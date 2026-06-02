Hay siete categorías de premios, con un galardonado por región. ¡Conozcamos a los ganadores de este año!

Data Driver of the Year

El premio Data Driver of the Year, nuestro mayor honor, celebra a las grandes organizaciones que ejemplifican lo que significa centrarse en los datos. Estas empresas pioneras demuestran el impacto de una estrategia de datos bien definida a la hora de acelerar la entrega de capacidades empresariales clave, impulsar el cambio transformador en toda la empresa y mejorar la experiencia de los clientes.

Los ganadores de este año son:

América: Kimberly-Clark

Kimberly-Clark Europa, Oriente Medio y África: Rathbones

Rathbones Asia Pacífico y Japón: Canva

AI Innovator

Este premio reconoce a las organizaciones que han demostrado una adaptación rápida y ágil a las innovaciones que avanzan a gran velocidad en el ámbito de la IA, y que han implementado un caso de uso en producción que está generando un claro impacto empresarial.

Los galardonados con el premio AI Innovator de 2026 son:

América: Caterpillar

Caterpillar Europa, Oriente Medio y África: Fin

Fin Asia Pacífico y Japón: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd

Innovation in Data Analytics

Los premios de esta categoría reconocen a las organizaciones que maximizan el valor de sus activos de datos, eliminan los silos de datos y obtienen información empresarial clara para impulsar su éxito.

Las organizaciones que se llevan el premio Innovation in Data Analytics este año son:

América: Virginia Dept. of Behavioral Health & Developmental Services

Virginia Dept. of Behavioral Health & Developmental Services Europa, Oriente Medio y África: Volvo

Volvo Asia Pacífico y Japón: Denso Corporation

Data Collaboration

El premio Data Collaboration reconoce a una organización que aprovecha el uso compartido de datos y aplicaciones para generar resultados empresariales de forma más rápida y segura, utilizando datos que antes podían haber sido inaccesibles y colaborando eficazmente en toda su empresa, su ecosistema y el mundo en general.

Los ganadores del premio Data Collaboration son:

América: Facteus

Facteus Europa, Oriente Medio y África: BioCatch

BioCatch Asia Pacífico y Japón: Land Transport Authority of Singapore

Data for Good

Las organizaciones que utilizan los datos y la IA de manera significativa para resolver problemas humanitarios o impulsar el impacto social, como mejorar los resultados sanitarios, proteger los derechos humanos, promover la sostenibilidad, mejorar la educación o reducir el impacto ambiental, reciben el premio Data for Good.

Las siguientes organizaciones ven reconocidos sus esfuerzos con el premio Data for Good:

América: World Central Kitchen

World Central Kitchen Europa, Oriente Medio y África: GSK

GSK Asia Pacífico y Japón: Mandai Wildlife Group

Data Executive of the Year

Este premio reconoce a un líder sénior pionero en definir claramente una estrategia de IA dentro de su organización, demostrando liderazgo y agilidad a la hora de adaptarse al rápido ritmo de las constantes innovaciones en datos e IA.

Estas personas han obtenido el premio Data Executive of the Year 2026:

América: Wendy Batchelder, Senior Vice President y Chief Data Officer, Centene Corporation

Wendy Batchelder, Senior Vice President y Chief Data Officer, Centene Corporation Europa, Oriente Medio y África: Soosai Fernandes, Head of Technology for Credit Risk & IRB Model Development programme, Nordea Bank

Soosai Fernandes, Head of Technology for Credit Risk & IRB Model Development programme, Nordea Bank Asia Pacífico y Japón: Jung Suh, Head of Digital Commerce Team y Corporate Executive Vice President, Mobile eXperience (MX) Business, Samsung Electronics Co., Ltd.

Data Hero of the Year

El premio Data Hero of the Year reconoce a una persona dentro de una organización que ha actuado como pionera tecnológica en el uso de los datos y la IA como recurso estratégico.

Los ganadores del premio Data Hero of the Year de este año son:

América: Tim Sceurman, Director of Cloud Data Operations, Aramark

Tim Sceurman, Director of Cloud Data Operations, Aramark Europa, Oriente Medio y África: Timo Hueftle, AI Platform Owner, Siemens Smart Infrastructure

Timo Hueftle, AI Platform Owner, Siemens Smart Infrastructure Asia Pacífico y Japón: Piyush Gupta, Vice President — Enterprise Data and AI Platform, Temasek

¡Enhorabuena a todos los galardonados con los premios 2026 por estos merecidos reconocimientos y distinciones!

Obtén más información sobre el programa anual Data Drivers Awards de Snowflake aquí. Las nominaciones para los premios del próximo año se abrirán en febrero de 2027, y estamos deseando conocer las formas innovadoras en las que tu empresa está utilizando el AI Data Cloud para impulsar tu negocio (y tu sector).