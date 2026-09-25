こうした目標を支えるには、段階的な改善だけでは不十分であり、モダンなデータおよびAIプラットフォームが必要です。このようなプラットフォームは、企業全体の構造化データと非構造化データを統合し、ガバナンスとセキュリティを設計段階から組み込み、アナリティクスとAIの両方のワークロードを支えるために必要なスケーラビリティを提供します。

同様に重要な点として、ステークホルダー間のセキュアなコラボレーションを支援し、AIソリューションの開発、デプロイ、モニタリングのための機能を統合しています。今日の環境において、このようなプラットフォームは価値創出の前提条件となっています。