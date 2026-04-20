APR 18, 2026|3분 읽음
Cortex Code로 dbt Projects on Snowflake 구축 및 배포
dbt를 사용하는 데이터 엔지니어의 일반적인 하루는 변환 로직을 작성하고, 문서화를 위해 YAML 파일을 수동으로 업데이트하며, 파이프라인 장애를 해결하기 위해 오케스트레이션 로그를 분석하는 작업을 오가며 진행됩니다. 이 과정에서 여러 도구 간 컨텍스트 전환과 높은 수준의 수작업 코딩 부담을 동반하게 됩니다.
하지만 Cortex Code를 사용하면 이러한 태스크의 상당 부분을 단일 프롬프트에서 시작할 수 있습니다.
자료 1: Uche Nkadi와 Bryan Gislason이 dbt 기반 파이프라인 개발을 Cortex Code로 어떻게 가속화하는지 실시간으로 확인하세요.
일반적인 범용 AI 채팅 도구와 달리, Cortex Code는 Snowflake 생태계에 최적화되어 구축되었으며 Snowflake 메타데이터와 dbt 프로젝트 간의 관계를 이해합니다.
컨텍스트 기반 구축
자료 2: Cortex Code가 소스 테이블을 스캔하고 모델을 생성하며 테스트를 추가하고 빌드를 실행하고 결과를 검증한 뒤 공유 가능한 보고서를 생성하는 전 과정을 터미널에서 확인하세요. 이전에는 상당한 시간과 여러 도구 간의 컨텍스트 전환이 필요했던 작업을 더 빠르게 완료할 수 있습니다.
빈 .sql 파일에서 시작하는 대신, Cortex Code에 “orders 테이블에 대한 스테이징 모델을 생성하고 타임스탬프를 변환하며 컬럼을 snake_case로 이름 변경”하도록 프롬프트를 입력할 수 있습니다. Cortex Code는 dbt 규칙을 이해합니다. 단순히 SQL을 작성하는 것을 넘어
{{ config(...) }} 및
{{ ref(...) }} 매크로를 자동으로 적용하여 처음부터 모듈화되고 ‘dbt 네이티브’한 코드를 작성할 수 있도록 지원합니다.
빠른 편집과 최적화
자료 3: Cortex Code가 프로젝트의 run_results.json을 분석하여 가장 느린 모델을 식별하고 사용되지 않는 모델을 표시하며 적용 가능하고 구체적인 최적화 제안을 도출하는 방법을 확인하세요.
Cortex Code 에이전트를 사용하면 모델에
profit_margin과 같은 특정 계산을 추가하도록 요청할 수 있습니다. 그러면 에이전트는 YAML 파일도 동시에 업데이트하여 새로운 컬럼 설명과 관련된 일반 테스트(
not_null 또는
accepted_values 등)를 포함합니다.
스마트 문제 해결
자료 4: Cortex Code를 사용하면 병목을 빠르게 식별하고, 영향 범위 분석을 수행하며, 테스트 커버리지를 감사할 수 있습니다.
복잡한 윈도우 함수나 Snowflake에 특화된 조인에서 문제가 발생할 경우, Cortex Code는 문법적으로 올바른 컨텍스트 기반 제안을 빠르게 제공하여 터미널에서 반복되는 시행착오를 최소화합니다.
유연한 워크플로우
자료 5: 하나의 코딩 에이전트에서 모든 데이터를 처리하여 Snowflake, dbt 및 Apache Airflow까지 지원합니다.
Snowflake의 dbt 프로젝트 네이티브 기능, 오픈 소스 dbt Core 또는 dbt Platform을 사용하더라도 Cortex Code는 기존 스택과 워크플로우에 통합됩니다. Cortex Code는 로컬 개발 환경과 Snowflake를 연결하는 역할을 하며 코드 위치와 관계없이 일관된 AI 기반 경험을 제공합니다.
다음 경로를 통해 액세스할 수 있습니다.
- Snowsight 인터페이스: dbt Projects on Snowflake의 네이티브 버전을 사용하는 경우 Snowflake UI인 Snowsight에서 Cortex Code에 액세스할 수 있습니다. Snowflake Workspaces는 DAG 및 컬럼 수준 계보를 통합 제공합니다. Cortex Code를 통해 dbt 프로젝트를 생성하고 배포된 dbt 프로젝트에 대해 질문하며 파일을 검토할 수 있습니다.
- Cortex Code CLI: 단 한 줄의 명령으로 터미널 환경에 Cortex Code 에이전트를 연결하여 문서 생성, 테스트 작성 등 반복 작업을 자동화할 수 있습니다.
지금 Snowsight에서 Cortex Code에 액세스하거나 Cortex Code CLI를 다운로드하세요.