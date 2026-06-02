Snowflake ha annunciato i vincitori globali dell’ottava edizione annuale dei Data Drivers Awards, i principali riconoscimenti nel mondo dei dati dedicati ai clienti Snowflake che guidano le proprie organizzazioni e trasformano i propri settori con l’AI Data Cloud.
I vincitori dei Data Drivers Awards di quest’anno includono leader dei dati di tutto il mondo, tra cui Caterpillar, Volvo, Samsung e altri ancora. Rappresentano l’eccellenza assoluta tra le persone e le organizzazioni che utilizzano l’AI Data Cloud Snowflake per innovare, rivoluzionare e crescere.
“Mentre entriamo in una nuova era dell’intelligence, i Data Drivers 2026 rappresentano l’apice di ciò che è possibile quando dati e AI vengono integrati nel tessuto stesso dell’azienda”, afferma Denise Persson, Chief Marketing Officer di Snowflake. “I vincitori di quest’anno non si limitano a sperimentare con l’AI: generano risultati di business concreti scalando applicazioni sofisticate e liberando il vero valore dei loro dati. La loro leadership visionaria sta ridefinendo i benchmark di settore, dimostrando che una data foundation robusta e sicura è il vantaggio competitivo decisivo nell’economia basata sull’AI”.
Le categorie di premi sono sette, con un vincitore per ciascuna regione. Ecco i vincitori di quest’anno!
Data Driver of the Year
Il nostro massimo riconoscimento, il Data Driver of the Year award, premia le grandi organizzazioni che incarnano il significato di un approccio data-centric. Queste aziende pioniere dimostrano l’impatto di una strategia dati ben definita nell’accelerare l’erogazione di funzionalità di business chiave, guidando un cambiamento trasformativo in tutta l’azienda e migliorando le customer experience.
I vincitori di quest’anno sono:
- Americhe: Kimberly-Clark
- Europa, Medio Oriente e Africa: Rathbones
- Asia Pacifico e Giappone: Canva
AI Innovator
Questo premio riconosce le organizzazioni che hanno dimostrato un adattamento rapido e agile alle innovazioni in rapida evoluzione nell’AI, implementando un caso d’uso in produzione capace di generare un impatto di business evidente.
I vincitori 2026 dell’AI Innovator award sono:
- Americhe: Caterpillar
- Europa, Medio Oriente e Africa: Fin
- Asia Pacifico e Giappone: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd
Innovation in Data Analytics
I premi di questa categoria celebrano le organizzazioni che massimizzano il valore dei propri asset di dati, abbattono i silos di dati e ricavano insight di business chiari per alimentare il proprio successo.
Le organizzazioni che si aggiudicano l’Innovation in Data Analytics award di quest’anno sono:
- Americhe: Virginia Dept. of Behavioral Health & Developmental Services
- Europa, Medio Oriente e Africa: Volvo
- Asia Pacifico e Giappone: Denso Corporation
Data Collaboration
Il Data Collaboration award premia un’organizzazione che sfrutta la condivisione di dati e app per generare risultati di business in modo più rapido e sicuro, utilizzando dati prima inaccessibili e collaborando efficacemente all’interno della propria azienda, del suo ecosistema e del mondo intero.
I vincitori del Data Collaboration award sono:
- Americhe: Facteus
- Europa, Medio Oriente e Africa: BioCatch
- Asia Pacifico e Giappone: Land Transport Authority of Singapore
Data for Good
Le organizzazioni che utilizzano dati e AI in modo significativo per risolvere questioni umanitarie o generare un impatto sociale, come migliorare i risultati sanitari, tutelare i diritti umani, promuovere la sostenibilità, migliorare l’istruzione o ridurre l’impatto ambientale, ricevono il Data for Good award.
Le seguenti organizzazioni vedono i propri sforzi riconosciuti con il Data for Good award:
- Americhe: World Central Kitchen
- Europa, Medio Oriente e Africa: GSK
- Asia Pacifico e Giappone: Mandai Wildlife Group
Data Executive of the Year
Questo premio riconosce un leader senior che è pioniere di una strategia AI chiaramente definita all’interno della propria organizzazione, dimostrando leadership e agilità nell’adattarsi al ritmo rapido delle innovazioni in continua evoluzione nei dati e nell’AI.
Le seguenti persone si sono aggiudicate il Data Executive of the Year award 2026:
- Americhe: Wendy Batchelder, Senior Vice President and Chief Data Officer, Centene Corporation
- Europa, Medio Oriente e Africa: Soosai Fernandes, Head of Technology for Credit Risk & IRB Model Development programme, Nordea Bank
- Asia Pacifico e Giappone: Jung Suh, Head of Digital Commerce Team and Corporate Executive Vice President, Mobile eXperience (MX) Business, Samsung Electronics Co., Ltd.
Data Hero of the Year
Il Data Hero of the Year award mette in luce una persona all’interno di un’organizzazione che ha agito da apripista tecnologico, facendosi pioniere dell’uso di dati e AI come risorsa strategica.
I vincitori del Data Hero of the Year award di quest’anno sono:
- Americhe: Tim Sceurman, Director of Cloud Data Operations, Aramark
- Europa, Medio Oriente e Africa: Timo Hueftle, AI Platform Owner, Siemens Smart Infrastructure
- Asia Pacifico e Giappone: Piyush Gupta, Vice President — Enterprise Data and AI Platform, Temasek
Ci congratuliamo con tutti i vincitori dei premi 2026 per i meritati riconoscimenti!
Scopri di più sul programma annuale dei Data Drivers Awards di Snowflake qui. Le candidature per i premi del prossimo anno apriranno a febbraio 2027 e non vediamo l’ora di conoscere i modi innovativi in cui la tua azienda utilizza l’AI Data Cloud per far progredire il proprio business e il proprio settore.