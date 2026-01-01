보고서
AI 성공의 핵심데이터 엔지니어
글로벌 연구에 따르면, AI가 조직 운영 전반 또는 더 많은 영역에 깊이 도입됨에 따라 데이터 엔지니어가 점점 중추적인 역할을 수행하고 있는 것으로 나타났습니다. 대부분의 고위 경영진은 이제 데이터 엔지니어가 단순한 데이터 관리자가 아닌, 기업 전체의 성공에 필수적이라는 점을 인식하고 있습니다.
MIT Technology Review 연구 결과 요약
기술 리더의 72%는 데이터 엔지니어가 비즈니스에 필수적인 존재라고 답했습니다.
응답자의 3분의 2가 자사의 데이터 엔지니어들이 데이터 도구 투자 결정에 영향력을 미치고 있다고 답했습니다.
설문 응답자의 절반 이상이 향후 1년 이내에 에이전틱 AI를 배포할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
AI 전략의 핵심데이터 엔지니어
데이터 엔지니어들은 수년 동안 보이지 않는 곳에서 일해 왔지만, 조직들이 사내에 AI를 도입하려 함에 따라 경영진은 점점 데이터 엔지니어의 역할에 주목하고 있습니다.
“여러 기업의 고위 경영진은 의사 결정 시 데이터를 활용하지 않고 과거보다 더 많은 데이터를 사용하지 않는다면, 마치 앞이 보이지 않는 길을 걷는 것과 같다는 점을 깨달았습니다. 이러한 상황은 고위 비즈니스 리더가 데이터 엔지니어에게 주목하는 계기가 되었습니다. 데이터 엔지니어는 이제 전략을 수립하고 비즈니스 성과를 창출하는 데 필수적인 파트너 역할을 더 많이 수행하고 있습니다.”
Chris Child
산업 스냅샷
이 연구는 7개 핵심 산업에서 데이터 엔지니어가 비즈니스 성공에 얼마나 핵심적인 역할을 수행하는지 살펴봅니다.
데이터 엔지니어링의판도를 바꾸는 AI
대다수의 경영진(81%)은 AI가 데이터 엔지니어의 직무와 일상 업무에 근본적인 변화를 가져왔다고 말합니다.
AI 성공을 위한 핵심 동력데이터 엔지니어
“데이터 엔지니어의 역할은 상당히 진화했습니다. AI와 머신러닝 초기에는 데이터 엔지니어들이 데이터 파이프라인을 구축하는 데 집중했고, 한 번에 하나의 작업만 처리하는 매우 사일로화된 방식이었습니다. 하지만 지금은 재사용 가능한 데이터 플랫폼을 설계하며 구축하고 있습니다. 데이터 엔지니어는 이제 AI 성공의 핵심 동력으로서 중추적인 역할을 수행하고 있습니다.”
Ritu Jyoti
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