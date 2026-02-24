Snowflakeは、データレイクハウスエコシステムの大きなマイルストーンを共有できることを嬉しく思います。Apache Polaris™は、Apacheインキュベーターを無事に卒業し、トップレベルプロジェクト（TLP）となりました。Polarisは現在、完全に独立したプロジェクトであり、Apache Software Foundation（ASF）のガバナンスと運用のガイドラインを採用していることを示しています。卒業は、プロジェクト、ASF、オープンデータレイクハウスコミュニティ全体にとって、重要な瞬間です。

Snowflakeにとって、これは特に誇らしい瞬間です。私たちは、Apache Iceberg™のすべてのユーザーに真の相互運用性を解放するというビジョンを掲げてPolarisを開始しました。Polarisを社内イニシアチブから活気に満ちた独立したTLPへと成長、進化させるためにコミュニティと協力できたことは、非常にやりがいのあるものです。そして、これはコミュニティ主導のオープンソースソリューションに対するSnowflakeの深いコミットメントを反映しています。

オープンソースの北極星

Polarisは単なるソフトウェアではありません。Snowflakeの哲学における根本的な変化を表しています。

Snowflakeが典型的な「ウォールドガーデン」と見なされてきたのは、当然のことです。Snowflakeは、高度に最適化された専有スタックを基盤として、お客様に優れたパフォーマンスと使いやすさを提供するための最良の方法であると考え、評判を高めました。

しかし、Icebergは状況を変えました。それによって、お客様が管理するストレージにデータを保持する手段と、Snowflakeが最善を尽くす手段の両方が提供されました。つまり、お客様のデータレイク上で直接、運用負荷の低いパフォーマンスを提供するプラットフォームが実現します。

私たちは「庭の壁」を優先することから「オープンゲート」を優先することへと移行しました。そして、PolarisとASFの両方に対する私たちのコミットメントは、その進化の最も明確な証拠です。

2024年半ばにSnowflakeが初めてPolarisをオープンソース化した時の目標は明確でした。すべてのレイクハウスのニーズに対応する、ベンダーニュートラルでオープン、相互運用可能なカタログを構築します。

ビジョンからコミュニティ主導の現実へ

Snowflake内での取り組みとして始まった取り組みは、すぐに幅広いコミュニティから注目を集めました。Polarisがその可能性を真に発揮するためには、当社が唯一の手綱を握っているわけにはいきません。Polarisは真にオープンなプロジェクトに進化する必要があり、オープンなガバナンスが必要でした。ステップ 1 はそれを渡すことでした。ASFのApache Incubatorは、Polarisにとって最適な環境を提供し、多様なコントリビューターベースを育成し、Apache Wayの厳格なプロセスを通じてプロジェクトを導きました。

過去18か月以上にわたって、Polarisは驚異的な勢いを見せています。このプロジェクトは飛躍的に拡大し、オープンデータ標準へのコミットメントを共有する開発者、データアーキテクト、ユーザーの多様なグループを惹きつけています。私たちSnowflakeも、プロジェクトへの貢献者として誇りに思っています。しかし、さらに誇りに思っているのは、プロジェクトの多くの貢献者の一部であることです。

業界全体での貢献者、新しい統合、新機能、採用の増加は、日々増え続けています。Polarisは、Snowflakeから真に独立した存在を確立しました。インキュベートプロジェクトからTLPへの卒業は、まさにその証です。