Apache Polaris™, Apache 최상위 프로젝트(TLP)로 승격

Snowflake는 데이터 레이크하우스 생태계의 중요한 이정표를 함께하게 되었습니다. Apache Polaris™가 Apache Incubator 과정을 성공적으로 마치고 최상위 프로젝트(TLP)로 승격되었습니다. 이는 Polaris가 이제 완전히 독립된 프로젝트로 자리매김했으며, Apache Software Foundation(ASF)의 거버넌스 및 운영 지침을 채택했음을 의미합니다. Polaris 프로젝트는 물론 ASF와 오픈 데이터 레이크하우스 커뮤니티 전체에 있어 매우 중요한 순간입니다.

Snowflake에게도 이번 성과는 특히 뜻깊습니다. 우리는 Apache Iceberg™의 모든 사용자에게 진정한 상호운용성을 제공하겠다는 비전으로 Polaris를 시작했습니다. Polaris를 사내 이니셔티브에서 활발하고 독립적인 TLP로 성장시키기까지 커뮤니티와 함께 협력해 온 여정은 매우 보람 있는 경험이었습니다. 이는 커뮤니티 주도의 오픈소스 솔루션에 대한 Snowflake의 깊은 의지를 보여줍니다.

오픈소스를 향한 새로운 방향성

Polaris는 단순한 소프트웨어 그 이상이며, 이는 우리의 철학에 근본적인 변화가 일어났음을 상징합니다.

Snowflake가 독자적인 생태계를 구축해 왔다는 인식은 널리 알려져 있습니다. 우리는 고도로 최적화된 독자 기술 스택이야말로 고객에게 최고의 성능과 사용 편의성을 제공하는 가장 효과적인 방법이라고 믿었고, 이를 기반으로 명성을 쌓아왔습니다.

그러나 Iceberg는 판도를 바꾸었습니다. Iceberg는 고객이 직접 관리하는 스토리지에 데이터를 보관할 수 있도록 했고, Snowflake가 고객의 데이터 레이크 위에서 운영 부담은 최소화하면서도 압도적인 성능을 제공하는 플랫폼을 구축할 수 있게 했습니다.

우리는 독자적 플랫폼 중심 전략에서 벗어나, 개방성과 상호운용성을 우선하는 방향으로 전환했습니다. Polaris와 ASF에 대한 지속적인 기여는 이러한 변화를 분명히 보여줍니다.

Snowflake가 2024년 중반 Polaris를 오픈소스로 공개했을 당시 목표는 분명했습니다. 모든 레이크하우스 요구를 충족할 수 있는 공급업체 중립적이고 개방적이며 상호운용 가능한 카탈로그를 구축하는 것이었습니다.

Snowflake의 비전에서 커뮤니티 중심 프로젝트로

Snowflake 내부의 집중적인 노력으로 시작된 Polaris는 빠르게 더 넓은 커뮤니티로부터 관심을 얻기 시작했습니다. Polaris가 진정한 잠재력을 실현하기 위해서는 우리가 계속 주도권을 쥐고 있어서는 안 된다는 점을 잘 알고 있었습니다. Polaris는 진정한 오픈 프로젝트로 발전해야 했고, 이를 위해서는 개방형 거버넌스가 필요했습니다. 그 첫걸음은 프로젝트를 커뮤니티에 맡기는 것이었습니다. ASF의 Apache Incubator는 Polaris에 이상적인 환경을 제공했으며, 다양한 기여자 기반을 형성하고 Apache Way의 엄격한 프로세스를 통해 프로젝트를 성장시키는 데 중요한 역할을 했습니다.

지난 18개월이 넘는 기간 동안 Polaris는 놀라운 성장세를 보였습니다. 프로젝트는 빠르게 성장했으며, 오픈 데이터 표준에 공감하는 다양한 개발자와 데이터 아키텍트, 사용자들의 참여가 이어졌습니다. Snowflake는 여전히 이 프로젝트에 기여하고 있으며, 이제는 많은 기여자 중 하나로서 커뮤니티와 함께 Polaris를 발전시키고 있습니다.

우리는 매일같이 늘어나는 기여자 명단, 새로운 통합 및 기능, 그리고 업계 전반으로 확산되는 채택 사례를 직접 확인하고 있습니다. Polaris는 Snowflake를 넘어 독립적인 프로젝트로 성장했으며, 이번 Incubator에서 TLP로의 승격은 이를 상징적으로 보여주는 성과입니다.