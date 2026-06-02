Snowflake hat die globalen Preisträger:innen der achten jährlichen Data Drivers Awards bekannt gegeben. Diese Auszeichnungen werden an Unternehmenskunden von Snowflake verliehen, die ihre Organisationen in die Zukunft führen und ihre Branchen mit der AI Data Cloud umgestalten.
Zu den diesjährigen Gewinner:innen der Data Drivers Awards gehören Data Leader aus der ganzen Welt, darunter Caterpillar, Volvo, Samsung und weitere. Sie repräsentieren die absolut Besten der Besten unter den Personen und Unternehmen, die die Snowflake AI Data Cloud nutzen, um Innovationen voranzutreiben, zu revolutionieren und zu wachsen.
„Während wir in eine neue Ära der Intelligenz eintreten, repräsentieren die Data Drivers 2026 den Höhepunkt dessen, was möglich ist, wenn Daten und KI in die Struktur des Unternehmens eingewoben werden”, sagt Denise Persson, Chief Marketing Officer bei Snowflake. „Die diesjährigen Gewinner:innen experimentieren nicht nur mit KI; sie liefern echte Geschäftsergebnisse, indem sie anspruchsvolle Anwendungen skalieren und den wahren Wert ihrer Daten erschließen. Ihre visionäre Führung definiert Branchenmaßstäbe neu und beweist, dass eine robuste, sichere Datengrundlage der ultimative Wettbewerbsvorteil in der KI-gestützten Wirtschaft ist.”
Es gibt sieben Preiskategorien mit je einem bzw. einer Preisträger:in pro Region. Lernen wir die diesjährigen Gewinner:innen kennen!
Data Driver of the Year
Mit der Auszeichnung „Data Driver of the Year“, unserer höchsten Auszeichnung, werden große Unternehmen ausgezeichnet, die beispielhaft dafür stehen, was es bedeutet, datenzentriert zu sein. Diese Pionierunternehmen zeigen, wie eine gut definierte Datenstrategie die Bereitstellung wichtiger Geschäftsfunktionen beschleunigt, den Wandel im gesamten Unternehmen vorantreibt und die Kundenerfahrung verbessert.
Die diesjährigen Gewinner:innen sind:
- Amerika: Kimberly-Clark
- Europa, Naher Osten und Afrika: Rathbones
- Asien-Pazifik und Japan: Canva
AI Innovator
Diese Auszeichnung würdigt Unternehmen, die eine schnelle und agile Anpassung an die rasanten Innovationen im Bereich KI bewiesen haben, indem sie einen produktiven Anwendungsfall implementiert haben, der klare geschäftliche Auswirkungen hat.
Die Empfänger:innen der Auszeichnung „AI Innovator” 2026 sind:
- Amerika: Caterpillar
- Europa, Naher Osten und Afrika: Fin
- Asien-Pazifik und Japan: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd
Innovation in Data Analytics
Auszeichnungen in dieser Kategorie ehren Unternehmen, die den Wert ihrer Datenbestände maximieren, Datensilos aufbrechen und klare geschäftliche Erkenntnisse ableiten, um ihren Erfolg voranzutreiben.
Die Unternehmen, die in diesem Jahr die Auszeichnung „Innovation in Data Analytics” mit nach Hause nehmen, sind:
- Amerika: Virginia Dept. of Behavioral Health & Developmental Services
- Europa, Naher Osten und Afrika: Volvo
- Asien-Pazifik und Japan: Denso Corporation
Data Collaboration
Die Auszeichnung „Data Collaboration” würdigt ein Unternehmen, das Data und App Sharing nutzt, um schneller und sicherer Geschäftsergebnisse zu erzielen, indem es Daten verwendet, die zuvor möglicherweise unzugänglich waren, und effektiv im gesamten Unternehmen, seinem Ökosystem und der Welt zusammenarbeitet.
Die Gewinner:innen der Auszeichnung „Data Collaboration” sind:
- Amerika: Facteus
- Europa, Naher Osten und Afrika: BioCatch
- Asien-Pazifik und Japan: Land Transport Authority of Singapore
Data for Good
Den „Data for Good“-Award erhalten Organisationen, die Daten und KI sinnvoll einsetzen, um humanitäre Probleme zu lösen oder gesellschaftlichen Nutzen zu stiften, wie z. B. die Verbesserung der Gesundheitsversorgung, den Schutz von Menschenrechten, die Förderung von Nachhaltigkeit, die Verbesserung des Bildungswesens oder die Verringerung von Umweltauswirkungen.
Die Bemühungen der folgenden Organisationen werden mit dem „Data for Good“-Award gewürdigt:
- Amerika: World Central Kitchen
- Europa, Naher Osten und Afrika: GSK
- Asien-Pazifik und Japan: Mandai Wildlife Group
Data Executive of the Year
Mit dieser Auszeichnung wird eine Führungskraft gewürdigt, die in ihrem Unternehmen Pionierarbeit bei einer klar definierten KI-Strategie geleistet hat und sowohl Führungsstärke als auch Agilität bei der Anpassung an die schnelllebigen Innovationen in den Bereichen Daten und KI zeigt.
Diese Personen haben den „Data Executive of the Year“-Award 2026 erhalten:
- Amerika: Wendy Batchelder, Senior Vice President und Chief Data Officer, Centene Corporation
- Europa, Naher Osten und Afrika: Soosai Fernandes, Leiter der Technologie für das Programm Credit Risk & IRB Model Development, Nordea Bank
- Asien-Pazifik und Japan: Jung Suh, Head of Digital Commerce Team und Corporate Executive Vice President, Mobile eXperience (MX) Business, Samsung Electronics Co., Ltd.
Data Hero of the Year
Der „Data Hero of the Year“-Award zeichnet eine Person innerhalb eines Unternehmens aus, die als Technologie-Vorreiter fungiert und bei der Nutzung von Daten und KI als strategische Ressource Pionierarbeit geleistet hat.
Die Gewinner:innen des diesjährigen „Data Hero of the Year“-Awards sind:
- Amerika: Tim Sceurman, Director of Cloud Data Operations, Aramark
- Europa, Naher Osten und Afrika: Timo Hueftle, AI Platform Owner, Siemens Smart Infrastructure
- Asien-Pazifik und Japan: Piyush Gupta, Vice President — Enterprise Data and AI Platform, Temasek
Wir gratulieren allen Gewinner:innen der Awards 2026 zu ihren wohlverdienten Auszeichnungen und Anerkennungen!
Erfahren Sie hier mehr über das jährliche „Data Drivers Awards“-Programm von Snowflake. Die Nominierungen für die Awards im nächsten Jahr beginnen im Februar 2027, und wir freuen uns darauf, zu erfahren, auf welch innovative Weise Ihr Unternehmen die AI Data Cloud nutzt, um Ihr Geschäft – und Ihre Branche – voranzubringen.