dbtを使用するデータエンジニアの典型的な1日は、変換ロジックの記述、ドキュメント作成のためのYAMLファイルの手動更新、そしてパイプラインの障害を修正するためにオーケストレーションログと格闘する作業の間を行ったり来たりすることです。ツール間のコンテキストスイッチと、大量の手動コーディングを絶えず繰り返すことになります。

しかし、Cortex Codeを使用すれば、これらのタスクの多くを単一のプロンプトから開始できます。