Snowflake, 일본 ISMAP 인증 획득 --- 공공 부문의 데이터 활용을 지원하는 ‘신뢰할 수 있는 클라우드’로 인정

클라우드가 사회 전반의 핵심 인프라로 자리 잡으면서, 기업과 조직이 클라우드에 기대하는 가치 또한 변화하고 있습니다. 이제 가장 중요한 측면은 속도와 확장성이 아니라 신뢰성입니다.

데이터는 이제 기업의 의사 결정은 물론 사회 인프라를 뒷받침하는 기반으로 자리매김하고 있습니다. 데이터를 저장하고 공유하며 분석하는 플랫폼으로서, 보안과 투명성을 겸비한 클라우드는 더 이상 선택이 아닌 필수입니다. 최근 Snowflake는 이러한 클라우드에 대한 신뢰를 가시화하기 위한 단계 중 하나로서 정보 시스템 보안 관리 및 평가 프로그램(ISMAP) 인증을 공식적으로 획득했습니다. 이번 인증은 AWS 도쿄 및 오사카 리전과 Microsoft Azure 일본 동부 리전을 대상으로 합니다.

이번 성과는 단순한 인증 획득을 넘어, 신뢰할 수 있는 Snowflake AI 데이터 클라우드를 통해 모든 조직이 데이터의 가치를 극대화할 수 있도록 지원한다는 Snowflake의 미션을 고객에게 보다 구체적이고 명확한 형태로 전달하는 중요한 이정표라 할 수 있습니다.

ISMAP: 일본의 클라우드 신뢰성 인증 표준

ISMAP은 일본 정부가 운영하는 클라우드 서비스 보안 평가 프로그램입니다. 이 프로그램은 일정 수준 이상의 보안 기준을 충족하는 클라우드 제공업체를 평가하고 등록하여 정부 기관이 클라우드 서비스를 안전하게 사용할 수 있도록 지원합니다.

ISMAP은 클라우드를 다음의 세 가지 관점에서 엄격하게 평가합니다.

거버넌스 구조의 적정성(정보 관리 정책, 내부 감사, 위험 관리)

기술적 보안 수준(데이터 암호화, 액세스 제어, 감사 로그 등)

운영 투명성(사고 대응 시스템, 국내 지원 체계, 지속적인 개선 프로세스)

Snowflake는 이 인증을 획득함으로써, 일본 정부로부터 '공공 기관에서 사용할 수 있는 수준의 보안 기반을 갖춘 서비스'로 공식 인정받았습니다.

Snowflake의 ISMAP 인증

Snowflake는 ‘설계에 의한 보안(Security by Design)’ 원칙을 매우 중요하게 생각합니다. 이는 보안이 사후에 추가되는 요소가 아니라, 아키텍처의 핵심에 있어야 한다는 의미입니다. Snowflake의 ISMAP 인증 획득은 Snowflake가 이러한 원칙을 일본 시장의 기준에 맞춰 실천하고 있음을 보여주는 명확한 증거입니다.

공공 부문을 위한 신뢰할 수 있는 데이터 기반 제공

Snowflake의 AI 데이터 클라우드는 민간 기업의 디지털 전환을 지원해 왔습니다. 그러나 사회 전체의 디지털화를 진전시키기 위해서는 공공 기관, 지방자치 단체 및 민관 협력 영역에서의 데이터 활용 또한 필수적입니다. ISMAP 인증을 통해 Snowflake는 이제 일본 정부 및 지방자치단체를 포함한 공공 부문에서도 보다 쉽게 도입될 수 있는 환경을 갖추게 되었습니다. 이로써 행정 데이터 분석, 지역 의료 협력, 재난 대응 데이터 통합 등 공공 데이터 활용을 지원할 수 있는 새로운 단계에 들어서게 된 것입니다.

일본 기업들이 Snowflake를 안전하게 채택할 수 있는 환경 조성

ISMAP은 공공 기관을 위한 인증 시스템이지만, 그 기준은 민간 기업에게도 매우 신뢰도 높은 지표로 작용합니다. 특히 금융, 제조, 헬스케어와 같이 엄격한 거버넌스가 요구되는 산업에서는 ISMAP 인증 여부가 기업의 AI 데이터 클라우드 채택을 결정하는 중요한 요소로 작용합니다. Snowflake의 ISMAP 인증을 통해 고객은 Snowflake에서 중요한 데이터를 보다 안심하고 처리할 수 있습니다. 또한 ISMAP 인증은 클라우드 도입에 신중한 기업과 파트너에게도 공통의 신뢰 기준을 제공합니다.

글로벌 보안 표준의 일본 시장 현지화

Snowflake는 이미 ISO 27001, ISO 20017/18, ISO 42001, FedRAMP High, PCI-DSS 4.0, HITRUST 등과 같은 보안 인증을 보유하고 있으며, SOC 1 Type ll 및 SOC 2 Type II 감사 보고서도 제공합니다. 이번 ISMAP 인증은 Snowflake가 구축해온 세계 최고 수준의 보안 기반이 일본의 고유한 정부 규제와 운영 기준에도 완전히 부합함을 공식적으로 인정받았다는 의미입니다. Snowflake에게 ISMAP 인증은 단순한 규정 준수의 연장이 아니라, 글로벌 보안 전문성이 일본 공공 기준을 초과 충족함을 입증하는 중대한 이정표입니다.

ISMAP 인증 프로세스: 일상적인 보안 문화의 검증 여정

Snowflake의 ISMAP 인증 획득은 새로운 보안 체계를 구축하는 과정이 아니었습니다.

그보다는 ‘설계에 의한 보안'이라는 Snowflake의 철학이 일본의 ISMAP 기준과 얼마나 부합하는지를 검증하는 과정이었습니다.

Snowflake에서는 고객 데이터가 저장 및 전송 시 모두 암호화되며, 역할 기반 액세스 제어(RBAC)를 통해 최소 권한 원칙에 따라 액세스 제어가 관리됩니다. 또한 감사 로그와 쿼리 이력도 고객에게 투명하게 제공됩니다.

이러한 보안 방식은 이미 ISMAP의 기술 요구 사항을 충족하고 있었기 때문에 별도의 새로운 기술적 조치가 필요하지 않았습니다. 대신, 일본의 시스템에 맞게 기존 메커니즘을 공식화하고 외부 감사를 통해 이를 검증하는 데 집중했습니다.

ISMAP 평가 과정을 통해 확인된 것은 Snowflake의 보안 시스템이 글로벌 및 일본 기준과 높은 수준의 일관성을 갖추고 있다는 점이었습니다.

결과적으로, Snowflake는 AI 데이터 클라우드가 전 세계 어디서나, 그리고 일본에서도 동일한 수준의 보안 역량을 제공한다는 사실을 다시 한번 공식적으로 입증할 수 있었습니다.

새로운 가능성

Snowflake는 ISMAP 인증을 통해 보다 폭넓은 고객에게 더욱 신뢰할 수 있는 플랫폼으로 활용될 수 있게 되었으며, 다음과 같은 가치를 제공합니다.

공공 및 민간 데이터의 안전한 통합: ISMAP 인증을 받은 Snowflake는 공공 데이터와 민간 데이터를 안전하게 결합하고 활용할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 재난 예방, 지역 의료 협력 및 도시 계획과 같은 사회적 과제를 해결하기 위한 민관 협력을 더욱 현실적으로 가능하게 만듭니다.

데이터 거버넌스 및 책임성 강화: ISMAP이 요구하는 엄격한 로그 관리 및 액세스 제어는 기업이 자체적인 데이터 거버넌스 정책을 강화하는 데 강력한 기반을 제공합니다. 누가 언제 어떤 데이터에 접근했는지를 명확히 파악할 수 있어, 내부 통제 및 감사 대응에 대한 부담을 줄일 수 있습니다.

신뢰를 기반으로 한 새로운 비즈니스 창출: 공공 및 민간 부문 양쪽에서 신뢰성이 검증된 Snowflake의 데이터 클라우드는 산업 간 데이터 공유와 새로운 비즈니스의 공동 창출을 촉진합니다. 이 과정에서 ISMAP 인증은 신뢰를 공유하는 공통 언어로서 기능합니다. 기업과 산업 간 데이터 협력이 확대될수록 새로운 인사이트와 가치가 창출되며, Snowflake는 그 중심에 서는 것을 목표로 합니다.

미래 전망: 인증은 목표가 아닌 출발점

ISMAP 인증 획득은 Snowflake에게 있어 종착점이 아니라, 신뢰를 유지하고 지속적으로 강화하기 위한 출발점에 가깝습니다. 보안 요구 사항과 사회적 기대가 끊임없이 진화하고 있기 때문입니다.

Snowflake는 정기적인 재평가와 내부 및 외부 감사 등을 통해 보안 기준을 지속적으로 유지하고 개선해 나갈 것입니다.

또한, 생성형 AI 및 데이터 거버넌스 자동화와 같은 새로운 영역에서도 ISMAP이 다져준 기반을 활용하여 안전한 혁신 환경을 제공해 나갈 계획입니다.

결론: 신뢰 구축

ISMAP 인증은 Snowflake의 AI 데이터 클라우드가 안전성, 투명성, 지속적인 개선을 모두 갖춘 플랫폼임을 증명합니다. 그러나 Snowflake가 진정으로 추구하는 것은 인증 그 자체가 아닙니다 인증은 그저 하나의 이정표일 뿐, 궁극적인 목표는 고객의 신뢰입니다. Snowflake는 데이터를 통해 기업과 사회의 의사 결정을 지속적으로 지원하고, 누구나 안심하고 데이터를 공유할 수 있는 미래를 고객과 함께 만들어 나갈 것입니다. Snowflake에게 신뢰는 단순한 기술적 요소가 아니라, 모든 데이터의 가치를 실현하기 위한 전제 조건이자, 가장 중요하게 여기는 약속입니다.

참고 자료: 인증 및 규정 준수 https://docs.snowflake.com/ko/user-guide/intro-compliance