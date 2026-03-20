Snowflake Ventures、エージェント型AIで通信の未来を牽引するAira Technologiesに投資

世界中の通信サービスプロバイダーは、自律的な運用への移行を目指しています。ネットワークは膨大な量のデータを生成しています。しかし、多くのプロバイダーは依然としてレガシーシステムと手動のワークフローに依存してネットワークパフォーマンスを管理しています。エンジニアは、サイロ化されたツール間で情報を抽出して照合するために何時間も費やしています。多くの場合、利用可能な情報のごく一部しか確認できていません。ネットワークが複雑化するにつれて、このモデルではもはや拡張できません。パフォーマンスシグナルの量、速度、相互接続性に人間だけで追いつくことは不可能です。

本日、Snowflake VenturesはAira Technologiesへの投資を発表します。この投資は、エージェント型運用に向けた、モダンでスケーラブルな運用サポートシステム（OSS）基盤への通信業界の移行を支援するものです。この投資と新たなパートナーシップを通じて、AiraのAI/MLワークフローをSnowflakeにネイティブに組み込みます。Snowflake AIデータクラウドのパワーとAiraのNaavikプラットフォームを組み合わせることで、AI主導の無線アクセスネットワーク（RAN）の自動化を加速させます。

エージェント型ネットワーク運用への移行の推進

Snowflakeは、通信ネットワークデータの膨大な量と速度を処理できる、セキュアでスケーラブルなAIデータクラウドを提供します。そのデータをアクションに変えるため、通信事業者にはドメイン固有のインテリジェンスも必要です。これにより、異常を検出し、根本原因を特定して、是正措置を自動化できます。

そこでAiraの出番です。AiraのNaavikプラットフォームは、自律型ネットワークドライバーです。ロジックと計算をSnowflake上で直接構築し、以下のことを実現します：

生のネットワークカウンターから意味のあるインテリジェンスを抽出し、Snowflake上ですぐに利用できるようにする

そのインテリジェンスをアプリケーションに運用化し、ネットワークパフォーマンスと自動化全体で測定可能な価値を提供する

Naavikのローコード/ノーコードのAppGen機能を使用して、ネットワーク自動化をエージェントとして迅速に構築およびデプロイする

MCP/A2Aインターフェイスを介して相互作用するエージェントのエコシステムを作成し、通信OSS内で自律的な運用を実行する

また、NaavikはSnowflakeのAIOpsや生成AI機能、およびOpen Semantic Interchangeを使用します。これにより、事業者は単純な自動化からエージェント型運用へと移行できます。

より多くの変換、運用アナリティクス、モデル実行がSnowflakeに直接移行します。これにより、お客様はよりガバナンスの効いたスケーラブルなアナリティクスとMLのメリットを享受できます。これは、エンタープライズの制御を改善し、可視性を高め、運用リスクを軽減するのに役立ちます。同時に、AiraはRANおよびネットワーク自動化へのすぐに使えるエントリーポイントを提供します。これにより、事業者はSnowflake上でネットワークの意図を自動化やrApps（RAN自動化アプリ）に変換できます。

今後の展望

AiraのソリューションはSnowflakeマーケットプレイス経由で提供される予定です。これにより、通信事業者はSnowflake上でのネットワーク自動化に対して、統合されたデータおよびAI主導のアプローチを容易に採用できるようになります。私たちは共に、通信運用の次の時代を定義する支援をしています。この新しい時代では、エージェント型AIが膨大なデータ量をインテリジェントで自動化されたアクションに変換します。

通信向けSnowflake AIデータクラウドの詳細を確認し、AiraのSnowflakeマーケットプレイスでの可用性に関する続報をお待ちください。