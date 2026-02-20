A Snowflake tem a satisfação de compartilhar uma importante conquista para o ecossistema de data lakehouse: Apache Polaris™, concluindo com sucesso o Apache Incubator e se tornando um Top-Level Project (TLP). Isso indica que o Polaris, agora, é um projeto totalmente independente que adota as diretrizes de governança e operação da Apache Software Foundation (ASF). Essa é uma conquista relevante para o projeto, a ASF e para toda a comunidade de data lakehouse aberto.

Para a Snowflake, esse é um momento especial de orgulho. O Polaris iniciou da visão de levar interoperabilidade real a todos os usuários do Apache Iceberg™. A colaboração com a comunidade para expandir e evoluir o Polaris de uma iniciativa interna para uma plataforma de TLP dinâmica e independente tem sido incrivelmente gratificante, e isso reflete nosso profundo compromisso com as soluções de código aberto orientadas pela comunidade.

Padrão de referência para o código aberto

O Polaris é mais do que um simples software. É uma representação de uma mudança fundamental em nossa filosofia.

Não é segredo de que o Snowflake tem sido visto como, essencialmente, um "jardim murado". Desenvolvemos essa reputação com base em um stack proprietário altamente otimizado porque acreditamos que era a melhor forma de oferecer performance e facilidade de uso aos clientes.

Mas o Iceberg mudou o cenário. Ele forneceu um modo, para nossos clientes, de manter os dados no armazenamento que eles gerenciam e também para que façamos o que fazemos de melhor, disponibilizando uma plataforma capaz de oferecer performance com uma carga operacional menor junto aos data lakes de nossos clientes.

Com isso, mudamos nosso foco da prioridade em um "jardim murado" para priorizar o "portão aberto", e nosso compromisso tanto com o Polaris quanto com a ASF é a prova mais clara dessa mudança.

Quando a Snowflake lançou o Polaris em meados de 2024, nosso objetivo era claro: Criar um catálogo aberto e interoperável, independente de fornecedor, para todas as necessidades de lakehouse.

Da visão à realidade com ajuda da comunidade

O que começou como uma iniciativa existente dentro da Snowflake logo conquistou a atenção da comunidade em geral. Sabíamos que, para que o Polaris pudesse realmente alcançar seu potencial, não poderíamos ser os únicos a controlá-lo. O Polaris precisava evoluir para um projeto verdadeiramente aberto; era necessário uma governança aberta. O primeiro passo foi liberá-lo. O Apache Incubator da ASF forneceu o ambiente perfeito para o Polaris, promovendo uma base de colaboradores diversificada e orientando o projeto através dos processos rigorosos do Apache Way.

Nos últimos 18 meses, o Polaris tem obtido um crescimento incrível. O projeto cresceu exponencialmente, atraindo um grupo diversificado de desenvolvedores, arquitetos de dados e usuários que compartilham nosso compromisso com os padrões abertos de dados. Embora nós da Snowflake ainda estejamos orgulhosos de ter contribuído para o projeto, estamos ainda mais orgulhosos de ser apenas um dos muitos colaboradores do projeto.

Todos os dias, notamos o crescimento da lista de colaboradores, novas integrações, novos recursos e maior adoção em todo o setor. De verdade, o Polaris existe de forma independente do Snowflake, e essa graduação de um projeto incubado para um projeto de TLP reflete exatamente isso.