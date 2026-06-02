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Blog/Na Snowflake/Celebrando a inovação e a excelência: conheça os vencedores do Snowflake 2026 Data Drivers Award
JUN 02, 2026/Leitura: 5 minNa Snowflake

Celebrando a inovação e a excelência: conheça os vencedores do Snowflake 2026 Data Drivers Award

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A Snowflake anunciou os vencedores globais da oitava edição anual do Data Drivers Awards, o principal prêmio da área de dados concedido aos clientes Snowflake que lideram suas organizações e transformam seus setores com o AI Data Cloud.

Os vencedores do Data Drivers Awards deste ano incluem líderes de dados de todo o mundo, como Caterpillar, Volvo, Samsung e muitos outros. Eles representam o melhor entre os melhores das pessoas e organizações que usam o Snowflake AI Data Cloud para inovar, revolucionar e crescer.

“À medida que entramos em uma nova era da inteligência, os Data Drivers de 2026 representam o auge do que é possível quando dados e IA são incorporados à essência da empresa”, afirma Denise Persson, Chief Marketing Officer da Snowflake. “Os vencedores deste ano não estão apenas experimentando a IA; eles estão entregando resultados de negócios reais ao escalar aplicações sofisticadas e desbloquear o verdadeiro valor de seus dados. Sua liderança visionária está redefinindo os parâmetros do setor e provando que uma base de dados sólida e segura é a vantagem competitiva definitiva na economia impulsionada por IA.”

São sete categorias de prêmios, com um homenageado por região. Vamos conhecer os vencedores deste ano!

Data Driver of the Year

O prêmio Data Driver of the Year, a nossa maior premiação, celebra grandes organizações que demonstram o que significa ser voltadas para os dados. Essas empresas pioneiras demonstram a influência de uma estratégia de dados bem definida na aceleração do fornecimento de recursos essenciais de negócios, na promoção de mudanças transformadoras em toda a empresa e na melhoria das experiências do cliente.

Os vencedores deste ano são:

  • Américas: Kimberly-Clark
  • Europa, Médio Oriente e África: Rathbones
  • Ásia-Pacífico e Japão: Canva

AI Innovator

Essa categoria reconhece organizações que demonstraram adaptação rápida e ágil às inovações velozes em IA, implementando um caso de uso em produção que gera um impacto claro nos negócios.

Os vencedores do prêmio AI Innovator de 2026 são:

  • Américas: Caterpillar
  • Europa, Médio Oriente e África: Fin
  • Ásia-Pacífico e Japão: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd

Innovation in Data Analytics

Os prêmios desta categoria homenageiam organizações que maximizam o valor de seus ativos de dados, eliminam silos de dados e extraem insights de negócios claros para impulsionar seu sucesso.

As organizações que levam o prêmio Innovation in Data Analytics este ano são:

  • Américas: Virginia Dept. of Behavioral Health & Developmental Services
  • Europa, Médio Oriente e África: Volvo
  • Ásia-Pacífico e Japão: Denso Corporation

Data Collaboration

O prêmio Data Collaboration reconhece uma organização que aproveita o compartilhamento de dados e apps para gerar resultados de negócios de forma mais rápida e segura, usando dados que antes, provavelmente, estavam inacessíveis e promovendo a colaboração eficaz em toda a empresa, em seu ecossistema e em todo o mundo.

Os vencedores do prêmio Data Collaboration são:

  • Américas: Facteus
  • Europa, Médio Oriente e África: BioCatch
  • Ásia-Pacífico e Japão: Land Transport Authority of Singapore

Data for Good

As organizações que usam dados e IA de forma significativa para resolver questões humanitárias ou gerar impacto social, como melhorar os resultados de saúde, proteger os direitos humanos, promover a sustentabilidade, melhorar a educação ou reduzir o impacto ambiental, recebem o prêmio Data for Good.

As organizações a seguir tiveram seus esforços reconhecidos com o prêmio Data for Good:

  • Américas: World Central Kitchen
  • Europa, Médio Oriente e África: GSK
  • Ásia-Pacífico e Japão: Mandai Wildlife Group

Data Executive of the Year

Essa categoria reconhece um líder experiente, pioneiro em uma estratégia de IA claramente definida em sua organização, que demonstra liderança e agilidade na adaptação ao ritmo acelerado das inovações em constante evolução em dados e IA.

Estas pessoas conquistaram o prêmio Data Executive of the Year de 2026:

  • Américas: Wendy Batchelder, Senior Vice President and Chief Data Officer, Centene Corporation
  • Europa, Médio Oriente e África: Soosai Fernandes, Head of Technology for Credit Risk & IRB Model Development programme, Nordea Bank
  • Ásia-Pacífico e Japão: Jung Suh, Head of Digital Commerce Team and Corporate Executive Vice President, Mobile eXperience (MX) Business, Samsung Electronics Co., Ltd.

Data Hero of the Year

O prêmio Data Hero of the Year destaca um indivíduo dentro de uma organização que atuou como um pioneiro em tecnologia, sendo precursor no uso de dados e de IA como um recurso estratégico.

Os vencedores do prêmio Data Hero of the Year deste ano são:

  • Américas: Tim Sceurman, Director of Cloud Data Operations, Aramark
  • Europa, Médio Oriente e África: Timo Hueftle, AI Platform Owner, Siemens Smart Infrastructure
  • Ásia-Pacífico e Japão: Piyush Gupta, Vice President, Enterprise Data and AI Platform, Temasek

Parabenizamos todos os vencedores dos prêmios de 2026 por seus reconhecimentos e méritos mais do que merecidos!

Saiba mais sobre o programa anual Data Drivers Awards da Snowflake aqui. As indicações para os prêmios do próximo ano abrem em fevereiro de 2027, e estamos ansiosos para conhecer as formas inovadoras com que sua empresa usa o AI Data Cloud para impulsionar seus negócios, e seu setor, rumo ao futuro.

Autoria:

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