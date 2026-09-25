企業の合併・買収（M&A）において、データはディールの成否を左右する重要な要素となっています。
従来の財務メトリクスにとどまらず、データにアクセスし、理解し、信頼できる能力は、企業価値評価、リスク評価、実行スピードに直接影響します。
データ品質の低さは、技術的な問題であると同時に財務上の問題でもあります。Accentureの調査によると、エグゼクティブのうちわずか7%しか、AIの大規模な導入に必要なAI-readyなデータ能力を構築できていません。サイロ化した低品質なデータは価値の実現を直接妨げ、スピードと正確性が求められるトランザクションの状況下では、このリスクがさらに増幅されます。
しかし、データは単なるリスク要因ではありません。データは、エンドツーエンドのAIドリブンな変革の基盤としての重要性を増しています。財務からサプライチェーン、営業業務に至るまで、AIに支えられたプロセスは、高品質なデータへのシームレスかつリアルタイムなアクセスに依存しています。AIとデータを大規模かつ効果的に活用している組織は、すでに測定可能な成果を上げており、平均で49%のROIを達成しています。
本記事では、モダンなデータおよびAIプラットフォームが、ディール成立前のデューデリジェンスの加速と、統合をコストのかかるITプロジェクトではなく業績向上の推進力へと転換することの両フェーズを、どのように変革するのかを解説します。
モダンなデータおよびAIプラットフォームを定義する要素
こうした目標を支えるには、段階的な改善だけでは不十分であり、モダンなデータおよびAIプラットフォームが必要です。このようなプラットフォームは、企業全体の構造化データと非構造化データを統合し、ガバナンスとセキュリティを設計段階から組み込み、アナリティクスとAIの両方のワークロードを支えるために必要なスケーラビリティを提供します。
同様に重要な点として、ステークホルダー間のセキュアなコラボレーションを支援し、AIソリューションの開発、デプロイ、モニタリングのための機能を統合しています。今日の環境において、このようなプラットフォームは価値創出の前提条件となっています。
ディール前：デューデリジェンスとセキュアなコラボレーションの変革
投資家は、デューデリジェンスの対象を財務実績だけでなく、データとAIの成熟度評価にまで広げており、これが従来のディール前フェーズを変革しています。
対象企業がどのようにデータを管理・活用しているかを把握することで、リスクと、プロセスの再構築を通じた将来の価値創出機会の両方について、重要なインサイトが得られます。
これにより、より将来を見据えた業績評価へのシフトが可能になります。
ディール前におけるデータとAIのユースケース
データプラットフォームは、デューデリジェンスの進め方を変革しつつあります。バーチャルデータルームはよりインテリジェントになり、AIを活用してドキュメントの自動分類、重要なインサイトの抽出、異常の特定を行えるようになっています。同時に、セキュアなデータクリーンルームにより、秘密性を保ちながら買い手と売り手の間でより効果的なコラボレーションが可能になっています。
保護・キュレーションされたデータ環境といった新たなアプローチにより、ステークホルダーは機密情報を管理された方法で分析でき、透明性とセキュリティのバランスを取ることができます。これらの機能を組み合わせることで、スケジュールの短縮、インサイトの質の向上、実行リスクの低減を図ることができます。
ディール後：プラットフォーム主導の統合、分離、シナジーの実現
ディール後の実行は、統合であれ分離であれ、トランザクションのライフサイクルの中で最も複雑かつリスクの高いフェーズの1つであることに変わりはありません。組織は、厳しい時間的制約の中で、システムの統合または切り離しを進め、移行期間中の取り決めを管理し、事業継続性を確保しなければなりません。
ディール後の価値を加速するデータとAI
プラットフォーム主導のアプローチは、こうした状況を根本的に変えます。統合され、ガバナンスが効いたデータ環境を提供することで、組織はデータ分離を効率化し、より効率的な移行と統合を実現し、レガシーシステムへの依存を減らすことができます。
同時に、リアルタイム分析機能により、経営陣はディールの成果をより高い精度で追跡でき、AIドリブンなオペレーティングモデルにより、当初から自動化と意思決定インテリジェンスを導入できます。これにより、ディール後の実行は、受け身の取り組みから、価値を能動的に生み出す推進力へと変わります。
実行エンジン：AccentureとSnowflake
AccentureとSnowflakeのコラボレーションは、深い業界知識、変革に関する専門知識、成果を実現する能力を、SnowflakeのAIデータクラウドと組み合わせたものです。
このパートナーシップは、ハイレベルな戦略にとどまらず、測定可能な実行を実現します。統合されたデータ基盤で標準化することにより、組織はM&Aの目標を業務の規模拡大と測定可能な価値へと転換できます。
各トランザクションを個別のIT課題として扱うのではなく、プラットフォーム主導のアプローチにより、ディールのライフサイクル全体で具体的な成果を生み出すことを目指します。
たとえば、グローバルなライフサイエンス企業が専門的なバイオテクノロジー企業を買収するケースを考えてみます。
- デューデリジェンスの加速：断片化した記録を手作業で確認する代わりに、AIがバイオテクノロジー企業の臨床試験データや知的財産ポートフォリオを迅速に取り込んで分析することで、より迅速かつ十分な情報に基づいた企業価値評価を支援します。
- 統合のリスク低減：プラットフォームの標準化により、買収企業はバイオテクノロジー企業のサイロ化した研究開発データを、ガバナンスが効いたセキュアな環境に移行でき、ダウンタイムのリスクを低減し、研究の継続性を支援します。
- AIドリブンな価値創出：両社のデータが統合されることで、AIを活用したワークフローにより、重複する運用コストの特定、統合後のサプライチェーンの最適化、規制当局への申請支援が可能になり、新たな治療法をより早く市場に届けることに貢献します。
最終的に、このアプローチは、合併後の統合を、コストのかかる一度限りのIT移行から、継続的な価値創出のための反復可能かつ体系化されたエンジンへと変革するのに役立ちます。
M&AにおけるAIの体系化とは、個別のユースケースを導入することではなく、価値を繰り返し、かつ大規模に創出できるインフラストラクチャを構築することです。
強固なデータおよびAIプラットフォームは、この変革の基盤となり、デューデリジェンスの加速、実行リスクの低減、継続的な業績向上を実現します。
こうした基盤に投資する組織は、各トランザクションを、ディールそのものをはるかに超えて価値を積み上げるエンジンへと転換できる態勢を整えることができます。