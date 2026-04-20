Snowflake nomeia Mayank Upadhyay como Chief Security and Trust Officer

Na Snowflake, a segurança é um elemento fundamental, incorporado à plataforma desde o primeiro dia, não tratado como algo secundário ou adicionado posteriormente. À medida que os sistemas de IA se tornam mais poderosos e onipresentes, a segurança é essencial para prevenir o uso indevido, proteger dados confidenciais e manter a confiança nas decisões automatizadas.

Enquanto a Snowflake avança em sua estratégia de segurança e confiança, o veterano em segurança corporativa Mayank Upadhyay ingressou recentemente na empresa como Chief Security & Trust Officer para liderar essa área de trabalho estratégico.

Nessa função, Mayank é responsável por toda a abrangência da segurança na Snowflake, derrubando as fronteiras tradicionais entre a defesa corporativa e a engenharia de produto. O cenário hiperconectado da era agêntica exige proteção dinâmica e inteligente, à medida que os sistemas interagem de formas inéditas. O mandato de Mayank responde a esse desafio ao unir a plataforma interna corporativa e de produto da Snowflake em uma única base de segurança integrada.

Ao arquitetar e implementar controles nativos de IA em ambos os ambientes simultaneamente, essa organização não está apenas protegendo a Snowflake. Ela está estabelecendo o plano de ação corporativo que capacita as organizações a inovar com agilidade e a adotar a IA com agentes com segurança, sem comprometer seus dados.

Na era da IA, essa base nunca foi tão essencial. "Segurança não é um recurso — é a diferença entre a IA ser uma vantagem competitiva ou um risco existencial", afirmou Vivek Raghunathan, SVP of Engineering da Snowflake. "Mayank dedicou sua carreira a resolver alguns dos problemas de segurança mais complexos em grande escala. É exatamente esse nível de profundidade e habilidade que esse trabalho exige, enquanto ajudamos as empresas a navegar pela transformação mais significativa da tecnologia corporativa em uma geração."

Mayank traz para a Snowflake uma das trajetórias mais influentes no campo da segurança corporativa. Ao longo de mais de duas décadas no Google, ele moldou o cenário moderno de segurança, chegando a atuar como Vice President of Engineering do Google Cloud, onde foi responsável pela segurança tanto do Google Cloud Platform voltado ao público quanto da infraestrutura de nuvem privada que sustenta os principais serviços do Google. Antes disso, sua progressão de carreira até Distinguished Engineer foi marcada por uma série de tecnologias fundamentais que ele desenvolveu.

Nos primórdios do Google, ele incorporou controles essenciais de segurança ao precursor do Kubernetes. Em seguida, como o primeiro engenheiro do BeyondCorp, ajudou a construir a arquitetura pioneira de zero trust que redefiniu a segurança de redes corporativas. Ele então transformou o universo da autenticação — liderando a implementação da verificação em duas etapas quando a autenticação multifator ainda estava em seus primeiros passos, e defendendo a evolução das chaves de segurança para as passkeys, hoje o padrão ouro do setor.

Ao longo de toda a sua carreira, desde essas bases iniciais até a proteção de hyperscalers globais, uma filosofia central guiou seu trabalho: a segurança só tem sucesso quando está perfeitamente integrada e não cria atritos para o usuário.

O trabalho já está em andamento, e a Snowflake não poderia estar mais bem posicionada para o que vem a seguir.