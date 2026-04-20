Um dia típico de um engenheiro de dados trabalhando com dbt envolve alternar entre a escrita de lógica de transformação, a atualização manual de arquivos YAML para documentação e a análise de logs de orquestração para corrigir falhas no pipeline. É um ciclo constante de troca de contexto entre ferramentas e muito código manual.

Mas com o Cortex Code, muitas dessas tarefas podem ser iniciadas a partir de um único prompt.