Mayank Upadhyay è il nuovo Chief Security and Trust Officer di Snowflake

In Snowflake, la sicurezza è un elemento fondante, progettato nella piattaforma fin dal primo giorno, non un ripensamento o un’aggiunta successiva. Man mano che i sistemi di intelligenza artificiale diventano più potenti e pervasivi, la sicurezza è fondamentale per prevenire gli abusi, proteggere i dati sensibili e mantenere la fiducia nelle decisioni automatizzate.

Mentre Snowflake continua a portare avanti la propria strategia su sicurezza e fiducia, il veterano della sicurezza enterprise Mayank Upadhyay è entrato di recente in Snowflake come Chief Security and Trust Officer per guidare quest’area di lavoro cruciale.

In questo ruolo, Mayank è responsabile dell’intero ciclo della sicurezza in Snowflake, abbattendo i confini tradizionali tra difesa aziendale e ingegneria del prodotto. Il panorama iperconnesso dell’era agentica richiede una protezione dinamica e intelligente, perché i sistemi interagiscono in modi nuovi. Il mandato di Mayank risponde a questa esigenza unendo l’organizzazione enterprise interna Snowflake e la piattaforma del prodotto in un’unica data foundation di sicurezza.

Progettando e implementando controlli nativi per l’intelligenza artificiale in entrambi gli ambienti, in parallelo, questa organizzazione non si limita a mettere in sicurezza Snowflake. Sta definendo un modello di riferimento per le aziende che consente alle organizzazioni di innovare rapidamente e sfruttare in sicurezza l’Agentic AI, senza compromettere i dati.

Nell’era dell’intelligenza artificiale, questa data foundation non è mai stata così critica. “La sicurezza non è una funzionalità: è ciò che fa la differenza tra l’intelligenza artificiale come vantaggio competitivo e un rischio esistenziale”, ha dichiarato Vivek Raghunathan, SVP of Engineering in Snowflake. “Mayank ha dedicato la sua carriera a risolvere alcuni dei problemi di sicurezza più complessi su larga scala. È il livello di profondità e competenza che questo lavoro richiede, mentre aiutiamo le aziende a orientarsi nel cambiamento più significativo della Technology enterprise di un’intera generazione.”

Mayank porta in Snowflake una delle carriere più influenti nella sicurezza enterprise. In oltre due decenni in Google, ha contribuito a definire il panorama moderno della sicurezza, fino a ricoprire il ruolo di Vice President of Engineering per Google Cloud, dove ha messo in sicurezza sia la Google Cloud Platform esposta al pubblico sia l’infrastruttura cloud privata che alimenta i servizi core di Google. Prima di allora, il suo percorso fino a Distinguished Engineer è stato segnato da una serie di tecnologie fondamentali che ha realizzato.

Agli inizi di Google, ha integrato controlli di sicurezza essenziali nel precursore di Kubernetes. In seguito, come primo ingegnere su BeyondCorp, ha contribuito a sviluppare l’architettura zero-trust pionieristica che ha ridefinito la sicurezza di rete enterprise. Ha poi trasformato l’ambito dell’autenticazione, guidando l’implementazione della verifica in due passaggi quando l’autenticazione a più fattori era ancora agli inizi, e promuovendo l’evoluzione dalle security key alle passkey, oggi standard di riferimento del settore.

Nel corso dell’intera carriera, dalle prime basi fino alla messa in sicurezza degli hyperscaler globali, una filosofia centrale ha guidato il suo lavoro: la sicurezza funziona davvero solo quando è integrata in modo trasparente e senza attriti per l’utente.

Il lavoro è già iniziato, e Snowflake non potrebbe essere in una posizione migliore per ciò che verrà.