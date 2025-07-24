행 수준 보안(RLS)을 사용하면 관리자가 테이블 전체가 아닌 특정 데이터 행으로 데이터베이스 액세스를 제한할 수 있습니다. 이 기능은 데이터베이스에 민감 정보가 포함되어 있고, 사용자 또는 사용자 그룹이 역할이나 권한에 따라 특정 행만 보거나 조작해야 하는 경우에 매우 중요합니다. 사용자는 권한에 따라 동일한 테이블에서 서로 다른 데이터 하위 집합을 보게 됩니다.

행 수준 보안의 작동 방식과 컬럼 수준 보안(CLS)과의 차이를 살펴보겠습니다. 또한 데이터 거버넌스 아키텍처에 행 수준 보안을 포함할 때 얻을 수 있는 네 가지 장점과 실제 활용 사례 네 가지를 소개합니다.