アワードには7つのカテゴリがあり、各リージョンから1名（または1社）が選出されます。今年の受賞者をご紹介します。

Data Driver of the Year

最高賞であるData Driver of the Yearは、データ中心主義を体現している大企業を称えるものです。これらの先駆的企業は、重要なビジネス機能の提供を加速し、会社全体の変革を促進し、カスタマーエクスペリエンスを強化する上で、明確に定義されたデータ戦略の効果を示しています。

今年の受賞者は以下のとおりです。

南北アメリカ： Kimberly-Clark

Kimberly-Clark 欧州・中東・アフリカ（EMEA）： Rathbones

Rathbones アジア太平洋および日本：Canva

AI Innovator

このアワードは、AIの急速なイノベーションに迅速かつ俊敏に適応した組織を表彰するものです。明確なビジネスインパクトをもたらす本番環境のユースケースを実装した企業に贈られます。

2026年のAI Innovatorの受賞者は以下のとおりです。

南北アメリカ： Caterpillar

Caterpillar 欧州・中東・アフリカ（EMEA）： Fin

Fin アジア太平洋および日本：Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd

Innovation in Data Analytics

このカテゴリのアワードは、データ資産の価値を最大化し、データサイロを解消している組織を称えるものです。明確なビジネスインサイトを引き出し、成功の原動力としている企業に贈られます。

今年のInnovation in Data Analyticsを受賞した組織は以下のとおりです。

南北アメリカ： Virginia Dept. of Behavioral Health & Developmental Services

Virginia Dept. of Behavioral Health & Developmental Services 欧州・中東・アフリカ（EMEA）： Volvo

Volvo アジア太平洋および日本：Denso Corporation

Data Collaboration

Data Collaborationアワードは、データとアプリの共有を活用し、ビジネス成果をより迅速かつセキュアに生み出している組織を表彰するものです。以前はアクセスできなかった可能性のあるデータを使用し、ビジネス、そのエコシステム、そして世界全体で効果的にコラボレーションを行っている企業に贈られます。

Data Collaborationアワードの受賞者は以下のとおりです。

南北アメリカ： Facteus

Facteus 欧州・中東・アフリカ（EMEA）： BioCatch

BioCatch アジア太平洋および日本：Land Transport Authority of Singapore

Data for Good

Data for Goodアワードは、健康状態の改善、人権の保護、持続可能性の促進、教育の向上、環境への影響の軽減など、人道的な問題の解決や社会的影響の推進にデータとAIを意義深く活用している組織に授与されます。

Data for Goodアワードを受賞した組織は以下のとおりです。

南北アメリカ： World Central Kitchen

World Central Kitchen 欧州・中東・アフリカ（EMEA）： GSK

GSK アジア太平洋および日本：Mandai Wildlife Group

Data Executive of the Year

このアワードは、組織内で明確に定義されたAI戦略を先導し、データとAIにおける絶え間ないイノベーションの急速なペースに適応するリーダーシップと俊敏性の両方を示したシニアリーダーを表彰するものです。

2026年のData Executive of the Yearアワードの受賞者は以下のとおりです。

南北アメリカ： Centene Corporation、Senior Vice President and Chief Data Officer、Wendy Batchelder氏

Centene Corporation、Senior Vice President and Chief Data Officer、Wendy Batchelder氏 欧州・中東・アフリカ（EMEA）： Nordea Bank、Head of Technology for Credit Risk & IRB Model Development programme、Soosai Fernandes氏

Nordea Bank、Head of Technology for Credit Risk & IRB Model Development programme、Soosai Fernandes氏 アジア太平洋および日本：Samsung Electronics Co., Ltd.、Head of Digital Commerce Team and Corporate Executive Vice President, Mobile eXperience (MX) Business、Jung Suh氏

Data Hero of the Year

データヒーロー・オブ・ザ・イヤーアワードは、テクノロジーの先駆者として行動し、戦略的リソースとしてのデータとAIの活用を先導した組織内の個人にスポットライトを当てます。

今年のデータヒーロー・オブ・ザ・イヤーアワードの受賞者は以下のとおりです。

南北アメリカ： Aramark、Director of Cloud Data Operations、Tim Sceurman氏

Aramark、Director of Cloud Data Operations、Tim Sceurman氏 欧州・中東・アフリカ（EMEA）： Siemens Smart Infrastructure、AI Platform Owner、Timo Hueftle氏

Siemens Smart Infrastructure、AI Platform Owner、Timo Hueftle氏 アジア太平洋および日本：Temasek、Vice President — Enterprise Data and AI Platform、Piyush Gupta氏

2026年のアワード受賞者の皆様、栄えある受賞を心よりお祝い申し上げます。

Snowflakeの年次Data Drivers Awardsプログラムの詳細については、こちらをご覧ください。来年のアワードのノミネート受付は2027年2月に開始されます。皆様の企業がAIデータクラウドを活用して、ビジネスや業界を前進させる革新的な取り組みについてお伺いできることを楽しみにしています。