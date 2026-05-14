Snowflake Ventures, Aira Technologies에 투자… 에이전틱 AI로 통신 산업 혁신

전 세계 통신 서비스 제공업체들은 자율 운영으로의 전환을 추진하고 있습니다. 그러나 여전히 많은 기업이 네트워크 성능을 관리하기 위해 레거시 시스템과 수작업 중심의 워크플로우에 의존하고 있으며, 네트워크에서 생성되는 방대한 데이터도 충분히 활용하지 못하고 있습니다. 엔지니어들은 분산된 도구 전반에서 정보를 수집하고 정합성을 맞추는 데 수 시간을 소비하며, 실제로는 전체 데이터의 일부만을 검토하는 경우가 많습니다. 네트워크 복잡도가 높아지면서 이러한 방식은 더 이상 확장성을 유지하기 어려워지고 있습니다. 성능 신호의 양, 속도, 그리고 상호연결성을 고려할 때 인간의 능력만으로는 이를 감당할 수 없습니다.

이에 Snowflake Ventures는 통신 산업의 에이전틱 운영 전환을 지원하기 위해 Aira Technologies에 투자한다고 발표했습니다. 이번 투자는 현대적이고 확장 가능한 OSS 기반 구축을 목표로 합니다. 이번 투자와 새로운 파트너십을 통해 Snowflake는 Aira의 AI/ML 워크플로우를 Snowflake 환경에 네이티브로 통합하고, Snowflake AI 데이터 클라우드의 강점과 Aira의 Naavik 플랫폼을 결합해 AI 기반 무선 접속 네트워크(RAN) 자동화를 가속화합니다.

에이전틱 네트워크 운영 전환 가속

Snowflake는 통신 네트워크 데이터의 방대한 규모와 빠른 속도를 처리할 수 있는 안전하고 확장 가능한 AI 데이터 클라우드를 제공합니다. 그러나 이러한 데이터를 실제 실행으로 전환하려면 이상 감지, 근본 원인 분석, 자동화된 조치 수행을 가능하게 하는 도메인 특화 인텔리전스가 함께 필요합니다.

이 역할을 수행하는 것이 바로 Aira입니다. Aira의 Naavik 플랫폼은 Snowflake 상에서 직접 로직과 연산을 구축하는 자율 네트워크 엔진으로, 다음과 같은 기능을 지원합니다.

원시 네트워크 카운터에서 의미 있는 인텔리전스를 추출하고 이를 Snowflake에서 손쉽게 활용할 수 있도록 제공

해당 인텔리전스를 네트워크 성능과 자동화 전반에서 측정 가능한 가치를 제공하는 애플리케이션으로 구현

Naavik의 로우코드/노코드 AppGen 기능을 통해 에이전트 기반 네트워크 자동화를 신속하게 구축 및 배포

MCP/A2A 인터페이스를 통해 상호 작용하는 에이전트 생태계를 구성해 통신 OSS 내에서 자율 운영 수행

또한 Naavik은 Snowflake의 AIOps 및 생성형 AI 기능과 Open Semantic Interchange를 활용해, 단순 자동화를 넘어 에이전틱 운영으로의 전환을 지원합니다.

고객은 데이터 변환, 운영 분석, 모델 실행이 Snowflake 내에서 직접 이루어짐에 따라, 보다 체계적인 거버넌스와 확장 가능한 분석 및 머신러닝(ML)의 이점을 확보할 수 있습니다. 이는 기업 전반의 통제력을 강화하고 가시성을 높이며 운영 리스크를 줄이는 데 기여합니다. 동시에 Aira는 RAN 및 네트워크 자동화를 바로 적용할 수 있는 기반을 제공해, 운영자가 네트워크 의도를 자동화와 rApp(RAN 자동화 애플리케이션)으로 전환하여 Snowflake 상에서 실행할 수 있도록 지원합니다.

향후 전망

Aira의 솔루션은 Snowflake Marketplace를 통해 제공될 예정이며, 이를 통해 통신 사업자는 Snowflake 상에서 데이터와 AI 기반의 통합된 네트워크 자동화 접근 방식을 보다 쉽게 도입할 수 있습니다. Snowflake와 Aira는 에이전틱 AI를 통해 방대한 데이터를 지능적이고 자동화된 실행으로 전환하는 통신 운영의 새로운 시대를 함께 만들어가고 있습니다.

Snowflake의 통신 산업 AI 데이터 클라우드에 대해 자세히 알아보고, Snowflake Marketplace에서 제공될 Aira 솔루션도 확인해 보세요.