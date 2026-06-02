“Mentre entriamo in una nuova era dell’intelligence, i Data Drivers 2026 rappresentano l’apice di ciò che è possibile quando dati e AI vengono integrati nel tessuto stesso dell’azienda”, afferma Denise Persson, Chief Marketing Officer di Snowflake. “I vincitori di quest’anno non si limitano a sperimentare con l’AI: generano risultati di business concreti scalando applicazioni sofisticate e liberando il vero valore dei loro dati. La loro leadership visionaria sta ridefinendo i benchmark di settore, dimostrando che una data foundation robusta e sicura è il vantaggio competitivo decisivo nell’economia basata sull’AI”.