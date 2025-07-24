La sécurité au niveau des lignes (RLS) permet aux administrateurs de restreindre l’accès à la base de données à des lignes de données spécifiques plutôt qu’à des tables entières. Cette fonctionnalité est essentielle lorsque la base de données contient des informations sensibles et que différents utilisateurs ou groupes d’utilisateurs ne doivent pouvoir consulter ou manipuler que certaines lignes en fonction de leurs rôles ou autorisations. Les utilisateurs verront différents sous-ensembles de données dans la même table, en fonction de leurs autorisations.

Examinons le fonctionnement de la sécurité au niveau des lignes et en quoi elle diffère de la sécurité au niveau des colonnes (CLS). Nous soulignerons également quatre avantages de son intégration à votre architecture de gouvernance des données et partagerons quatre exemples pratiques de son utilisation.