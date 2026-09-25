인수합병(M&A)에서 데이터는 거래의 성패를 좌우하는 핵심 요인이 되었습니다.

전통적인 재무 지표를 넘어, 데이터에 액세스하고 이를 이해하며 신뢰할 수 있는 역량은 가치평가, 위험 평가, 실행 속도에 직접적인 영향을 미칩니다.

낮은 데이터 품질은 기술 문제이자 재무 문제입니다. Accenture의 연구에 따르면 경영진 중 단 7%만 대규모 AI 도입에 필요한 AI 레디(AI-ready) 데이터 역량을 갖추고 있습니다. 사일로화되고 품질이 낮은 데이터는 가치 실현을 직접적으로 저해하며, 속도와 정확성이 요구되는거래 환경에서는 이러한 위험이 더욱 커집니다.

하지만 데이터는 단순한 위험 요인에 그치지 않습니다. 데이터는 엔드투엔드 AI 기반 혁신의 토대로 점점 더 중요해지고 있습니다. 재무부터 공급망, 영업 운영에 이르기까지 AI가 지원하는 프로세스는 고품질 데이터에 대한 원활한 실시간 액세스에 달려 있습니다. AI와 데이터를 대규모로 효과적으로 활용하는 조직은 이미 측정 가능한 성과를 거두고 있으며, 평균 49% ROI를 달성하고 있습니다.

이 게시물에서는 현대적인 데이터 및 AI 플랫폼이 두 단계를 어떻게 재편하는지 살펴봅니다. 거래 종결 전 실사를 가속화하고, 통합을 비용이 큰 IT 프로젝트가 아니라 성과를 견인하는 동력으로 전환하는 방식입니다.