BERTのトレーニングと推論では、以下の高度なメカニズムが連携して実行されます。

トークン化

BERTは、テキストをトークンと呼ばれる小さな断片に分割します。たとえば、「playing」という単語は「play」と「##ing」に分けられます。各トークンは数値に変換され、BERTは文頭に[CLS]、間に[SEP]などの特別なマーカーを追加します。このアプローチは、あまり使用されない単語の精度を高め、語彙のサイズを管理しやすくします。

入力埋め込み

各トークンは、トークン（単語の内容）、位置（シーケンス内の単語の出現位置）、セグメント（どの文に属するか）という3種類の埋め込み情報を付与されます。これにより、BERTはテキストの内容と構造に関する有益な情報を取得できます。

アテンションメカニズム

BERTはアテンションメカニズムを使用して、各単語が文内の他の単語をどれだけ考慮するかを計算します。たとえば、BERTは「銀行」という単語を処理すると、その文内の他のすべての単語にアテンションスコアを割り当てます。「river」と「water」が出現すると高得点を取得し、この場合、「bank」は川岸を指している可能性が高いと判断されます。「money」と「deposit」の点数が高ければ、BERTは「bank」は「金融機関」であると解釈します。

Transformerエンコーダレイヤー

BERTは、複数のレイヤースタックでテキストを処理し、レイヤーごとに複数のアテンション計算を並行して実行します。各レイヤーは段階的に複雑なパターンを捕捉します。初期のレイヤーは基本的な文法を学習し、より深いレイヤーは抽象的な関係やセマンティクスを学習します。

事前トレーニングタスク

事前トレーニングプロセスの一環として、BERTはトークンの15%をランダムにマスキングし、その内容の予測を試みます。これは、双方向の理解に役立ちます。また、一対の文を分析して、元のテキストで2番目の文が最初の文の前か後かを予測します。このテクニックは、文の間の関係を理解するのに役立ちます。

ファインチューニングと推論

事前トレーニングが完了すると、開発者はその上にタスク固有のレイヤーを追加し、BERTがセンチメント分析やスパム検知などのタスクを実行するようにトレーニングできます。推論時には、テキストがすべてのアテンションレイヤーを流れてコンテキスト理解を構築し、BERTは、こうして得られた豊かな文脈表現に基づいて予測を出力します。