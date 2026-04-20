Snowflake、Mayank Upadhyayを最高セキュリティおよびトラスト責任者に任命

Snowflakeでは、セキュリティは後付けや追加の機能として扱われるものではなく、当初からプラットフォームに組み込まれた基盤となるものです。AIシステムがより強力になり普及するにつれて、悪用を防ぎ、機密データを保護し、自動化された意思決定に対する信頼を維持するために、セキュリティが不可欠になっています。

Snowflakeがセキュリティおよびトラスト戦略を推進し続ける中、エンタープライズセキュリティのベテランであるMayank Upadhyayが、この重要な取り組みを主導する最高セキュリティおよびトラスト責任者として最近Snowflakeの新経営体制に参画しました。

この役割において、MayankはSnowflakeのセキュリティ全体を一気通貫で統括し、企業の防御とプロダクトエンジニアリングの従来の境界を取り払います。エージェント型AIの時代における高度に相互接続された環境では、システムが新しい方法で相互作用するため、動的でインテリジェントな保護が求められます。Mayankのミッションは、Snowflakeの社内システムとプロダクトプラットフォームを単一の統合セキュリティ基盤として一体化させることで、この課題に対処することです。

両環境にAIネイティブなコントロールを同時に設計および展開することで、この体制は単にSnowflakeを保護するだけにとどまりません。データを危険にさらすことなく、組織が迅速にイノベーションを起こし、エージェント型AIを安全に活用できるようにするための、エンタープライズ向けの青写真を確立しています。

AIの時代において、この基盤はかつてないほど重要になっています。Snowflakeのエンジニアリング担当SVPであるVivek Raghunathanは、次のように述べています。「セキュリティは単なる機能ではありません。AIが競争上の優位性として機能するか、それとも存続に関わるリスクになるかを分ける決定的な要素です」「Mayankは、そのキャリアを通じて、最も難しいセキュリティ課題を大規模に解決してきました。私たちが企業が一世代で最も重大な企業向けテクノロジーの転換を乗り越えるのを支援する中で、この取り組みにはまさにそのような深い知見とスキルが求められます」

Mayankは、エンタープライズセキュリティ分野で最も影響力のあるキャリアを築いてきた人物の一人としてSnowflakeに加わります。Googleでの20年以上の期間にわたり、彼はモダンなセキュリティの状況を形成しました。最終的にはGoogle Cloudのエンジニアリング担当VPを務め、一般公開されているGoogle Cloud Platformと、Googleのコアサービスを支えるプライベートクラウドインフラストラクチャの両方を保護しました。それ以前、Distinguished Engineerへと至るキャリアの歩みは、彼が提供した一連の基盤テクノロジーによって形作られてきました。

Googleの初期には、Kubernetesの前身となるシステムにコアセキュリティコントロールを組み込みました。次に、BeyondCorpの最初のエンジニアとして、エンタープライズネットワークセキュリティを再定義する先駆的なゼロトラストアーキテクチャの構築を支援しました。その後、彼は認証の領域を変革しました。多要素認証がまだ黎明期であった頃に2段階認証のロールアウトを主導し、現在では業界のゴールドスタンダードとなっている、セキュリティキーからパスキーへの進化を推進しました。

これらの初期の基盤からグローバルなハイパースケーラーの保護に至るまで、彼のキャリア全体を通じて、ある1つのコアな哲学がその仕事を突き動かしてきました。それは、セキュリティはシームレスに統合され、ユーザーにとって摩擦がない場合にのみ成功する、というものです。

その取り組みはすでに進行中であり、Snowflakeは次なる展開に向けてこれ以上ないほど有利な立場にあります。