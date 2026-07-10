Snowflake Cortex AIでOpenAI GPT 5.6を提供開始

エージェント型AIを概念の段階から本番環境へ移行させることは、現在では戦略的な急務となっています。OpenAIのGPT 5.6を搭載したエージェントは、複雑で長時間のタスクをより高い一貫性と少ない監視で処理できるため、実際の業務を大規模に加速します。OpenAIのGPT 5.6は、CoCo CLIからCoWork、Cortex AI関数、そしてREST APIに至るまで、多様なエントリポイントを通じて簡単に導入できます。ビジネスに大きな効果をもたらし本番環境ですぐに利用できるエージェント型AIを、大規模に実現するまでの道のりが加速します。

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