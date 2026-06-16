Snowflake Postgres unifica seus apps, análise de dados e IA

Toda empresa opera em dois mundos. Em um deles, seus apps processam pedidos, rastreiam eventos e atendem clientes em tempo real. No outro, sua plataforma de análise de dados revela insights, treina modelos e impulsiona a IA. Entre eles, há um emaranhado de pipelines de extração, transformação e carregamento (ETL), rotinas em lote e ferramentas de terceiros que custam uma fortuna para manter.

Agora, o Snowflake Postgres está fechando essa lacuna. No Snowflake Summit, anunciamos:

Espelhamento de dados: replicação contínua entre o Postgres e o Snowflake (em breve em versão preliminar pública)

Postgres para o seu Data Lake: uma maneira mais flexível de sincronizar o Postgres com a análise de dados usando formatos abertos como o Iceberg (em breve em GA)

Eles fornecem uma conexão contínua entre dados transacionais e analíticos, sem a necessidade de pipelines complexos.

Resolvendo o problema número 1 de infraestrutura

Os clientes nos dizem constantemente que mover dados entre bancos de dados de processamento de transações online (OLTP) e processamento analítico online (OLAP) é a tarefa de infraestrutura mais difícil em seu data estate. Os custos visíveis, como licenciamento de ETL, capacidade de processamento de pipelines e taxas de conectores, são apenas a ponta do iceberg. Por baixo, escondem-se inconsistências de dados, riscos de governança, horas de engenharia gastas em manutenção e decisões atrasadas devido a dados desatualizados.

Na era dos agentes de IA e apps em tempo real, essa abordagem deixa você sempre um passo atrás. Seu modelo de fraude não consegue detectar a ameaça de hoje com o carregamento em lote da noite passada. Seu mecanismo de preços não consegue otimizar com um atraso de seis horas.

Com o Snowflake Postgres, desenvolvemos uma abordagem fundamentalmente diferente e radicalmente mais simples para usar o Postgres e o Snowflake juntos.

Duas novas maneiras de conectar seus dados: espelhamento de dados contínuo e integração de Data Lake em formato aberto

Com tecnologia da nossa extensão pg_lake de código aberto, agora você pode escolher entre o espelhamento de dados contínuo e a integração flexível de Data Lake em formato aberto para conectar dados transacionais e analíticos de forma contínua.

1. Espelhamento de dados: replicação de dados "configure e esqueça"

O espelhamento de dados fornece replicação de baixa latência entre o Postgres e o Snowflake. Depois de criar um espelho, o Snowflake mantém tabelas de destino que refletem o estado atual de suas tabelas de origem, incluindo alterações de esquema e novas tabelas que você cria em esquemas espelhados.

Configure tudo em poucos cliques pelo Snowflake CoCo, pela interface do Snowsight ou por um único comando SQL. É isso. Apenas seus dados, fluindo para onde precisam ir. Confira nesta demonstração: