데이터 드라이버 어워드는 총 7개 부문으로 구성되어 있으며, 각 부문에서 리전별 수상자를 선정합니다. 올해의 수상자는 다음과 같습니다.

올해의 데이터 드라이버

Snowflake 데이터 드라이버 어워드의 최고 영예인 올해의 데이터 드라이버상은 데이터를 기업 운영의 중심에 두고 혁신을 이끌어 온 대규모 조직에 수여됩니다. 이들 기업은 잘 정의된 데이터 전략을 통해 핵심 비즈니스 기능 제공을 가속화하고, 전사적인 혁신을 주도하며 고객 경험을 개선하는 데 얼마나 큰 효과를 낼 수 있는지 입증했습니다.

올해 수상자는 다음과 같습니다.

미주(AMER): Kimberly-Clark

Kimberly-Clark 유럽, 중동, 아프리카(EMEA): Rathbones

Rathbones 아시아 태평양 및 일본(APJ): Canva

AI 이노베이터

AI 이노베이터상은 빠르게 변화하는 AI 혁신에 신속하고 유연하게 적응하며, 실제 운영 환경에 적용된 AI 활용 사례를 통해 실질적인 비즈니스 성과를 창출한 조직에 수여됩니다.

2026년 AI 이노베이터상 수상자는 다음과 같습니다.

미주(AMER): Caterpillar

Caterpillar 유럽, 중동, 아프리카(EMEA): Fin

Fin 아시아 태평양 및 일본(APJ): Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd

데이터 분석 혁신

데이터 분석 혁신상은 데이터 자산의 가치를 극대화하고, 데이터 사일로를 해소하며, 비즈니스 성과를 이끄는 명확한 인사이트를 도출한 조직에 수여됩니다.

올해 데이터 분석 혁신상을 수상한 조직은 다음과 같습니다.

미주(AMER): Virginia Dept. of Behavioral Health & Developmental Services

Virginia Dept. of Behavioral Health & Developmental Services 유럽, 중동, 아프리카(EMEA): Volvo

Volvo 아시아 태평양 및 일본(APJ): Denso Corporation

데이터 협업

데이터 협업상은 데이터 및 애플리케이션 공유를 통해 기존에는 활용하기 어려웠던 데이터에 접근하고, 조직 내부는 물론 파트너 생태계와 외부 조직까지 폭넓게 협업함으로써 더 빠르고 안전하게 비즈니스 성과를 창출한 조직에 수여됩니다.

데이터 협업상 수상자는 다음과 같습니다.

미주(AMER): Facteus

Facteus 유럽, 중동, 아프리카(EMEA): BioCatch

BioCatch 아시아 태평양 및 일본(APJ): Land Transport Authority of Singapore

Data for Good

Data for Good상은 건강 증진, 인권 보호, 지속 가능성 강화, 교육 개선, 환경 영향 저감 등 인도적 과제 해결과 사회적 가치 창출을 위해 데이터와 AI를 효과적으로 활용한 조직에 수여됩니다.

Data for Good상을 수상한 조직은 다음과 같습니다.

미주(AMER): World Central Kitchen

World Central Kitchen 유럽, 중동, 아프리카(EMEA): GSK

GSK 아시아 태평양 및 일본(APJ): Mandai Wildlife Group

올해의 데이터 경영자

이 상은 조직 내에서 명확한 AI 전략을 수립하고 추진하며, 빠르게 진화하는 데이터 및 AI 혁신에 민첩하게 대응하는 역량을 입증한 고위 리더에게 수여됩니다.

2026년 올해의 데이터 경영자상 수상자는 다음과 같습니다.

미주(AMER): Wendy Batchelder, Centene Corporation 수석 부사장 겸 최고 데이터 책임자(CDO)

Wendy Batchelder, Centene Corporation 수석 부사장 겸 최고 데이터 책임자(CDO) 유럽, 중동, 아프리카(EMEA): Soosai Fernandes, Nordea Bank 신용 리스크 및 IRB 모델 개발 프로그램 기술 총괄

Soosai Fernandes, Nordea Bank 신용 리스크 및 IRB 모델 개발 프로그램 기술 총괄 아시아 태평양 및 일본(APJ): Jung Suh, Samsung Electronics Co., Ltd. MX(Mobile eXperience) 사업부 디지털 커머스팀장 겸 부사장

올해의 데이터 히어로

올해의 데이터 히어로상은 조직 내에서 기술 혁신을 주도하고 데이터와 AI를 핵심 전략 자산으로 활용하는 데 앞장선 개인에게 수여됩니다.

올해의 데이터 히어로상 수상자는 다음과 같습니다.

미주(AMER): Tim Sceurman, Aramark 클라우드 데이터 운영 책임자

Tim Sceurman, Aramark 클라우드 데이터 운영 책임자 유럽, 중동, 아프리카(EMEA): Timo Hueftle, Siemens Smart Infrastructure AI 플랫폼 책임자

Timo Hueftle, Siemens Smart Infrastructure AI 플랫폼 책임자 아시아 태평양 및 일본(APJ): Piyush Gupta, Temasek 엔터프라이즈 데이터 및 AI 플랫폼 부문 부사장

2026년 수상자로 선정된 모든 조직과 개인에게 진심 어린 축하를 전합니다.

매년 개최되는 Snowflake 데이터 드라이버 어워드 프로그램에 대해 자세히 알아보세요. 내년 시상식 후보 추천은 2027년 2월에 시작됩니다. AI 데이터 클라우드를 활용해 비즈니스와 업계의 미래를 만들어 가고 있는 여러분의 이야기를 기대하겠습니다.