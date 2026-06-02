Es gibt sieben Preiskategorien mit je einem bzw. einer Preisträger:in pro Region. Lernen wir die diesjährigen Gewinner:innen kennen!

Data Driver of the Year

Mit der Auszeichnung „Data Driver of the Year“, unserer höchsten Auszeichnung, werden große Unternehmen ausgezeichnet, die beispielhaft dafür stehen, was es bedeutet, datenzentriert zu sein. Diese Pionierunternehmen zeigen, wie eine gut definierte Datenstrategie die Bereitstellung wichtiger Geschäftsfunktionen beschleunigt, den Wandel im gesamten Unternehmen vorantreibt und die Kundenerfahrung verbessert.

Die diesjährigen Gewinner:innen sind:

Amerika: Kimberly-Clark

Kimberly-Clark Europa, Naher Osten und Afrika: Rathbones

Rathbones Asien-Pazifik und Japan: Canva

AI Innovator

Diese Auszeichnung würdigt Unternehmen, die eine schnelle und agile Anpassung an die rasanten Innovationen im Bereich KI bewiesen haben, indem sie einen produktiven Anwendungsfall implementiert haben, der klare geschäftliche Auswirkungen hat.

Die Empfänger:innen der Auszeichnung „AI Innovator” 2026 sind:

Amerika: Caterpillar

Caterpillar Europa, Naher Osten und Afrika: Fin

Fin Asien-Pazifik und Japan: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd

Innovation in Data Analytics

Auszeichnungen in dieser Kategorie ehren Unternehmen, die den Wert ihrer Datenbestände maximieren, Datensilos aufbrechen und klare geschäftliche Erkenntnisse ableiten, um ihren Erfolg voranzutreiben.

Die Unternehmen, die in diesem Jahr die Auszeichnung „Innovation in Data Analytics” mit nach Hause nehmen, sind:

Amerika: Virginia Dept. of Behavioral Health & Developmental Services

Virginia Dept. of Behavioral Health & Developmental Services Europa, Naher Osten und Afrika: Volvo

Volvo Asien-Pazifik und Japan: Denso Corporation

Data Collaboration

Die Auszeichnung „Data Collaboration” würdigt ein Unternehmen, das Data und App Sharing nutzt, um schneller und sicherer Geschäftsergebnisse zu erzielen, indem es Daten verwendet, die zuvor möglicherweise unzugänglich waren, und effektiv im gesamten Unternehmen, seinem Ökosystem und der Welt zusammenarbeitet.

Die Gewinner:innen der Auszeichnung „Data Collaboration” sind:

Amerika: Facteus

Facteus Europa, Naher Osten und Afrika: BioCatch

BioCatch Asien-Pazifik und Japan: Land Transport Authority of Singapore

Data for Good

Den „Data for Good“-Award erhalten Organisationen, die Daten und KI sinnvoll einsetzen, um humanitäre Probleme zu lösen oder gesellschaftlichen Nutzen zu stiften, wie z. B. die Verbesserung der Gesundheitsversorgung, den Schutz von Menschenrechten, die Förderung von Nachhaltigkeit, die Verbesserung des Bildungswesens oder die Verringerung von Umweltauswirkungen.

Die Bemühungen der folgenden Organisationen werden mit dem „Data for Good“-Award gewürdigt:

Amerika: World Central Kitchen

World Central Kitchen Europa, Naher Osten und Afrika: GSK

GSK Asien-Pazifik und Japan: Mandai Wildlife Group

Data Executive of the Year

Mit dieser Auszeichnung wird eine Führungskraft gewürdigt, die in ihrem Unternehmen Pionierarbeit bei einer klar definierten KI-Strategie geleistet hat und sowohl Führungsstärke als auch Agilität bei der Anpassung an die schnelllebigen Innovationen in den Bereichen Daten und KI zeigt.

Diese Personen haben den „Data Executive of the Year“-Award 2026 erhalten:

Amerika: Wendy Batchelder, Senior Vice President und Chief Data Officer, Centene Corporation

Wendy Batchelder, Senior Vice President und Chief Data Officer, Centene Corporation Europa, Naher Osten und Afrika: Soosai Fernandes, Leiter der Technologie für das Programm Credit Risk & IRB Model Development, Nordea Bank

Soosai Fernandes, Leiter der Technologie für das Programm Credit Risk & IRB Model Development, Nordea Bank Asien-Pazifik und Japan: Jung Suh, Head of Digital Commerce Team und Corporate Executive Vice President, Mobile eXperience (MX) Business, Samsung Electronics Co., Ltd.

Data Hero of the Year

Der „Data Hero of the Year“-Award zeichnet eine Person innerhalb eines Unternehmens aus, die als Technologie-Vorreiter fungiert und bei der Nutzung von Daten und KI als strategische Ressource Pionierarbeit geleistet hat.

Die Gewinner:innen des diesjährigen „Data Hero of the Year“-Awards sind:

Amerika: Tim Sceurman, Director of Cloud Data Operations, Aramark

Tim Sceurman, Director of Cloud Data Operations, Aramark Europa, Naher Osten und Afrika: Timo Hueftle, AI Platform Owner, Siemens Smart Infrastructure

Timo Hueftle, AI Platform Owner, Siemens Smart Infrastructure Asien-Pazifik und Japan: Piyush Gupta, Vice President — Enterprise Data and AI Platform, Temasek

Wir gratulieren allen Gewinner:innen der Awards 2026 zu ihren wohlverdienten Auszeichnungen und Anerkennungen!

Erfahren Sie hier mehr über das jährliche „Data Drivers Awards“-Programm von Snowflake. Die Nominierungen für die Awards im nächsten Jahr beginnen im Februar 2027, und wir freuen uns darauf, zu erfahren, auf welch innovative Weise Ihr Unternehmen die AI Data Cloud nutzt, um Ihr Geschäft – und Ihre Branche – voranzubringen.