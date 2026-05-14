Snowflake Ventures investe in Aira Technologies per potenziare il futuro delle telecomunicazioni con l’Agentic AI

I provider di servizi di telecomunicazioni di tutto il mondo vogliono orientarsi verso operazioni autonome. Tuttavia, molti dipendono ancora da sistemi legacy e flussi di lavoro manuali per gestire le prestazioni della rete, anche se le loro reti generano enormi volumi di dati. Gli ingegneri impiegano ore a estrarre e riconciliare le informazioni tra strumenti separati in silos, spesso esaminando solo una frazione di ciò che è disponibile. Man mano che le reti diventano più complesse, questo modello non è più scalabile. Le persone da sole non sono in grado di tenere il passo con il volume, la velocità e l’interconnessione dei segnali delle prestazioni.

Oggi Snowflake Ventures annuncia un investimento in Aira Technologies per supportare la transizione del settore delle telecomunicazioni verso una struttura operations support system (OSS) ad agenti moderna e scalabile. Grazie a questo investimento e a una nuova partnership, stiamo integrando i flussi di lavoro AI/ML di Aira in modo nativo in Snowflake, combinando la potenza dell’AI Data Cloud Snowflake con la piattaforma Naavik di Aira per accelerare l’automazione delle reti di accesso radio basate sull’AI (RAN).

Passare più rapidamente alle agentic network operations

Snowflake fornisce l’AI Data Cloud sicuro e scalabile in grado di gestire l’immenso volume e la velocità dei dati delle reti di telecomunicazioni. Per trasformare questi dati in azioni, gli operatori del settore delle telecomunicazioni hanno anche bisogno di intelligence specifica per rilevare anomalie, identificare le cause alla radice e automatizzare le azioni correttive.

È qui che entra in gioco Aira. La piattaforma Naavik di Aira è il driver di rete autonomo che crea la logica e i calcoli direttamente su Snowflake per:

Estrarre intelligence significativa dai contatori di rete grezzi e renderli immediatamente disponibili in Snowflake

Trasformare l’intelligence in applicazioni che forniscono valore misurabile per tutte le prestazioni della rete e l’automazione

Creare e distribuire rapidamente automazioni di rete come agenti utilizzando le funzionalità low-code/no-code AppGen di Naavik

Creare un ecosistema di agenti che interagiscono tramite interfacce MCP/A2A per eseguire operazioni autonome all’interno di un OSS delle telecomunicazioni

Naavik utilizzerà anche gli AIOps e le funzionalità Gen AI di Snowflake, oltre all’Open Semantic Interchange, per spostare gli operatori dalla semplice automazione alle agentic operations.

I clienti traggono vantaggio da analisi e ML più governati e scalabili, con trasformazioni, analisi operative ed esecuzione dei modelli direttamente in Snowflake. Questo aiuta a migliorare i controlli aziendali, aumentare la visibilità e ridurre il rischio operativo. Allo stesso tempo, Aira fornisce un punto d’ingresso pronto all’uso per la RAN e l’automazione di rete, consentendo agli operatori di tradurre l’intento di rete in automazione e rApp, le app di automazione RAN, su Snowflake.

Prospettive future

Le soluzioni di Aira saranno disponibili tramite il Marketplace Snowflake, per consentire agli operatori del settore di adottare più facilmente un approccio unificato basato sui dati e sull’AI all’automazione delle reti su Snowflake. Insieme, stiamo contribuendo a definire la prossima era delle operazioni di telecomunicazioni, in cui l’Agentic AI trasforma enormi volumi di dati in azioni intelligenti e automatizzate.

Scopri di più sull’AI Data Cloud Snowflake per le telecomunicazioni e su Aira disponibile nel Marketplace Snowflake.