São sete categorias de prêmios, com um homenageado por região. Vamos conhecer os vencedores deste ano!

Data Driver of the Year

O prêmio Data Driver of the Year, a nossa maior premiação, celebra grandes organizações que demonstram o que significa ser voltadas para os dados. Essas empresas pioneiras demonstram a influência de uma estratégia de dados bem definida na aceleração do fornecimento de recursos essenciais de negócios, na promoção de mudanças transformadoras em toda a empresa e na melhoria das experiências do cliente.

Os vencedores deste ano são:

Américas: Kimberly-Clark

Kimberly-Clark Europa, Médio Oriente e África: Rathbones

Rathbones Ásia-Pacífico e Japão: Canva

AI Innovator

Essa categoria reconhece organizações que demonstraram adaptação rápida e ágil às inovações velozes em IA, implementando um caso de uso em produção que gera um impacto claro nos negócios.

Os vencedores do prêmio AI Innovator de 2026 são:

Américas: Caterpillar

Caterpillar Europa, Médio Oriente e África: Fin

Fin Ásia-Pacífico e Japão: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd

Innovation in Data Analytics

Os prêmios desta categoria homenageiam organizações que maximizam o valor de seus ativos de dados, eliminam silos de dados e extraem insights de negócios claros para impulsionar seu sucesso.

As organizações que levam o prêmio Innovation in Data Analytics este ano são:

Américas: Virginia Dept. of Behavioral Health & Developmental Services

Virginia Dept. of Behavioral Health & Developmental Services Europa, Médio Oriente e África: Volvo

Volvo Ásia-Pacífico e Japão: Denso Corporation

Data Collaboration

O prêmio Data Collaboration reconhece uma organização que aproveita o compartilhamento de dados e apps para gerar resultados de negócios de forma mais rápida e segura, usando dados que antes, provavelmente, estavam inacessíveis e promovendo a colaboração eficaz em toda a empresa, em seu ecossistema e em todo o mundo.

Os vencedores do prêmio Data Collaboration são:

Américas: Facteus

Facteus Europa, Médio Oriente e África: BioCatch

BioCatch Ásia-Pacífico e Japão: Land Transport Authority of Singapore

Data for Good

As organizações que usam dados e IA de forma significativa para resolver questões humanitárias ou gerar impacto social, como melhorar os resultados de saúde, proteger os direitos humanos, promover a sustentabilidade, melhorar a educação ou reduzir o impacto ambiental, recebem o prêmio Data for Good.

As organizações a seguir tiveram seus esforços reconhecidos com o prêmio Data for Good:

Américas: World Central Kitchen

World Central Kitchen Europa, Médio Oriente e África: GSK

GSK Ásia-Pacífico e Japão: Mandai Wildlife Group

Data Executive of the Year

Essa categoria reconhece um líder experiente, pioneiro em uma estratégia de IA claramente definida em sua organização, que demonstra liderança e agilidade na adaptação ao ritmo acelerado das inovações em constante evolução em dados e IA.

Estas pessoas conquistaram o prêmio Data Executive of the Year de 2026:

Américas: Wendy Batchelder, Senior Vice President and Chief Data Officer, Centene Corporation

Wendy Batchelder, Senior Vice President and Chief Data Officer, Centene Corporation Europa, Médio Oriente e África: Soosai Fernandes, Head of Technology for Credit Risk & IRB Model Development programme, Nordea Bank

Soosai Fernandes, Head of Technology for Credit Risk & IRB Model Development programme, Nordea Bank Ásia-Pacífico e Japão: Jung Suh, Head of Digital Commerce Team and Corporate Executive Vice President, Mobile eXperience (MX) Business, Samsung Electronics Co., Ltd.

Data Hero of the Year

O prêmio Data Hero of the Year destaca um indivíduo dentro de uma organização que atuou como um pioneiro em tecnologia, sendo precursor no uso de dados e de IA como um recurso estratégico.

Os vencedores do prêmio Data Hero of the Year deste ano são:

Américas: Tim Sceurman, Director of Cloud Data Operations, Aramark

Tim Sceurman, Director of Cloud Data Operations, Aramark Europa, Médio Oriente e África: Timo Hueftle, AI Platform Owner, Siemens Smart Infrastructure

Timo Hueftle, AI Platform Owner, Siemens Smart Infrastructure Ásia-Pacífico e Japão: Piyush Gupta, Vice President, Enterprise Data and AI Platform, Temasek

Parabenizamos todos os vencedores dos prêmios de 2026 por seus reconhecimentos e méritos mais do que merecidos!

Saiba mais sobre o programa anual Data Drivers Awards da Snowflake aqui. As indicações para os prêmios do próximo ano abrem em fevereiro de 2027, e estamos ansiosos para conhecer as formas inovadoras com que sua empresa usa o AI Data Cloud para impulsionar seus negócios, e seu setor, rumo ao futuro.