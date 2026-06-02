Snowflake ha anunciado a los ganadores globales de la octava edición anual de los Data Drivers Awards, los prestigiosos premios sobre gestión de datos para reconocer el esfuerzo de aquellos clientes de Snowflake que lideran sus organizaciones y transforman sus sectores con el AI Data Cloud.
Los ganadores de los Data Drivers Awards de este año incluyen a líderes de datos de todo el mundo, como Caterpillar, Volvo, Samsung y muchos más. Representan la excelencia entre las personas y organizaciones que utilizan el AI Data Cloud de Snowflake para innovar, revolucionar y crecer.
“A medida que entramos en una nueva era de la inteligencia, los Data Drivers 2026 representan la cúspide de lo que es posible cuando los datos y la inteligencia artificial (IA) se integran en la esencia de la empresa”, afirma Denise Persson, Chief Marketing Officer de Snowflake. “Los ganadores de este año no se limitan a experimentar con la IA: están generando resultados empresariales reales mediante el escalado de aplicaciones sofisticadas y extrayendo el verdadero valor de sus datos. Su liderazgo visionario está redefiniendo los referentes del sector y demostrando que un fundamento de datos sólido y seguro es la ventaja competitiva definitiva en la economía basada en IA”.
Hay siete categorías de premios, con un galardonado por región. ¡Conozcamos a los ganadores de este año!
Data Driver of the Year
El premio Data Driver of the Year, nuestro mayor honor, celebra a las grandes organizaciones que ejemplifican lo que significa centrarse en los datos. Estas empresas pioneras demuestran el impacto de una estrategia de datos bien definida a la hora de acelerar la entrega de capacidades empresariales clave, impulsar el cambio transformador en toda la empresa y mejorar la experiencia de los clientes.
Los ganadores de este año son:
- América: Kimberly-Clark
- Europa, Oriente Medio y África: Rathbones
- Asia Pacífico y Japón: Canva
AI Innovator
Este premio reconoce a las organizaciones que han demostrado una adaptación rápida y ágil a las innovaciones que avanzan a gran velocidad en el ámbito de la IA, y que han implementado un caso de uso en producción que está generando un claro impacto empresarial.
Los galardonados con el premio AI Innovator de 2026 son:
- América: Caterpillar
- Europa, Oriente Medio y África: Fin
- Asia Pacífico y Japón: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd
Innovation in Data Analytics
Los premios de esta categoría reconocen a las organizaciones que maximizan el valor de sus activos de datos, eliminan los silos de datos y obtienen información empresarial clara para impulsar su éxito.
Las organizaciones que se llevan el premio Innovation in Data Analytics este año son:
- América: Virginia Dept. of Behavioral Health & Developmental Services
- Europa, Oriente Medio y África: Volvo
- Asia Pacífico y Japón: Denso Corporation
Data Collaboration
El premio Data Collaboration reconoce a una organización que aprovecha el uso compartido de datos y aplicaciones para generar resultados empresariales de forma más rápida y segura, utilizando datos que antes podían haber sido inaccesibles y colaborando eficazmente en toda su empresa, su ecosistema y el mundo en general.
Los ganadores del premio Data Collaboration son:
- América: Facteus
- Europa, Oriente Medio y África: BioCatch
- Asia Pacífico y Japón: Land Transport Authority of Singapore
Data for Good
Las organizaciones que utilizan los datos y la IA de manera significativa para resolver problemas humanitarios o impulsar el impacto social, como mejorar los resultados sanitarios, proteger los derechos humanos, promover la sostenibilidad, mejorar la educación o reducir el impacto ambiental, reciben el premio Data for Good.
Las siguientes organizaciones ven reconocidos sus esfuerzos con el premio Data for Good:
- América: World Central Kitchen
- Europa, Oriente Medio y África: GSK
- Asia Pacífico y Japón: Mandai Wildlife Group
Data Executive of the Year
Este premio reconoce a un líder sénior pionero en definir claramente una estrategia de IA dentro de su organización, demostrando liderazgo y agilidad a la hora de adaptarse al rápido ritmo de las constantes innovaciones en datos e IA.
Estas personas han obtenido el premio Data Executive of the Year 2026:
- América: Wendy Batchelder, Senior Vice President y Chief Data Officer, Centene Corporation
- Europa, Oriente Medio y África: Soosai Fernandes, Head of Technology for Credit Risk & IRB Model Development programme, Nordea Bank
- Asia Pacífico y Japón: Jung Suh, Head of Digital Commerce Team y Corporate Executive Vice President, Mobile eXperience (MX) Business, Samsung Electronics Co., Ltd.
Data Hero of the Year
El premio Data Hero of the Year reconoce a una persona dentro de una organización que ha actuado como pionera tecnológica en el uso de los datos y la IA como recurso estratégico.
Los ganadores del premio Data Hero of the Year de este año son:
- América: Tim Sceurman, Director of Cloud Data Operations, Aramark
- Europa, Oriente Medio y África: Timo Hueftle, AI Platform Owner, Siemens Smart Infrastructure
- Asia Pacífico y Japón: Piyush Gupta, Vice President — Enterprise Data and AI Platform, Temasek
¡Enhorabuena a todos los galardonados con los premios 2026 por estos merecidos reconocimientos y distinciones!
Obtén más información sobre el programa anual Data Drivers Awards de Snowflake aquí. Las nominaciones para los premios del próximo año se abrirán en febrero de 2027, y estamos deseando conocer las formas innovadoras en las que tu empresa está utilizando el AI Data Cloud para impulsar tu negocio (y tu sector).