Figura 2: Scopri come Cortex Code esegue la scansione delle tabelle di origine, genera modelli, aggiunge test, esegue le build, convalida gli output e produce un report condivisibile, tutto dal tuo terminale. Ciò che prima richiedeva molto tempo e continui cambi di contesto tra strumenti ora si completa più rapidamente.

Invece di partire da un file .sql vuoto, puoi chiedere a Cortex Code di “creare un modello di staging per la tabella orders, convertendo i time stamp e rinominando le colonne in snake_case”. Cortex Code conosce le convenzioni dbt. Non si limita a scrivere SQL: utilizza automaticamente le macro {{ config(...) }} e {{ ref(...) }} , contribuendo a garantire che il codice sia modulare e “dbt native” fin dal primo tasto premuto.

Modifica e ottimizzazione rapide