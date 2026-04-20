Snowflake, CSTO로 Mayank Upadhyay 선임

Snowflake에서 보안은 사후적으로 추가되는 기능이 아니라 플랫폼 설계 초기부터 기본적으로 내재된 요소입니다. AI 시스템이 더욱 강력해지고 널리 확산됨에 따라, 보안은 오용을 방지하고 민감 데이터를 보호하며 자동화된 의사 결정에 대한 신뢰를 확보하는 데 필수적인 요소입니다.

Snowflake는 보안 및 신뢰 전략을 고도화하는 과정에서 엔터프라이즈 보안 전문가 Mayank Upadhyay를 CSTO(최고 보안 및 신뢰 책임자)로 영입해 해당 분야를 총괄하도록 했습니다.

Mayank는 Snowflake 전반의 보안을 총괄하며 기업 보안과 제품 엔지니어링 간의 기존 경계를 허물게 될 것입니다. 에이전틱 시대의 초연결 구도에서는 시스템이 새로운 방식으로 상호작용함에 따라 동적이고 지능적인 보호가 요구됩니다. 이를 위한 Mayank의 핵심 과제는 Snowflake의 내부 엔터프라이즈 환경과 제품 플랫폼을 단일 통합 보안 기반으로 통합하는 것입니다.

두 환경 전반에 걸쳐 AI 네이티브 제어를 동시에 설계하고 배포함으로써 Snowflake는 단순한 보안을 넘어, 기업이 데이터를 손상시키지 않으면서 에이전틱 AI를 빠르고 안전하게 활용할 수 있도록 하는 엔터프라이즈 아키텍처 기준을 수립하고 있습니다.

AI 시대에서 이러한 기반은 그 어느 때보다 중요합니다. Snowflake의 엔지니어링 부문 SVP인 Vivek Raghunathan은 “보안은 기능이 아니라 AI가 경쟁 우위가 될지 중대한 위험이 될지를 가르는 요소입니다.”라고 말했습니다. “Mayank는 커리어 전반에 걸쳐 대규모 환경에서 고난도의 보안 문제를 해결해 온 경험을 보유하고 있습니다. 이는 기업이 한 세대에서 가장 중요한 수준의 엔터프라이즈 기술 전환을 대응하는 데 요구되는 기술적 깊이와 전문 역량을 의미합니다.”

Mayank는 엔터프라이즈 보안 분야에서 높은 영향력을 지닌 커리어를 기반으로 Snowflake에 합류했습니다. Google에서 20년 이상 근무하며 현대 보안 구도를 형성했으며 Google Cloud에서 엔지니어링 부문 부사장으로 재직하며 외부 사용자 대상의 Google Cloud Platform과 핵심 Google 서비스를 지원하는 프라이빗 클라우드 인프라 보안을 모두 담당했습니다. 그 이전에는 일련의 기반 기술을 구축하며 Distinguished Engineer로 성장하는 과정을 이어갔습니다.

Google 초기에는 Kubernetes의 전신 시스템에 핵심 보안 제어를 내재화했습니다. 이후 BeyondCorp의 첫 번째 엔지니어로서 엔터프라이즈 네트워크 보안을 재정의한 선구적인 제로 트러스트 아키텍처 구축에 기여했습니다. 이어 인증 분야에서도 혁신을 주도하며 멀티 팩터 인증이 본격화되기 전 2단계 인증 도입을 이끌었고 보안 키에서 패스키로의 전환을 추진해 현재 업계 표준을 정립하는 데 기여했습니다.

이러한 초기 기반 구축부터 글로벌 하이퍼스케일러 보안에 이르기까지 Mayank의 커리어 전반을 관통하는 핵심 철학은 하나입니다. 보안은 사용자에게 자연스럽게 통합되고 마찰 없이 작동할 때에만 성공한다는 점입니다.

이러한 변화는 이미 시작되었으며 Snowflake는 향후 전개에 대응할 수 있는 최적의 포지셔닝을 확보하고 있습니다.