행 수준 보안(RLS) 개념, 이점 및 사용 사례
행 수준 보안(RLS)은 사용자 역할에 따라 데이터베이스의 특정 행에 대한 액세스를 제한합니다. 작동 방식과 중요성을 알아보고 실제 적용 사례를 확인하세요.
- 개요
- 행 수준 보안의 개념
- 행 수준 보안의 장점
- 행 수준 보안 사용 사례
- 리소스
개요
행 수준 보안(RLS)을 사용하면 관리자가 테이블 전체가 아닌 특정 데이터 행으로 데이터베이스 액세스를 제한할 수 있습니다. 이 기능은 데이터베이스에 민감 정보가 포함되어 있고, 사용자 또는 사용자 그룹이 역할이나 권한에 따라 특정 행만 보거나 조작해야 하는 경우에 매우 중요합니다. 사용자는 권한에 따라 동일한 테이블에서 서로 다른 데이터 하위 집합을 보게 됩니다.
행 수준 보안의 작동 방식과 컬럼 수준 보안(CLS)과의 차이를 살펴보겠습니다. 또한 데이터 거버넌스 아키텍처에 행 수준 보안을 포함할 때 얻을 수 있는 네 가지 장점과 실제 활용 사례 네 가지를 소개합니다.
행 수준 보안의 개념
관계형 데이터베이스는 행과 컬럼으로 구성된 테이블 형식으로 데이터를 저장합니다. 행은 특정 값을 나타내고 컬럼은 해당 값의 개별 속성을 나타냅니다. 행 수준 보안은 행 수준에서 데이터 액세스를 제한하며, 사용자 역할이나 권한에 따라 액세스를 허용하거나 제한합니다. 쿼리가 실행되면 데이터베이스가 액세스 제약 로직을 동적으로 적용하여 사용자가 보거나 편집할 권한이 있는 데이터만 표시합니다.
관리자는 데이터베이스 수준에서 액세스를 제한함으로써 어떤 애플리케이션 티어를 사용하든 데이터 액세스 정책이 일관되게 적용되도록 할 수 있습니다. 행 수준 보안만으로 포괄적인 데이터 액세스 제어 시스템을 구성할 수는 없지만, 더 광범위한 시스템의 중요한 요소로 활용할 수 있습니다.
행 수준 보안과 컬럼 수준 보안 비교
행 수준 보안과 컬럼 수준 보안은 비슷한 방식으로 작동하며, 쿼리 시점에 각각 데이터베이스 수준에서 데이터 보안 규칙을 적용합니다. 하지만 컬럼 기반 보안은 행 수준이 아닌 컬럼 수준에서 액세스를 제한하므로 세분성이 상대적으로 낮습니다. 컬럼 수준 보안과 비교할 때 행 수준에서 데이터를 보호하는 방식은 데이터 액세스를 더욱 정밀하게 관리하는 방법입니다.
행 수준 보안의 장점
행 수준 보안은 기존 액세스 제어 기법보다 여러 가지 장점을 제공합니다. RLS는 조직이 더욱 강력하고 안정적인 데이터 액세스 제어 체계를 구축하도록 지원합니다.
향상된 데이터 보안 및 개인정보 보호
행 수준 보안을 사용하면 데이터베이스 관리자가 데이터의 가장 기본 단위까지 세밀하게 제어할 수 있습니다. 사용자별 또는 역할별로 데이터 액세스를 제한하는 세분화된 액세스 규칙을 정의하면 RLS를 통해 권한 없는 데이터 노출 가능성을 크게 줄일 수 있습니다. 행 수준 보안은 보안 요구 사항이 서로 다른 데이터를 동일한 데이터베이스나 테이블에 함께 저장할 수 있게 하므로 조직의 데이터 아키텍처도 간소화할 수 있습니다.
간소화된 규정 준수
행 수준 보안을 구현하면 조직은 데이터 액세스를 업무상 필요한 범위로 제한하여 GDPR, HIPAA, 가족교육권 및 개인정보 보호법(FERPA)과 같은 데이터 개인정보 보호 규정을 준수할 수 있습니다. RLS는 규칙을 자동으로 적용하므로 기밀 정보를 보호하는 신뢰할 수 있는 도구이며, 관련 정부 및 업계 규정 준수를 입증하는 데도 활용할 수 있습니다.
규칙 정의의 유연성
행 수준 보안은 고도로 맞춤화된 규칙을 생성할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다. 관리자는 사용자 역할, 부서, 물리적 위치 등의 속성이나 액세스 대상 데이터 유형을 기준으로 액세스를 제한할 수 있습니다.
중앙 집중식 액세스 제어
행 수준 보안은 데이터베이스 수준에서 구현되므로 애플리케이션 수준에서 데이터 액세스를 제한하는 애플리케이션 계층 액세스 제어보다 신뢰성이 높고 오류가 발생할 가능성이 낮습니다. 어떤 애플리케이션 티어를 사용하든 쿼리 실행 시점에 규칙이 일관되게 적용됩니다.
행 수준 보안 사용 사례
민감 데이터는 다양한 산업과 조직 내 여러 부서에서 사용됩니다. 데이터베이스 관리자는 다양한 사용 사례에서 행 수준 보안을 활용하여 데이터를 확인하고 편집해야 하는 사람만 해당 작업을 수행하도록 합니다. RLS의 대표적인 활용 사례는 다음과 같습니다.
인사 관리(HR)
인적 리소스 부서는 급여 수준, 징계 보고서, 사회보장번호와 같은 보안 정보, 경우에 따라 의료 기록까지 방대한 직원 정보를 수집하고 저장합니다. 행 수준 보안을 사용하면 매우 민감한 데이터에 대한 액세스를 제한하여 업무 수행에 필요한 인적 자원 담당자에게만 액세스를 제공할 수 있습니다.
헬스케어
HIPAA는 환자 건강 데이터의 공개를 규제하며, 환자의 개인정보 보호를 위한 엄격한 요건을 규정합니다. 헬스케어 시스템은 행 수준 보안을 사용하여 의사, 간호사 및 기타 의료 서비스 제공자가 담당 환자와 관련된 데이터에만 액세스하도록 합니다. 또한 행 수준 보안을 사용하면 직책에 따라 환자 데이터 액세스 수준을 맞춤 설정할 수 있습니다. 예를 들어 의사에게 프런트 오피스 예약 담당자보다 더 폭넓은 액세스를 제공할 수 있습니다.
리테일
글로벌 시장에서 사업을 운영하는 대형 리테일 기업의 경우, 지역별 데이터 주권 요건을 준수하려면 데이터 액세스를 지리적으로 제한하는 것이 중요합니다. 행 수준 보안을 사용해 부서별로 데이터를 필터링하면 직원이 업무와 관련된 데이터만 보거나 편집할 수 있도록 액세스를 제한할 수 있습니다.
금융
여러 지역에서 사업을 운영하는 금융 기관은 데이터 현지화를 통해 GDPR과 같은 특정 개인정보 보호법 및 규정을 준수할 수 있습니다. 예를 들어 은행은 행 기반 보안을 활용해 데이터 액세스를 현지화하여 데이터 분석가, 언더라이터 및 기타 담당자가 거주 지역의 고객 데이터에만 액세스하도록 할 수 있습니다.