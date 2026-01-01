“여러 기업의 고위 경영진은 의사 결정 시 데이터를 활용하지 않고 과거보다 더 많은 데이터를 사용하지 않는다면, 마치 앞이 보이지 않는 길을 걷는 것과 같다는 점을 깨달았습니다. 이러한 상황은 고위 비즈니스 리더가 데이터 엔지니어에게 주목하는 계기가 되었습니다. 데이터 엔지니어는 이제 전략을 수립하고 비즈니스 성과를 창출하는 데 필수적인 파트너 역할을 더 많이 수행하고 있습니다.”

Chris Child Vice President of Product, Data Engineering, Snowflake