。以下のようなユースケースがあります。
BERTは、Googleの検索ランキングを強化して、複雑なクエリの背後にあるコンテキストや意図をより深く理解できるようにします。特に、語順や前置詞が重要な長文の会話検索では有効です。
BERTは、GoogleアシスタントやAlexaなどの音声アシスタントの意図認識を改善し、ユーザーが実際に求めていることを理解できるようにします。また、会話全体にわたってコンテキストを維持することで、フォローアップ質問に対するより正確な回答が可能になります。
BERTは、臨床メモやカルテを分析することで、関連する患者情報を抽出し、診断を特定して、潜在的な薬剤相互作用や治療計画の矛盾を示すことができます。
BERTは、何千もの法的文書にわたって主要な条項、義務、リスクを特定する契約分析ツールを強化します。判例法を通じてセマンティック検索が可能になるため、弁護士は用語が異なる場合でも関連する判例を見つけやすくなります。
BERTは顧客のインテントを理解することで、チャットボットがカスタマーサービスの問い合わせに正確に応答しやすくなり、製品レビューをセンチメントで分類できるようになります。
BERTは、キーワードベースのアプローチよりもコンテキスト理解を改善してヘイトスピーチ、ハラスメント、誤情報を検出することで、コンテンツのモデレーションを支援します。ソーシャルメディアのレコメンデーションシステムを強化し、関連するつながり、グループ、コンテンツをユーザーに提案します。
BERTは、その設計当初の構成において、いくつかの制限事項を抱えています。主な制限は、次のとおりです。
BERTは、トレーニングと推論の両方に相当な計算能力を必要とするため、特にリソースが制約されるデバイスでは、リアルタイムアプリケーションにとって高コストと遅延につながります。
BERTは512トークンまでのシーケンスしか処理できないため、法律契約書や研究論文などの長いドキュメント全体を理解する必要がある場合には問題となります。
BERTは純粋にテキストを理解するためのエンコーダとして構築されているため、一貫した応答の生成や新しいコンテンツの作成はできません。GPTモデルやそれ以降のエンコーダーとデコーダーのアーキテクチャは、理解と生成の両方に対応するように設計されており、要約や翻訳などのタスクに適しています。
モデルのパフォーマンスは、学習率、バッチサイズ、BERTがトレーニングデータセットを通過するまでに要した回数などの設定によって大きく変化します。広範なファインチューニングが必要になる場合があります。
多言語BERTは104の言語で同時にトレーニングされるため、各言語に割り当てられる学習リソースが少なくなり、言語固有モデルと比べてパフォーマンスが低下していました。新しいモデルは、サンプリング戦略を改善してより大規模な多言語データセットでトレーニングしたり、クロスリンガル転送学習を使用して言語パフォーマンスを改善したりできます。
BERTは、他のより高度な言語モデルの開発を促しました。代表的なものとしては、以下のモデルがあります。
GPTは単一方向（左から右）の処理を使用し、シーケンス内の次の単語を予測するようにトレーニングされているため、当然ながら会話やクリエイティブライティングのような一貫したテキストの生成に適しています。BERTとは異なり、単語を理解する際には直前のコンテキストのみを認識し、その後のコンテキストは認識しません。
堅牢に最適化されたBERT事前トレーニングアプローチ（RoBERTa）は、BERTと同じ双方向アーキテクチャを採用していますが、10倍のデータをトレーニングします。ダイナミックマスキングなどの改良された技術を使用し、同じ文でモデルをトレーニングするたびにマスキングする単語を変更します。その結果、RoBERTaはBERTの基本的なアプローチを変更することなく、大幅に優れたパフォーマンスを達成しています。
XLNetはBERTのような双方向理解を実現していますが、順列を組み合わせた言語モデリングを使用して、単語をマスキングするのではなくランダムな順序で予測します。多くの場合、BERTよりも正確ですが、計算が複雑でトレーニングが困難です。
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モデル名
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BERT
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GPT
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RoBERTa
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XLNet
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方向
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双方向
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単一方向（左から右）
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双方向
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双方向
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主な強み
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コンテキストの理解
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テキスト生成
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BERT理解の向上
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高度なコンテキストモデリング
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トレーニングデータセット
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BookCorpus + Wikipedia（16 GB）
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多様なウェブテキスト
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BERTの10倍のデータ（160 GB）
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BERTと同様
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マスキング戦略
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ランダムマスキング
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マスキングなし
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ダイナミックマスキング
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順列ベース
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テキスト生成は可能か？
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不可
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可能
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不可
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制限あり
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トレーニング時間
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ベースライン
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高速
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長い（より多くのデータ）
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長い（複雑）
BERTは、双方向コンテキストと転送学習によってパフォーマンスが劇的に向上することを証明し、機械が言語を理解する仕組みを根本的に変えました。セルフアテンションメカニズムを備えたTransformerベースのアーキテクチャは、GPTからClaudeまで、ほぼすべてのモダン言語モデルの設計基盤となり、今日のAI革命を支える基盤アプローチを確立しました。新しいモデルはBERTの機能を上回っていますが、双方向エンコーディング、事前トレーニング戦略、アテンションの仕組みに関するBERTの中核的なイノベーションは、今日の言語AIシステムの構築と概念の中心であることに変わりはありません。
BERTは、テキストの双方向読み取りによって言語を理解するように設計されているため、検索や分類などのタスクに最適です。一方、GPTは左から右に読み取り、会話やクリエイティブライティングなどのテキストを生成するために構築されています。BERTは理解を得意とし、GPTはライティングを得意としています。それぞれ、さまざまな業務に最適化されています。
BERTは、シーケンスの次を予測するのではなく、周囲のコンテキストを使用してマスキングされた単語を埋めるようにトレーニングされているため、一貫したテキスト生成に必要な機能を備えていません。同アーキテクチャは、理解のために設計されたエンコーダーであり、単語ごとにテキストを生成するために設計されたデコーダーではありません。
はい、そのとおりです。確かに新しいモデルの性能はBERTを上回っていますが、BERTはいまだに実用システム（毎日数十億件のクエリを処理するGoogle検索など）で広く利用されています。その理由は、効率性が高く、理論が確立されており、文脈理解タスクに最適だからです。さらに重要なのは、双方向アテンションや転移学習におけるBERTの革新的なアプローチが、事実上すべての最新の言語モデルの礎となったことです。たとえBERTそのものを使っていなくても、その影響は今も息づいています。