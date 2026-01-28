Snowflake Ventures sostiene Ataccama per dati affidabili e pronti per l’AI

Il successo di qualsiasi iniziativa di AI dipende dall’integrità dei dati. Quando i dati sono incoerenti o privi di governance, i modelli possono generare allucinazioni, i rischi di conformità aumentano e l’adozione da parte del business si arresta.

In Snowflake crediamo che dati affidabili e ben governati siano essenziali per l’adozione dell’AI. È per questo che stiamo rafforzando la nostra partnership e investendo in Ataccama, una piattaforma leader di data management unificato. Questo investimento consolida una collaborazione di lunga data e approfondisce le integrazioni di Ataccama con le funzionalità native di Snowflake, tra cui Snowflake Cortex AI e Horizon Catalog, offrendo ai clienti maggiore fiducia nel fatto che i dati che alimentano l’AI Data Cloud Snowflake siano accurati, governati e pronti per workload mission-critical e AI.

Portare l’intelligence di Ataccama nativamente in Snowflake

Con l’aumento delle aspettative nei confronti dei dati, Ataccama offre un approccio unificato alla fiducia nei dati, basato su qualità dei dati automatizzata e supportato da lineage, osservabilità, governance e catalogo in un unico sistema. Disponibile come Snowflake Native App, Ataccama opera direttamente all’interno di Snowflake, garantendo che i dati vengano validati, arricchiti e governati prima di alimentare workload analitici o di AI.

Con l’ampliamento di questa partnership, i clienti possono aspettarsi funzionalità più avanzate di AI generativa che operano nativamente su Cortex AI, inclusi strumenti di linguaggio naturale che semplificano la definizione e la gestione delle regole di qualità dei dati. La soluzione si integra con Horizon Catalog consentendo alle organizzazioni di monitorare lo stato di salute e la qualità dei dati, mentre la gestione della logica avviene tramite Ataccama. Guardando al futuro, la partnership prevede flussi di lavoro agentic AI in cui agenti AI identificano in modo proattivo e propongono interventi correttivi per il miglioramento della qualità dei dati tramite integrazioni con il Model Context Protocol.

Per i clienti Ataccama, questa partnership avvicina qualità e governance dei dati al luogo in cui il lavoro viene svolto, integrando funzionalità native di Snowflake come il monitoraggio dello stato di salute dei dati. Unifica il flusso di lavoro end-to-end e rende più semplice per i team definire e applicare regole direttamente in Snowflake.

Per i clienti Snowflake, Ataccama aggiunge il livello di fiducia dei dati per esperienze di agentic AI come Snowflake Intelligence, garantendo che i dati che alimentano Snowflake Cortex AI e altri modelli siano accurati e governati. Il risultato: insight affidabili, time to value più rapido e maggiore fiducia nell’innovazione guidata dall’AI.

Costruire il futuro dei dati affidabili e pronti per l’AI

Nel mondo odierno guidato dall’AI, il successo dipende dalla fiducia nei dati alla base di ogni decisione. Ataccama fornisce dati affidabili, spiegabili e governati che alimentano modelli di AI e workload critici, offrendo al contempo ai clienti comuni un’esperienza fluida e scalabile sull’AI Data Cloud Snowflake. Insieme, Snowflake e Ataccama aiutano le aziende a rendere tutto questo possibile, preparando gli asset di dati più critici a supportare la prossima generazione di applicazioni intelligenti.

Esplora le soluzioni Ataccama nel Marketplace Snowflake, inclusa la Snowflake Native App gratuita per la validazione della qualità dei dati.