Cortex Code로 dbt Projects on Snowflake 구축 및 배포

dbt를 사용하는 데이터 엔지니어의 일반적인 하루는 변환 로직을 작성하고, 문서화를 위해 YAML 파일을 수동으로 업데이트하며, 파이프라인 장애를 해결하기 위해 오케스트레이션 로그를 분석하는 작업을 오가며 진행됩니다. 이 과정에서 여러 도구 간 컨텍스트 전환과 높은 수준의 수작업 코딩 부담을 동반하게 됩니다.

하지만 Cortex Code를 사용하면 이러한 태스크의 상당 부분을 단일 프롬프트에서 시작할 수 있습니다.