Qu’est-ce que la sécurité au niveau des lignes (RLS) ? Avantages et cas d’usage
La sécurité au niveau des lignes (RLS) restreint l’accès à des lignes spécifiques dans une base de données en fonction des rôles des utilisateurs. Découvrez comment elle fonctionne, pourquoi elle est importante et des exemples concrets.
- Présentation
- Qu’est-ce que la sécurité au niveau des lignes ?
- Avantages de la sécurité au niveau des lignes
- Cas d’usage de la sécurité au niveau des lignes
- Ressources
Présentation
La sécurité au niveau des lignes (RLS) permet aux administrateurs de restreindre l’accès à la base de données à des lignes de données spécifiques plutôt qu’à des tables entières. Cette fonctionnalité est essentielle lorsque la base de données contient des informations sensibles et que différents utilisateurs ou groupes d’utilisateurs ne doivent pouvoir consulter ou manipuler que certaines lignes en fonction de leurs rôles ou autorisations. Les utilisateurs verront différents sous-ensembles de données dans la même table, en fonction de leurs autorisations.
Examinons le fonctionnement de la sécurité au niveau des lignes et en quoi elle diffère de la sécurité au niveau des colonnes (CLS). Nous soulignerons également quatre avantages de son intégration à votre architecture de gouvernance des données et partagerons quatre exemples pratiques de son utilisation.
Qu’est-ce que la sécurité au niveau des lignes ?
Les bases de données relationnelles stockent les données sous forme de tableau à l’aide de lignes et de colonnes. Les lignes représentent une valeur spécifique, tandis que les colonnes représentent un attribut individuel de ces valeurs. La sécurité au niveau des lignes restreint l’accès aux données au niveau de la ligne, en accordant ou en limitant l’accès en fonction du rôle ou des autorisations d’un utilisateur. Lorsqu’une requête est exécutée, la base de données applique dynamiquement la logique de restriction d’accès, en ne présentant à l’utilisateur que les données qu’il est autorisé à consulter ou à modifier.
En restreignant l’accès au niveau de la base de données, les administrateurs peuvent s’assurer que leurs politiques d’accès aux données sont appliquées de manière cohérente, quel que soit le niveau d’application utilisé. Bien que la sécurité au niveau des lignes ne constitue pas à elle seule un système complet de contrôle d’accès aux données, elle peut jouer un rôle important dans un système plus vaste.
Sécurité au niveau des lignes vs sécurité au niveau des colonnes
La sécurité au niveau des lignes et celle au niveau des colonnes fonctionnent de manière similaire, chacune appliquant des règles de sécurité des données au niveau de la base de données au moment où une requête est effectuée. Cependant, la sécurité basée sur les colonnes est moins granulaire, restreignant l’accès au niveau de la colonne plutôt qu’au niveau de la ligne. Par rapport à la sécurité au niveau des colonnes, la sécurisation des données au niveau des lignes est une méthode plus précise de gestion de l’accès aux données.
Avantages de la sécurité au niveau des lignes
La sécurité au niveau des lignes offre plusieurs avantages par rapport aux techniques traditionnelles de contrôle d’accès. La RLS aide les entreprises à créer des contrôles d’accès aux données plus robustes et plus fiables.
Amélioration de la sécurité et de la confidentialité des données
La sécurité au niveau des lignes offre aux administrateurs de base de données un contrôle précis sur l’unité de données la plus élémentaire. En définissant des règles d’accès granulaires qui restreignent l’accès aux données par utilisateur ou par rôle, la RLS peut réduire considérablement les risques d’exposition non autorisée des données. La sécurité au niveau des lignes peut également simplifier l’architecture de données d’une entreprise, en permettant de stocker ensemble des données ayant des exigences de sécurité différentes dans la même base de données ou table.
Conformité rationalisée
La mise en œuvre de la sécurité au niveau des lignes permet aux entreprises de se conformer aux réglementations sur la confidentialité des données telles que le RGPD, la loi HIPAA et la loi FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act), en offrant un moyen de limiter l’accès aux données au strict nécessaire. Grâce à une application automatisée, la RLS est un outil fiable pour protéger les informations privilégiées et peut être utilisée pour démontrer la conformité aux réglementations gouvernementales et du secteur.
Flexibilité dans la définition des règles
La sécurité au niveau des lignes offre de nombreuses options pour créer des règles hautement personnalisées. Les administrateurs peuvent restreindre l’accès à l’aide d’attributs tels que le rôle de l’utilisateur, le service et l’emplacement physique, ou selon le type de données consultées.
Contrôle d’accès centralisé
Parce qu’elle est mise en œuvre au niveau de la base de données, la sécurité au niveau des lignes est plus fiable et moins sujette aux erreurs que les contrôles d’accès de la couche application qui restreignent l’accès aux données au niveau de l’application. Les règles sont appliquées de manière cohérente au moment de l’exécution de la requête, quel que soit le niveau d’application utilisé.
Cas d’usage de la sécurité au niveau des lignes
Les données sensibles sont utilisées dans divers secteurs et dans de nombreux services au sein d’une même entreprise. Les administrateurs de base de données utilisent la sécurité au niveau des lignes dans divers cas d’usage pour s’assurer que seules les personnes ayant besoin de consulter et de modifier des données peuvent le faire. Voici quelques exemples d’utilisation de la RLS.
Ressources humaines
Les services des ressources humaines collectent et stockent de grandes quantités d’informations sur les employés, notamment les niveaux de salaire, les rapports disciplinaires, les numéros de sécurité sociale et, dans certains cas, même les dossiers médicaux. La sécurité au niveau des lignes peut être utilisée pour restreindre l’accès aux données sensibles, en accordant l’accès uniquement aux employés des RH qui en ont besoin pour accomplir leur travail.
Santé
La loi HIPAA réglemente la divulgation des données de santé des patients, en fixant des exigences strictes conçues pour protéger la vie privée des patients. Les systèmes de santé utilisent la sécurité au niveau des lignes pour s’assurer que les médecins et les infirmières, ainsi que les autres prestataires, ne peuvent accéder qu’aux données pertinentes pour leurs patients particuliers. La sécurité au niveau des lignes peut également être utilisée pour personnaliser le niveau d’accès aux données des patients en fonction du poste, par exemple en accordant aux médecins un accès plus large qu’aux personnes chargées de la prise de rendez-vous à l’accueil.
Retail
Pour les grands retailers ayant une présence mondiale, la restriction géographique de l’accès aux données est un élément important de la conformité aux exigences de souveraineté des données spécifiques à l’emplacement. La sécurité au niveau des lignes peut également être utilisée pour filtrer les données par service, ce qui permet de s’assurer que les employés n’ont accès qu’aux données pertinentes pour leur travail.
Finance
Pour les institutions financières présentes dans plusieurs régions, la localisation des données peut les aider à se conformer aux lois et réglementations spécifiques en matière de confidentialité, telles que le RGPD. Les banques peuvent tirer parti de la sécurité au niveau des lignes pour localiser l’accès aux données, par exemple en fournissant à leurs analystes de données, souscripteurs et autres membres du personnel des données clients provenant uniquement de la région où ils résident.